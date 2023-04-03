F1
Daniel Ricciardo穿越澳洲內陸史詩般公路之旅巡禮
Daniel Ricciardo重返 Oracle Red Bull 車隊，為 RB7 賽車拂去灰塵，與當地的賽車英雄一起穿越澳大利亞最具挑戰性的地形。
Daniel Ricciardo的返鄉之旅不止一種方式。2023 年F1一級方程式勞力士澳大利亞大獎賽是這位澳大利亞傳奇人物今年加入 Oracle Red Bull 車隊的第一個比賽週末。
在大獎賽之前，Ricciardo駕駛著奪得冠軍的 RB7 賽車參加橫跨澳大利亞的Red Bull 公路之旅，與當地的賽車英雄們一起克服嚴酷的地形條件，並獲得了超越車隊競爭對手的優勢——當然，在途中還享受了許多風馳電掣的樂趣。
我一直想有機會在澳大利亞做這件事
公路之旅從狂野的西部開始，Ricciardo拂去贏得冠軍RB7 賽車的灰塵將其發動上路。 很快，拉力摩托車賽車手Daniel Sanders加入了他的行列，他在附近的牧場發起了他的第一個挑戰，Ricciardo必須在那裡穿越著名澳大利亞的礫石路。
完成第一個挑戰後，是時候在前往海崖大橋之前快速進站。在這裡，Ricciardo遇到了特技飛行員 Matt Hall ，他迅速完成了通過標誌性橋樑高速轉彎的特技花式動作。
Ricciardo 表示：沒有什麼能與澳大利亞的條件相提並論；穿越內陸和穿越海崖大橋，我們玩得非常開心。
對於第三項挑戰，拉力越野賽偶像 Toby Price 準備了通過典型澳大利亞農田的終極 Turn 1 模擬，並且當 Price 駕駛著他的 Trophy Truck 尾隨 Ricciardo 時，兩人穿越場景的壯觀畫面。
在最後的挑戰中，Ricciardo與超級跑車衛冕冠軍 Shane Van Gisbergen. 一起前往澳大利亞最著名的賽道，即巴瑟斯特富有傳奇色彩的全景山賽道。 Van Gisbergen 駕駛 Red Bull Ampol Racing Camaro 賽車與 RB7在山上比拼大歷險。
Ricciardo表示：在我第一次參加舊金山的 Red Bull 賽車公路之旅後，我一直希望有機會也能在澳大利亞這樣做。回到家鄉，駕駛 RB7 穿越澳大利亞內陸，與全世界分享澳大利亞所能提供的最好事物。這是慶祝我回到 Oracle Red Bull Racing 後，在家舉行第一場 F1 賽事的最好方式。
Ricciardo補充表示：澳大利亞車迷總是帶來很多能量，我很高興在墨爾本見到 F1 車迷。賽道看起來很棒，我希望我們的公路之旅研究，能給車隊帶來他們需要的優勢。
Oracle Red Bull 賽車公路之旅從美國到荷蘭、南非和捷克共和國遍布全球，將 Red Bull異想天開的本質和一級方程式賽車的原始動力，帶到令人難以置信的地方。在這裡請觀賞所有Red Bull的公路之旅影片。.
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