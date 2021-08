是來自南韓自學起家的舞者。 她在九歲那年開始學跳舞,超級喜歡從音樂錄影帶中抄舞,並且在跟朋友玩的時候幫大家排隊型。她從國中開始上舞蹈課並且研讀街舞風格,在高中畢業沒多久後,在21歲那年搬到紐約希望從事舞蹈工作。當初用學生簽證學英文而搬到美國,Dassy後來符合資格拿到藝術家簽證,並且搬到洛杉磯去追求更多舞蹈相關的機會。在2017年,Dass成為第一位能闖進"舞林爭霸"(So You Think You Can Dance)的韓國舞者,這可是她小時候曾經喜歡觀賞的節目之一。她在節目中從四百多人的比賽一路闖進最終八強。