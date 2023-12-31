Dania Akeel：永遠記得達卡這堂課

妳的賽車之旅是豐富多彩的。 是什麼吸引妳參加拉力賽並激勵妳參加達卡比賽？
我開始在阿拉伯聯合大公國的賽道上駕駛摩托車作為休閒活動。 我過去常常週末去賽道，那很有趣。 我轉而參加拉力賽是因為我看到沙烏地阿拉伯舉辦了國際賽事，例如在那裡非常受歡迎的達卡拉力賽。
這看起來是一項非常令人興奮的運動，自從我在沙漠中騎行四輪摩托車長大以來，拉力賽感覺很熟悉。 從賽道上的摩托車開始，你就可以提高速度。 你會逐漸習慣並在汽車中感到較舒適，這使其成為賽車一個很好的切入點。
當時是 2021 年，由於冠狀病毒大流行，邊境關閉。 就在那時，我開始認真考慮參加拉力賽，因為旅行受到限制。 我想，「好吧，此時此刻我能在比賽中做什麼？」我看著沙烏地阿拉伯，這就是正在發生的事情。 這是一個改變，但一切都感覺非常自然，就像是一個非常順其自然的發展趨勢。 從那時起，一切就變得非常有趣了。
達卡拉力賽以其極端艱險條件而聞名。 能分享一下你面臨的一些最大挑戰嗎？
在我的第一次達卡比賽中，很多人一直告訴我（比賽）有多難。 但當我上車並開始駕駛時，我想知道為什麼他們不強調它實際上有多有趣。 畢竟，我們喜歡開車，喜歡在車上度過一整天。
無論你認為自己必須面對什麼困難或障礙，它們都會成為日後如何成為更好的車手或如何發展自己性格的一堂課。
當涉及到地形或天氣條件時，拉力賽車在水中行駛可能會很棘手； 如果天氣很熱，你在擋風玻璃後面，呼吸不到太多空氣。 當你身體感到不舒服時，如何保持專注？
你可以選擇如何面對這些挑戰，並且可以盡最大努力學習如何度過這些挑戰 - 無論你是否需要成為涉水更有耐力的車手，是否需要對天氣太熱如何補充水分多加注意，又或者在接近沙丘時要更加小心。 這只會迫使你發展你的技能，有了這種心態，你就更容易玩得開心。 如果你一直在想“這是一場艱難的比賽”，那麼樂趣就很容易消失了。
達卡拉力賽不僅僅是一場比賽。 這是一次完整的體驗
參加達卡比賽有哪些正面的方面或好處？
車手和騎手都為了真正的健康和現實目標而聚集在一起。 他們一大早就起床，專注於表現。 他們設定目標，並以紀律和承諾來執行它們。 他們對贊助商和隊友負有責任，面對日常挑戰，他們必須成熟地克服這些挑戰。 他們還必須有效溝通才能建立一支優秀的團隊。 這是一個非常豐富的個人成長環境。
回顧 2022 年首次參加達卡拉力賽，你在即將到來的比賽中經歷了哪些精采時刻？
第一周，我在駕駛中度過了一段愉快的時光，無需關注結果。 我的目標只是完成[比賽]。 到第一周結束時，我發現我們在 T3 級別（輕型車輛類別）拿下了P6，這對新秀來說是件好事 - 當時在 40 輛汽車中獲得了 P6，這很有希望。 然而，在休息日，人們告訴我有機會登上頒獎台，我開始思考結果。 這改變了我的心態。
比賽還剩五天，我必須做出選擇：要麼放棄或完成比賽——這可能會是一次痛苦的經歷——要麼繫好安全帶，集中精力。 我想『不，我只有五天時間。 讓我盡我所能地駕駛並享受每一公里，因為參加這場比賽是我的榮幸。” 五天之內，我們又回到了前十名，並獲得了第八名。
如果你在開車時考慮的是結果而不是當時正在做的事情，那麼你很可能會遇到問題 - 這正是發生在我身上的情況。 這個教訓將永遠伴隨我。
在傳統上由男性主導的賽車運動世界中，女性車手的存在是值得注意的。 您如何看待自己在激勵女性方面所發揮的作用，不僅是在沙烏地阿拉伯，而且是在全世界？ 您對有抱負的女性賽車手有什麼建議？
作為一個女人，這一點很有趣。 當我開始參加比賽時，我從未想過這個問題。 國際汽車聯合會（FIA）規定，男女參加同一類別的比賽。 [當你想參加時]他們要求你提供駕駛執照、賽車執照、安全設備、頭盔、手套和鞋子。 我只關注規則所說的內容，僅此而已。 任何與性別有關的事情都沒有真正出現在我的腦海中。
身為少數參加拉力賽的女性之一，去年我感受到了在這項運動中代表女性的責任感。 最重要的是，要表現出色還面臨額外的壓力，因為我希望人們對女性有正面的看法。 後來我意識到這是一個錯誤，而且實際上阻礙了我的表現。 這是不現實的； 一個人不能代表所有人。 你是女性運動員，你只能發揮出自己最好的能力。
我對有抱負的女性車手的建議很簡單：如果這是一種熱情，並且她們被拉力賽所吸引，那麼她們應該遵守規則手冊（邀請她們加入）並全力以赴。
困難成為如何成為更好的車手或如何發展你角色的最好教訓
沙烏地阿拉伯的達卡拉力賽不僅僅是一場體育賽事； 這是一種文化現象。 您認為達卡如何影響沙烏地阿拉伯傳統和國際認知？這又如何影響您對比賽的態度？
身為沙烏地阿拉伯人，我真的很感謝在沙烏地阿拉伯舉行的達卡拉力賽，因為它讓我發現，我以前從未去過自己國家的許多地方。 透過這次活動，我在自己的家鄉成為了遊客，能夠看到東西南北之間的文化差異——每個地區都有不同的食物、音樂、藝術、語言口音和與人交流的方式。 而這還只是一個國家內的事。 因此，如果來自沙烏地阿拉伯的人要如此深入了解自己的國家，那麼像外國人我只能想像必須吸收得更多了。
能夠訪問所有這些不同的地方並有理由參觀它們是一種榮幸。 當我駕駛拉力賽車穿越這些城鎮時，當地人驚訝地發現我是沙烏地阿拉伯人。 這對我們來說是新鮮事，尤其是自 2018 年以來女性才能開始上路駕駛——更不用說在拉力賽車中找到女性了。 我喜歡告訴他們我來自沙烏地阿拉伯，來自吉達，通常人們都非常友好和好客。 對那些人和我來說，這都是一次很好的經驗。
我喜歡這項比賽的另一個方面是它如何將來自世界各地的人們聚集在一起。 我相信與不同文化保持聯繫並了解來自不同國家的人非常重要。 這會拓寬您的生活視野並豐富您的整體體驗。 達卡是一場令人感動的大型國際盛事，您可以結識新朋友、交流知識並互相學習——這確實是一場精采的活動。 所以這真的不僅僅是一場比賽。 這是一次完整的體驗。