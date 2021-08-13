Dassy Lee 是來自南韓自學起家的舞者。 她在九歲那年開始學跳舞，超級喜歡從音樂錄影帶中抄舞，並且在跟朋友玩的時候幫大家排隊型。她從國中開始上舞蹈課並且研讀街舞風格，在高中畢業沒多久後，在21歲那年搬到紐約希望從事舞蹈工作。當初用學生簽證學英文而搬到美國，Dassy後來符合資格拿到藝術家簽證，並且搬到洛杉磯去追求更多舞蹈相關的機會。在2017年，Dass成為第一位能闖進"舞林爭霸"(So You Think You Can Dance)的韓國舞者，這可是她小時候曾經喜歡觀賞的節目之一。她在節目中從四百多人的比賽一路闖進最終八強。

在之前Dassy曾與Red Bull合作，在休士頓舉辦的2019年Red Bull BC One活動中教popping，而現在29歲的創意總監、編舞家及舞者則是幫忙品牌在Red Bull’s Dance Your Style活動中推出一個全新的舞蹈概念。"The Floor"是一個影片系列，為舞者提供一個空間，透過舞蹈動作來訴說自己的故事。而Dassy的影片則是包括通過舞蹈體現四種元素。這是Red Bull首次製作出完全在Dassy的創意願景下的舞蹈作品 — 她身兼創意總監及舞者的角色。

在她對此概念的呈現中，Lee穿過一片漆黑的攝影棚，帶進光、節奏和色彩來體現水、土、火、空氣的元素，並且用舞蹈動作以及偶然被計畫好的混亂場面打斷來展現她精準的身體控制。這部影片不只可以看出她街舞及popping的舞蹈背景，還可以看到經過"舞林爭霸"的洗禮而對於編舞執行的專家級水準。WeI上個禮拜在電話上與Dassy談到對於"The Floor"的願景，不管是對於創意總監和舞者雙重角色的平衡，以及為什麼她認為疫情對某些舞者來說可能是因禍得福。

你是甚麼時候開始跳舞的? 可以聊聊你身為舞者的經歷嗎?

我在九歲左右開始跳舞。一開始是模仿電視上的歌手，一直重複看著音樂錄影帶。我開始召集所有朋友並且開始教他們跳舞，在公園跳著合舞，想像著我們是電視上的明星(笑)。這就是我跳舞的開端，就只是跟朋友一起玩玩。

但是幾年後，在我12歲那年，我加入了國中的舞蹈社團。從那時候開始，跳舞變成了人生中很重要的一環。我開始在南韓最好的舞蹈教室上街舞課，我真的非常喜歡街舞風格。我開始看"舞林爭霸"，我知道無論如何我一定要到美國。因此在21歲那年隻身搬到美國，從那開始，跳舞就開始佔據了我的生活。

Dassy Lee © Maria Jose Govea

搬到美國後是甚麼感覺?

高中一畢業我就開始在南韓打工存錢。因為我不會說英文，所以只能申請學生簽證來讀英文。所以我搬到紐約，有一部份的原因是因為Jay-Z和Alicia Keys合唱的<Empire State Of Mind>很受歡迎。我在不了解舞蹈領域的狀況下搬到紐約，在當時我的英文很不好。當時身上沒甚麼錢，並且在學校學習英文。所以當我有多餘的時間，我會去跳舞的場合或是舞廳，並且上很多紐約前輩舞者的課。

我在紐約住了大約四年的時間，然後申請了藝術家簽證。我一拿到簽證後就搬到(洛杉磯)並且甄選"舞林爭霸"。我意識到在洛杉磯舞者可以真的賺到錢，在那邊舞者有很多工作機會。在節目結束後，Red Bull與我聯繫希望可以一起在Red Bull的活動上合作。在2019年的Red Bull BC One活動上他們雇用我教popping的課程。

Behind the Scenes of "The Floor" © Maria Jose Govea

與Red Bull合作你新推出的概念"The Floor"感想為何?

在疫情期間我經歷很多，因為我一直在跳舞，然後忽然所有的一切都停擺了。Red Bull跟我聯繫有關"The Floor"的合作案，並且希望我能夠傳達最近對自己的感受。這是第一次我能夠慢慢地思考我在做的事情，在這之前我就是不停的工作。這場疫情是我第一次真正了解和檢視我的內心。

所以我(為"The Floor")發想出四大元素的概念，因為我相信這就是我們。人們告訴我當我在比賽的時候我就像火，或是怪獸，但是他們(跟我)相處時認為我很親切。這是我很常聽到的話。我意識到我有時候是個非常剛烈的人，但是有時又很親切。然後其他時候我又很脆弱，並且很行緒化的時候很容易哭。然後有時候我覺得自己很隨興，因此我意識到想用四大元素的方式來呈現自己的故事。

可以分享一下拍攝這支影片的過程嗎? 疫情是否有影響到你本來想要執行的事情?

有的，原本我希望能夠在大自然中拍攝。我希望能在水裡、沙漠。我希望能在樹林哩，但是因為疫情的關係我們最終在攝影棚，就一個地點下完成，結果是令人滿意的。對我來說又是一次學習的過程。疫情也教會我身為舞者須要有替代方案。我一生都在跳舞，所以並不是很了解商業相關的東西。我只是專心地在跳舞讓大家認識我。但是我並沒有開線上課程或任何其他的東西。在疫情當中，我一直在思考在這個時間點我可以做甚麼，這也啟發我創造出更多視覺化的作品。這一次對舞者來說真的很好，因為疫情教會了我們如何做準備。很多舞者真的很活在當下，因為自由自在慣了，對於商業方面並不是那麼在行。

BTS of "The Floor" © Maria Jose Govea

在創意總監和作為實際執行編舞的舞者之間也需要平衡，你是如何處理在這件作品中身兼的兩個角色?

我絕對比較偏好把角色分開。對於"The Floor"來說，我兩者兼任。但是從舞者的角度來說，當我們在片場拍攝時，我看不到任何其他觀點，因為我忙於跳舞。就算是我編的舞和準備的作品，當我再跳的時候我不知道在鏡頭前的呈現會如何。我與我的舞團，Femme Fatale做了許多創意指導，像是做自己的藝術指導、服裝和拍攝。我非常喜歡和他們合作，因為我們對於自己的作品有完全的掌控。很多時候在洛杉磯當舞者時，你並沒有提供意見的權利。身為藝術家，我希望能夠實現自己的想法。

你對於"The Floor"未來的期望是甚麼?

在疫情期間，我越來越意識到我們正在舞蹈藝術形式中覺醒。疫情前我們到處比賽和參加很多不同的活動，但是我們從來沒有想到要創造不同形式的作品內容。從這個影片中我希望大家能夠嘗試一些不同的東西，在跳舞中嘗試更有創意的部分。這也是我其中一個目標，專注於將我的創意願景變為​​實體。

Dassy in "The Floor" © Maria Jose Govea

你希望人們從你的表演中得到什麼？

我想呈現更多反映我腦中想法的畫面。我希望能夠幫助大家能勇敢地呈現自己的作品。我看到很多完美主義的舞者從來不發表她們的作品。最終結果永遠不會是百分之百完美，你必須有辦法推出作品並從中進步和成長，但是我看到很多舞者對於呈現自己的想法非常猶豫。對我來說發表像"The Floor"這樣的視覺畫面，展示了我希望舞者能夠接受他們腦海中的任何概念，然後大膽地去執行。我希望舞者能夠不拘泥於這個領域的一部分，像是比賽或是教課。我希望他們能夠探索所有不同的層面。