Dania Akeel：永遠記得達卡這堂課

丹妮亞·阿基爾 - Dania Akeel: 我開始在阿拉伯聯合大公國的賽道上駕駛摩托車作為休閒活動。 我過去常常週末去賽道，那很有趣。 我轉而參加拉力賽是因為我看到沙烏地阿拉伯舉辦了國際賽事，例如在那裡非常受歡迎的達卡拉力賽。

這看起來是一項非常令人興奮的運動，自從我在沙漠中騎行四輪摩托車長大以來，拉力賽感覺很熟悉。 從賽道上的摩托車開始，你就可以提高速度。 你會逐漸習慣並在汽車中感到較舒適，這使其成為賽車一個很好的切入點。

當時是 2021 年，由於冠狀病毒大流行，邊境關閉。 就在那時，我開始認真考慮參加拉力賽，因為旅行受到限制。 我想，「好吧，此時此刻我能在比賽中做什麼？」我看著沙烏地阿拉伯，這就是正在發生的事情。 這是一個改變，但一切都感覺非常自然，就像是一個非常順其自然的發展趨勢。 從那時起，一切就變得非常有趣了。