Daniel Sanders朝達卡拉力賽成功的道路上邁進

2022年，Chucky轉投效新的Red Bull GasGas 廠隊，並在開幕賽段取得首場勝利。 在休息日，他暫居第三位，並有望登上最後頒獎台的位置。 不過，在第七賽段開始時發生高速撞車事故，導致他的肘部和左手腕骨折，以入院治療收場。

這一年剩下的時間裡，他都在復健骨折的手臂，然後重新騎上摩托車，準備返回達卡。 抵達沙烏地阿拉伯時，他的準備和體能都還不夠，但很快就在這項全世界最消耗體力的賽車運動賽事中重新躋身領跑者的行列。

隨後，他在第三賽段再次獲勝，並取得了總冠軍。 即使他的嘴唇撞到摩托車上還裂開——壓克力因衝擊裂成兩半——但也無法阻止他，因為他最終克服了疼痛障礙，獲得了令人印象深刻的第七名。 到 2024 年，預計恢復健康的Sanders將朝前線推進。 但他是如何做到的？

01 跌入谷底再翻身

Sanders had to put in a lot of work after his injury © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

2022 年有一個美妙的開局，然後迅速進入復甦的一年。 元旦黎明，Sanders在沙烏地阿拉伯哈伊勒參加達卡拉力賽的序幕，並在開場賽段取得勝利後，一路獲勝。

他的達卡比賽取得了夢幻般的開局，他繼續保持領先的狀態，將速度與精準相結合，贏得了前六個賽段中的三個賽段，在休息日中位列第三，期待爭奪勝利的機會。

第七天凌晨 4 點 30 分，他正騎車前往集結點，卻以時速110 公里的速度撞上了路緣石。 他從摩托車上摔了下來，手腕和肘部骨折，腎臟也受損。

Sanders說：「這次事故很奇怪」。 「身為一名賽車手，你永遠不會想到它。 想像一下，如果您進入越野摩托車錦標賽的最後一輪，在出發途中發生車禍並摔斷了一條腿。 你甚至還不在賽道上。

“這是注意力不集中。 如果這種情況發生在沙丘或比賽時間，你會說‘好吧，你速度太快’，但在公路路段，那就太不走運了。”

02 一年的復健

經過幾次手術，包括選擇進行額外的手術來修復長期存在的肩傷，Sanders面臨漫長的回歸之路，以恢復他的競技健康。 「康復過程很糟糕」他說。 「這真是令人沮喪，因為你想要快點回到那裡並達到你知道可以騎行的水平。

「你只想站在起跑線上並保持競爭力。 我懷念騎摩托車時的速度和腎上腺素激升的感覺——倘佯並享受你要去的地方和比賽。”

到了六月，他準備重返比賽並參加了四小時的哈塔沙漠競賽——澳洲最大的沙漠競賽。 僅用了五週的準備時間，他就登上了賽道並獲得了勝利——這是他在這項著名賽事中的第二次勝利。 Sanders重新回到巔峰。

03 2023年凱旋歸來

Sanders in action at the Dakar in 2023 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Sanders把目光投向達卡，前往美國進行了一周的測試，但當他回到澳洲時，X光檢查顯示他的肘部再次骨折。 這意味著還要進行兩次手術、放置一塊額外耐用的鋼板以及進行痛苦的骨移植手術。

又兩個月沒有騎摩托車後，他回到了達卡，但練習時間不夠。 沒有人認為他會到達終點線，更不用說成為領跑者了。 「我討厭被拒絕，討厭被阻止去做自己熱愛的事情，」他說，「我是一名越野車手，我會參加任何我想參加的比賽。 坐下吧！看看我的表現。”

他的挑戰在第二週就消失了，但僅僅完成比賽——更不用說進入前十名——就是一項重大成就。 Sanders說：自去年摔傷並經歷了六次手術之後，能夠回來並保持競爭力真是太好了。” 「這是一次不真實的經歷，希望我能變得更強壯、更健康，為 2024 年的比賽做好更充分的準備。我非常高興能夠順利衝向終點線。”

04 為什麼大家都叫他Chucky呢？

「小時候，我經常吃喝大量的食物和牛奶，然後總是把它吐掉」他解釋道。「有人會說『他又吐了…然後就卡住了。 這是我父母對我的稱呼，然後我所有的朋友和老師甚至會叫我Chuck。 當我十幾歲的時候，我甚至要求我媽媽把我的名字改成Chuck，但她拒絕了。”

05 在家庭農場周圍賽車

Sanders 與他的家人一起在他曾祖父於澳洲墨爾本附近的亞拉河谷建立的農場長大。 他利用空閒時間在場地及鄰近的鄉村騎摩托車和四輪摩托車，與家人或朋友競爭，完成最大的跳越。

