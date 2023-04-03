Daniel Ricciardo穿越澳洲內陸史詩般公路之旅巡禮

公路之旅從狂野的西部開始，Ricciardo拂去贏得冠軍RB7 賽車的灰塵將其發動上路。 很快，拉力摩托車賽車手

加入了他的行列，他在附近的牧場發起了他的第一個挑戰，Ricciardo必須在那裡穿越著名澳大利亞的礫石路。