人車景合為一體：Darren Berrecloth 的創意根源地

多年來，加拿大的不列顛哥倫比亞省的森林及美景，帶給越野登山車電影令人興奮的畫面，但這些標誌性建築，現在大多都已破敗不堪，並被大自然「收回」。

在文章最上方的影片，就能欣賞到Darren Berrecloth如何在林道裡達到人、車、景為一體，讓人讚不絕口的視覺享受。

Berrecloth at work near his home in Parksville, British Columbia © Baxter Redfern.

Darren Berrecloth指出，我一直想對房子上方的小徑做些事情，感謝有機會與 Rupert Walker 一起合作拍片，激發我在影片內創造獨特騎乘風格，並且能夠回到玩車的根源地，把BMX與越野登山車兩者融為一體，這感覺真的超級讚!

Darren Berrecloth adding some features to his local mountain bike trails. © Baxter Redfern 對我而言，我創造出的騎乘風格、方式，能夠在大自然留下足跡，就已是美夢成真。 Darren Berrecloth

Darren Berrecloth 在創意總是充滿熱情，他在打造林道與跳臺很有一套，同時騎乘技巧也隨著創造力進步，展示他源源不絕的才華。

Darren Berrecloth表示，在我的整個職業生涯中，我建造的跳臺和林道，幾乎與我騎自行車的次數一樣多，這兩者就像共生關係!

Darren Berrecloth更進一步補充，對我而言，我創造出的騎乘風格、方式，能夠在大自然留下足跡，就已是美夢成真。

Rupert Walker & Darren Berrecloth filming in British-Columbia © Baxter Redfern Darren and Rupert taking a look at some clips © Baxter Redfern

此次拍攝地點在Darren Berrecloth的家鄉不列顛哥倫比亞省帕克斯維爾，影片內展現Darren Berrecloth居住原的茂密沿海森林，以及驚人的視覺呈現。

Darren Berrecloth testing his backyard trail improvements © Baxter Redfern

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