「我的兄弟和堂兄弟姐妹也總是騎摩托車，我父親也騎摩托車，每個人都騎摩托車。 到處騎行、跳躍和自由式都很有趣」他回憶道。

戶外生活非常適合年輕的Chucky。 「我也像小時候一樣花時間玩電動遊戲，但大部分時間都是在戶外旅行、去海灘之類的」他說。「假期裡我也會經常出去騎行，總是參加運動並保持活躍。 這是我童年的重要組成部分。

「我們過去常常踢足球、板球、籃球等等。 我們一家人一直熱衷於運動並充滿熱情。 他們允許我們做任何我們想做的事。”

在學校時，Sanders自然擅長體育運動，並對設計和技術產生了濃厚的興趣，尤其是木製品和金屬製品等手作科目。 然而，有些科目他不太喜歡。

「我討厭英語，我不太擅長英語。 我一直以為我會成為越野賽車手」 Sanders說。 「這一直是一個夢想，但直到學校的最後一年，我在澳洲的比賽中取得了足夠的成績，才可以對老師們說，這將是我的工作。”

In the desert during the 2023 Dakar rally © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

06 邁向賽車的第一步

離開學校後，Sanders需要籌集資金來資助他第一次參加賽車運動，幸運的是，他的父親很支持，擔任他的第一任經理。

“我沒有靠職業騎行謀生，所以我在果園工作賺錢去參加比賽，以實現這一目標，當我完成摩托車比賽，我隨時可以回去。”

Sanders著眼於賽車運動，他必須從頭開始建立聲譽，這意味著要投入大量的練習。

「我不是最有天賦的孩子，但我只是付出了所有的努力並努力工作。 這樣，即使我沒有成功，我也不會後悔。 但我不斷推動並實現了這一目標，」他承認。

「信心就是相信自己，並且知道我非常渴望它能夠實現。 這就是我至今的感受。”

07 輝煌的突破

Sanders and Toby Price at the 2022 Dakar Rally © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Sanders的父親擔任機械師和教練，他開始以私人車手的身份參加澳大利亞各地的比賽，並於 2014 年贏得了 19 歲以下澳大利亞越野錦標賽 (AORC)，總排名第六。 當時，Toby Price成為徹底的贏家。

Sanders在參加國際比賽時獲得了 ISDE 澳洲隊的一席之地，並在 E3 組中獲得第三名，Price贏得冠軍。

Price在第二年參加了拉力賽和達卡拉力賽，而Sanders則很快就進入了他的軌道。 Chucky的成功讓他在廠隊騎車——他是一名職業摩托車車手。 更好的是 2015 年，他在 AORC 中獲得第二名，在他的第一次哈塔沙漠比賽中獲得第四名，並在 ISDE 上幫助澳大利亞橫掃 E3 組冠軍。

08 放鬆模式

那麼，專業越野摩托車車手會做什麼來放鬆呢？ 簡短的答案是騎摩托車，因為Sanders要繼續磨練他的技能。

「我喜歡跑酷」他說。「雖然聽起來很奇怪，但只是在農場放鬆一下，坐在拖拉機或挖掘機上清理東西。 這就是我的放鬆時間。

"不是坐在沙發上。 我喜歡修剪草坪或在棚子裡建造一些東西。 我不知道什麼是假期。”

2022 年，在賽道上，一隻蜜蜂滑進他的頭盔並蜇了他——考慮到他的另一個愛好是養蜂，這很諷刺。 他在家庭農場周圍分佈著大約 100 個蜂箱，為果園授粉，並且更喜歡用蜂蜜作為糖的健康替代品。 「我之所以參與其中，是因為當我清理飲食時，我去掉了所有加工食品，開始吃更多的天然食品。 蜂蜜是一件大事，」他補充道。

「我研究如何照顧它們，這很酷，就像寵物一樣。 我們可以自己做蜂蜜。 當你有蜜蜂時，你對世界的看法肯定會有所不同。”

直到我在耐力賽中實現了自己想要做的一切之後，我才開始在澳洲家鄉參加沙漠賽車

Sanders always wanted to compete in a Dakar Rally © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool 直到我在耐力賽中實現了自己想要做的一切之後，我才開始在澳洲家鄉參加沙漠賽車 Daniel Sanders

09 轉向越野拉力賽

在澳洲參加了幾年比賽並征服了 ISDE 後，Sanders將目光投向了新的挑戰：達卡拉力賽。 「它總是受到關注，因為爸爸過去常看它。 我知道這場比賽以及它對導航的影響，但我更像是越野摩托車手，一直比賽到看到旗幟。 直到我在耐力賽中實現了自己想要做的一切之後，我才開始在澳大利亞的家鄉參加沙漠賽車，因為我學會如何在沙地和高速上行駛​​。”

