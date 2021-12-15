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MTB

人車景合為一體：Darren Berrecloth 的創意根源地

加拿大好手 Darren Berrecloth 在家中附近，找回騎行的根源。
由 Danielle Baker 編寫
2 min read發佈於
多年來，加拿大的不列顛哥倫比亞省的森林及美景，帶給越野登山車電影令人興奮的畫面，但這些標誌性建築，現在大多都已破敗不堪，並被大自然「收回」。
在漫長的自行車職業生涯中，Darren Berrecloth 經常騎在林道裡找尋靈感，並以他獨特具特色騎乘風格，讓當地環境、美景融入「騎」中。
在文章最上方的影片，就能欣賞到Darren Berrecloth如何在林道裡達到人、車、景為一體，讓人讚不絕口的視覺享受。
MTB athlete Darren Berrecloth as seen riding on trails near his home in Parksville, British Columbia.
Berrecloth at work near his home in Parksville, British Columbia
© Baxter Redfern.
Darren Berrecloth指出，我一直想對房子上方的小徑做些事情，感謝有機會與 Rupert Walker 一起合作拍片，激發我在影片內創造獨特騎乘風格，並且能夠回到玩車的根源地，把BMX與越野登山車兩者融為一體，這感覺真的超級讚!
Darren Berrecloth adding some features to his local mountain bike trails.
Darren Berrecloth adding some features to his local mountain bike trails.
© Baxter Redfern
對我而言，我創造出的騎乘風格、方式，能夠在大自然留下足跡，就已是美夢成真。
Darren Berrecloth
Darren Berrecloth 在創意總是充滿熱情，他在打造林道與跳臺很有一套，同時騎乘技巧也隨著創造力進步，展示他源源不絕的才華。
Darren Berrecloth表示，在我的整個職業生涯中，我建造的跳臺和林道，幾乎與我騎自行車的次數一樣多，這兩者就像共生關係!
Darren Berrecloth更進一步補充，對我而言，我創造出的騎乘風格、方式，能夠在大自然留下足跡，就已是美夢成真。
Rupert Walker & Darren Berrecloth filming in British-Columbia
Rupert Walker & Darren Berrecloth filming in British-Columbia
© Baxter Redfern
Darren and Rupert taking a look at some clips
Darren and Rupert taking a look at some clips
© Baxter Redfern
此次拍攝地點在Darren Berrecloth的家鄉不列顛哥倫比亞省帕克斯維爾，影片內展現Darren Berrecloth居住原的茂密沿海森林，以及驚人的視覺呈現。
Darren Berrecloth testing his backyard trail improvements
Darren Berrecloth testing his backyard trail improvements
© Baxter Redfern
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