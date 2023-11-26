MotoGP 的叛逆車手Deniz Öncü 72小時專訪

Deniz Öncü 是一位 MotoGP™ 車手，他的觀點與其他人不同。 但也正是這項運動所需要的，他在 2023 年憑藉 Moto3 的勝利贏得了各地賽車迷的青睞。 現在他注定會在明年獲得 Moto2 的席位。

我們從2016 年馬來西亞大獎賽的一張社群媒體照片開始，MotoGP™ 傳奇人物 Valentino Rossi 在亞洲才藝盃(Asia Talent Cup) 比賽中穿越車檢區時與一名小型賽車手握手，這是一系列的促銷活動，經由Red Bull新秀盃最終進入 MotoGP™。

這是Deniz迄今為止在摩托車比賽非凡旅程的第一個驚奇時刻。他和當時都 13 歲的雙胞胎兄弟 Can 在該類組第一個賽季的最後一場比賽中雙雙登上了領獎台。

本期系列賽在 2023 年印尼大獎賽舉行。 週末 20 分鐘的聊天拉開序幕，請注意：Deniz非常厚臉皮，他的英語水平非常高超，但也相當誇張。

「百分之五十令人困擾，百分之五十是個可愛的孩子」是他的車隊協調員Laura這樣形容他的。 就在我們採訪開始之前，這一說法被證明是正確的，Deniz決定拿走我的手機，在WhatsApp 上惡作劇她，假裝是我，抱怨Deniz沒有準時到達，然後我用一張他翻轉的照片來澄清事實，並且還竪起中指的手勢。

Showing his wild side once again © Matt Dunn

今天是星期五，距離他完成兩次練習並取得第一名只有幾個小時。 當他想起在馬來西亞的那一刻時，他的眼睛閃閃發光，笑容滿面。 “當時我非常激動，那天我實現了我的夢想！”

從那時起，Deniz 開始了一段瘋狂的角色之旅，目前正處於邁向 MotoGP™ 明星地位的下一步。

馬來西亞那一天令人難以置信的事情是，Öncü 雙胞胎的事情開始步入正軌。 在奪得方格旗之前，亞洲才藝盃對這對懷著極高期望的車手來說是一次令人羞愧的經歷。

Deniz表示：「在土耳其，我和我的兄弟可謂勢不可擋的」。「我們甚至在比賽前就決定了誰是第一，誰是第二！ 我們只是贏得、享受並打敗每個人。”

他們一直在參加越野摩托車和超級摩托車比賽（想想，在瀝青和泥土混合賽道上使用光頭胎的越野摩托車），並在比賽中一舉成名。 2015 年，五屆世界超級運動冠軍、土耳其民族英雄Kenan Sofuoğlu發現了他們的才華，他們開始了這項運動的職業生涯。

Deniz Öncü races at the Sachsenring Circuit © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

儘管他們的才華顯而易見，但在 2016 年初的 ATC 季前賽中，他們的表現並非一帆風順。

他表示：「老實說，我們以為以我們的速度會在土耳其獲勝，但發現我們是最後一個」。「第一次測試中的其他車手比我們領先了八、九秒 。

毫無疑問，就是有點挫折。 但就像所有擁有額外火花嶄露頭角的運動員一樣，當事情變得艱難時——艱難的事情就開始了。

2017 年，他們更進一步，Deniz奪得 ATC 冠軍，Can獲得第三名，同時在Red Bull 青年盃中首發——這是里程碑的下一步。 兩人在第一次嘗試中獲得了第三和第四名。 2018年，Can奪得了新秀盃冠軍，Deniz緊追其後。 此時，這對雙胞胎在 MotoGP™ 圈中引起了不小的轟動。

儘管他只有 15 歲，而且參加 Moto3 世界錦標賽的最低年齡限制是 16 歲，但 Can 的新秀盃冠軍讓他可以參加在西班牙瓦倫西亞舉行的外卡比賽，參加本賽季的最後一輪比賽。 他在潮濕的條件下震驚了整個摩托車界，贏得了他的首場比賽，並成為史上最年輕的獲勝者，這一記錄保持了十年。

但Deniz似乎對此不太滿意。

「當他贏得新秀盃而我獲得第二名時，我非常生氣，因為他要晉級 [Moto3]，而我必須參加青少年錦標賽，」Deniz 說。「我的兄弟參加了 Moto3，但我沒有。 我好挫折。 這怎麼可能？ 此時情緒懊悔不已。”