Sanders利用疫情被迫中斷的機會，前往美國學習拉力賽。 他說：「這是我職業生涯中最好的決定之一。 我甚至從未打開過路線手冊或騎拉力摩托車。 第一年是試用期，我就是從那裡開始的。”

10 達卡的呼喚

達卡拉力賽是其中規模最大的拉力賽，雖然導航是許多賽事成功的重要因素，但在沙烏地阿拉伯空曠地區高聳的沙丘中，導航是一項必不可少的生存技能。

車手記下詳細的配速記錄，然後按照安裝在摩托車上的路線手冊進行操作，同時在具有挑戰性的地形上快速騎行。 Sanders說：“在嘗試比賽和騎行的同時，讓你的頭腦圍繞著比賽的導航部分，並低頭查看路線圖，這真是太費腦力了。”

Sanders was stung by a bee during 2022's Dakar © DPPI/Red Bull Content Pool

「你可以盡可能快速地騎摩托車，但如果你在導航提示上犯了錯誤，你可能會損失 10 分鐘。 但如果你會犯一個愚蠢的大腦錯誤，為什麼還要全速加油兩個小時？”

幸運的是，Sanders 的身邊有 KTM 車隊經理和達卡老將Jordi Viladoms。 Sanders說：“我在西班牙的維拉多姆斯拉力賽學校上過學。” 他給了我所有的訊息，上面寫著我需要知道拉力賽的符號。”

11 與KTM合作

2021 年，Sanders與老朋友Price、 Sunderland 和 Matthias Walkner一起成為明星雲集Red Bull KTM 廠隊的最新成員，他們都是該賽事的三位獲勝者。他們看我是這項運動的未來」他當時說道，並補充道：「我從KTM 開始，了解公司的運作方式，只要我在他們的旗幟下，我就會跳上摩托車，並為他們盡我所能。”

這也是他與朋友Price的重聚。 「當我第一次開始職業生涯時，我和Toby 一起在澳洲騎車。 在參加拉力賽之前，他曾是我在 KTM 的隊友」Sanders說。 “我了解了他並向他學習了一些技巧，因為他在澳大利亞沙漠比賽中確實佔據了主導地位。”

當Price 轉向達卡賽車時，Sanders則專注於耐力賽和沙漠賽車。 「一旦我勾選了這一點，我就開始尋找下一步要做的事情，就在那時，達卡開始了。 Toby在同一個團隊中，很高興有另一位澳大利亞人在那裡完成了這件事。”

12 首次亮相達卡

Sanders在序幕賽中以第三名登上頒獎台，並始終如一地獲得第四名，落後於比賽中排名最高的新秀Sunderland 。

「總而言之，這對我來說是相當完美的首屆達卡比賽，」澳洲人在終點線說道。 “它從一個好的序幕開始，然後一天天地我學到了更多，並獲得了盡可能多的經驗。我很高興獲得第四名並成為最好的新秀 - 這太酷了！”

13 回歸達卡

Sanders has his sights set on becoming a Dakar champion © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

「這就像，『這太噁心了，我要再做一次，』」Sanders在談到完成他的第一次達卡比賽時說道。 他不僅決心再次參加比賽，還要贏得這項著名的賽事：國際摩托車比賽中最大的挑戰。

「我認為這更像是一次越野騎行而不是一場比賽，但我們的速度，與全世界最好的車手對抗，必須在最艱難的賽道上行駛，這就像我以前從未見過的一樣」他說。

「讓來自世界各地的任何車手，讓他們騎上摩托車並告訴他們參加比賽 - 他們一定會睜開眼睛並了解比賽有多瘋狂。 這是全世界最好的騎行之一。”

14 力爭2024年登頂

現在 Sanders 即將參加他的第四次達卡拉力賽。 他已經在他的比賽裝備中裝了幾罐自製蜂蜜，並決心獲得（他希望的）許多達卡冠軍頭銜中的第一個。

「在接下來的幾年裡，我想完成每一屆達卡比賽並盡可能多地登上頒獎台。 我對戰鬥感到非常興奮。 這就是我每年的生活目標：參加比賽並到達終點。」他補充道。

「以我的年齡來說，我處於一個很好的位置。 我是一個年輕的沙漠車手，那裡的每個人年紀都更大，更聰明。 我還想參加其他一些獨特的比賽。 我希望成為一個非常優秀、充滿樂趣的全能摩托車車手。 希望十年後，我能完成我想做的一切。”