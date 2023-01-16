神車大賞：大神Danny MacAskill 的 Santa Cruz 戰駒

Danny MacAskill 一生都在重新定義單車的可能性，來自蘇格蘭丹尼大神，自 2009 年開始把他的作品上傳到網路，引起全球驚呼及讚嘆，後續的作品更是持續突破界限。

他的最新力作 Postcard from San Francisco 也不例外，舊金山街頭成為 Danny MacAskill 的舞台，透過非凡的自行車操控技巧，勇於挑戰自我極限。

深入直擊Danny MacAskill 客製的 Santa Cruz 攀岩車

5分鐘 騎行天堂 Danny MacAskill 把舊金山的標誌性景點，變成了終極的騎行天堂。

Danny MacAskill 對於自行車操控技巧很有想法，需要有一輛單車 讓他的想法實現，獨一無二的 Santa Cruz 攀岩車，足以面對各種挑戰。

來自美國品牌的Santa Cruz，為Danny MacAskill 提供客制的碳纖維車架及前叉，打造出輕、強、耐用的特點。

Ein besonderes Projekt erfordert ein besonderes Bike © Dave Mackison/Red Bull Content Pool

兩個車輪均採用 Industry 9 Hydra 花鼓，與獨特的 Santa Cruz Reserve 24吋輪圈相連，輪胎採用 MacAskill 標誌性的 Continental Air-King 輪胎，他採用無內胎設置，並在後輪採用 Rimpack 嵌件。

Danny MacAskill 指出，過往我的輪胎常遇到穿刺及爆胎，每年至少破胎接近百次，現在我破胎的次數大幅減少，同時良好性能讓我嚐試更多侵略性且富有創意的技巧。

Je größer der Impact, desto steifer das Reifensetup © Dave Mackison/Red Bull Content Pool

Danny MacAskill 的胎壓設在 50-60 PSI，他進一步指出，這樣的設定有點像是在單車裝上避震器，保有緩衝且讓單車的反應靈敏，同時意味著著陸時，不會傷到輪圈。

話鋒一轉，Danny MacAskill覺得最重要的零件是煞車，他的戰駒配置前後碟盤200mm的MAGURA MT7 Raceline 煞車，這款煞車的制動力，常被配置在下坡車上，Danny MacAskill直言，我幾乎把生命交付給這款煞車。

Danny MacAskill wählte San Francisco wegen der atemberaubenden Kulisse © Dave Mackison/Red Bull Content Pool

戰駒同時也有 Inspired 的套件，同時採用 Crankbrothers 的 Stamp 踏板。

另外煞車卡鉗顏色為霓虹黃，在市場上極為獨特。

Danny MacAskill 的 Santa Cruz 戰駒零件清單

車架： Santa Cruz custom carbon-fibre

前叉： Santa Cruz custom carbon-fibre

後花鼓： Industry 9 Hydra Hub rear, Trialtech 16t

前花鼓： Industry 9 Hydra Hub front

前後輪圈： Reserve custom, 24”

輪胎： Continental Air-King, 2.4”

頭碗： Cane Creek 40

曲柄： Shimano XT 170mm

齒盤： Inspired 22t

鏈條： KMC BMX

車把： Inspired Team Riser

豎管： Trialtech

座墊： Inspired BMX seat

握把： Lizard Skin Danny MacAskill lock-on grips

拉柄： Magura MT7, custom 3D-printed titanium lever

煞車： Magura MT7, 200mm rotor

踏板： Crankbrothers Stamp 7 MacAskill edition