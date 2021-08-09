礦工之子Dawid Godziek的職業車手發跡路

Dawid Godziek 是位多才多藝的自行車運動員，在 Crankworx 等大型賽事中登上過頒獎台。這位 26 歲的選手曾是 BMX 自由式車手，也在BMX重大賽事 X-Games 中贏得金牌。

Dawid 和他的哥哥 Syzmon 都喜歡自行車，但他們身處的環境，導致想成為一位職業車手，是件非常困難的事。

Təbəssümlər © Bartek Woliński

Dawid首先通過足球找到了一條出路，影集《Until 18》主要描述他成為職業車手的故事，Dawid同時也透過採訪，與大家分享他的心路歷程。

Kom helt tæt på Dawid Godziek

為什麼一開始投身於足球?

我很喜歡運動，參與著許多不同體育賽事，足球是最早接觸的運動，家鄉有足球俱樂部，以及可以協助訓練的教練，讓我自然而然從足球開啟運動生涯。

你為哪個足球俱樂部效力？

UKS Suszec – 我家鄉的體育俱樂部。我主要擔任前鋒或是中場。當然，我踢得不錯，但老實說，不到頂尖。

最終為什麼選擇自行車？

足球和自行車之間的主要區別，在於自行車是項非常個性化的運動。我可以決定在哪裡、何時以及為什麼訓練，這對我來說很重要。我可以自己做所有決定，而且是我完全獨立的，這是我想追求的。

Dawid on a BMX... © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool And on a mountain bike © Julian Mittelstaedt/Red Bull Content Pool F

一開始騎車，就立志想當職業車手嗎？

當然不是，我一開始覺得職業車手離我很遙遠，只是單純想要騎車，然後花時間專研騎車，試圖取得進步、技升我的技巧，其餘的…就自然而然的發生了!

如果不是職業車手，現在會做什麼？

如果自行車沒有出現在我的生命，我很可能會成為一名礦工。騎自行車為我打開生活許多不同的門，也啟發我的思想、改變我對生活的態度。

Dawid with his brother Szymon © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

來自礦工家庭環境，是否影響了你成長過程的選擇？

家庭和生活的環境，造就我對日後生活有至關重要的作用，同時塑造 Szymon 和我現在的樣子，並讓我們堅持不懈地追求目標。但我們決定走自己的路，而不是成為礦工。

剛開始成為職業車手，需要找到資金及贊助，才有辦法到各地比賽，你還記得第一份工作嗎？

我的第一份工作是在學校分發傳單，它幫助我購買自行車零件。由於我的祖父和父親都是礦工，我也曾考慮過透過礦工賺錢，我甚至完成了採礦技術學校的學業，並在礦井裡當起學徒。

In mountain bike competition at Crankworx Rotorua © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

在準備成為礦工時，你是否繼續騎自行車？

我從 10 歲開始騎自行車，並且這一路從未停止過。17 年過去了，一路上發生了很多變化，但自行車一直陪伴著我。

你什麼時候意識到，可以靠著騎車謀生？

我想當時大約 16 歲，那時開始透過騎車賺錢，並且購買自行車零件。從那時起，一些贊助合同開始出現，然後，我意識到愛好可以成為一份全職工作，一想到這個我就特別激動！

Field Trippin' with Söderström and Dawid Godziek

您現在主要騎越野登山車為主，但在職業生涯早期以 BMX 而聞名，可以分享一下原因嗎？

我最早是騎 Szymon 的越野登山車，但在參觀滑板公園後，我開始使用 BMX並且迷上它，以至於我在職業車涯前幾年是騎BMX。

在贏得 X-Games 後，卻開始頻繁騎越野登山車，為什麼會想轉換？ 因為BMX的dirt jump活動越來越少，即使有相關的比賽，但其跳躍的難度較小。在此期間我有參與越野登山車的dirt jump比賽，並看到越野登山車裡的dirt jump活動越來越大、越來越好，同時給車手更多表演創意的技巧，所以我決定從 BMX 換成了越野登山車。

Dawid Godzieks bester Run – Innsbruck

除了專業車手的身份，你還有發展另一項事業，可以跟我們分享嗎?

這個目前倒是沒有多少人知道，我除了是一名專業車手，我還經營一家名為 Wykop Sobie Sam 的工程機械租賃公司，主要出租高品質量的設備，可用於建造越野登山車的賽道，也可以使用在建築工程上，現在公司正在蓬勃發展，給我帶來了很多快樂！

如果你退下專業車手的身份，會想做什麼？

我希望我永遠不會完全退休，我想一直保持活躍，所以我始終都有設目標、任務或著使命去完成。對我而言，退休都是會很無聊的。