Can Öncü celebrates making MotoGP history in Valencia © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Can Öncü celebrates his debut Moto3 victory © Toni Börner

但從那一刻起，兄弟倆的命運發生了轉變。 在取得如此勝利的首場比賽後，Can 在2019 年的全職Moto3 賽季中僅有一些令人失望的成績，隨後被淘汰並於2020 年轉戰World Supersport，而Deniz 則獲得了全職Moto3 賽季的參賽資格。

在這一點上，掩蓋他在世界級比賽的前幾個賽季是多麼令人沮喪。 Deniz很快就因其狂野的表現和喜歡撞車的騎行風格而聲名狼藉，就像他原始的速度和天賦一樣。 客氣地說，在相當長的一段時間裡，他一直在努力贏得車迷和圍場成員的喜愛。

2021 年的狀況尤其困難。 可以說，他的下一個「驚奇」時刻是在赫雷斯第四回合爭奪第一個領獎台時發生的。Deniz在最後一個彎道上以過於樂觀的舉動打敗了另外兩名車手。 這種嘗試預計會進入最後回合，但這是相當極端的。

然而，僅僅幾輪之後，他在巴塞隆納就成功登上了難以捉摸的第一個領獎台，隨後又登上了兩場領獎台，之後情況再次出現下滑。

這個賽季以最糟糕的方式結束，因為他在德克薩斯州奧斯汀的後直道上以最快速度行駛時造成多人連環相撞，因此受到兩場比賽的禁賽。 他太狂野了，很明顯，如果事情不開始改變，就他的大獎賽生涯而言，他將面臨與他哥哥類似的命運。

有點自相矛盾的是，Deniz速度快的原因以及他在幾年內成為 MotoGP™ 明星的原因幾乎導致了他職業生涯的縮短。 每天在家，他仍然與Kenan Sofuoglu、他的兄弟Can、Kenan的侄子、世界超級運動賽車手Bahattin Sofuoglu以及2021 年世界超級摩托車冠軍Toprak Razgatioglu一起訓練。 他們的訓練制度非常精實，從騎乘頻率到相互並行競爭。

「當你從我身上看到一些瘋狂的事情時，對我來說通常是因為在與我的兄弟Toprak 和Kenan一起訓練時，我們是全世界最好的騎手之一，」Deniz解釋道。「我在那裡學到的東西，我在這裡做，並且對於騎手來說，正常的事情是瘋狂的，因為這裡的騎手可能真的非常温和。 我的意思是，得了吧，你不能這麼軟弱地抱怨！”

Deniz Öncü © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Deniz 也不再是 ATC 時代的袖珍火箭 - 現在他是 Moto3 賽道上較優秀的車手之一，這使他在直道上處於明顯的劣勢，因此他必須在彎道上彌補這一點。

不過，有一個性格特徵可以解釋他過於不穩定的舉動：「我總是喜怒無常…但是當發生[令人沮喪的]事情時，我不知道如何描述它，我心神不寧，失去控制。”

如果說2020-2021年是Deniz的反叛年，那麼2022年就是他的救贖季。 很明顯，他正在學習在比賽中讓自己如何平靜下來，同時保持那種令人興奮、擦肘的騎行風格。 在第 12 回合首次登上領獎台之前，他六次進入前五名。隨後又三次進入前四名，以及兩次第二名。 不過，還未獲勝。

很明顯，Deniz在完成該賽季的每場比賽後控制力更強。 更明顯的是，他在直道上的劣勢造成了巨大的損失，以至於他和站在頒獎台上之間形成了心理障礙。 在與瓦倫西亞的勝利失之交臂之後，他幾乎不敢直視任何人的眼睛，並且非常憤怒。

他表示：問題是我無法接受所發生的事情。我沒有贏，我很生氣——但我說好吧，這不是辦法。我開始接受正在發生的事情，因為當你這樣做時，你就開始為此努力了。

勝利即將到來，此時，MotoGP™ 社群對#53 的態度改變了。 人們開始支持他獲得第一場勝利。 他成了可愛的失敗者。

Crew chief Niklas Ajo gives some advice to Deniz Öncü before the big race © Matt Dunn

Deniz 在 2023 年從 Tech3 車隊轉戰到 Aki Ajo 的隊伍中。 這位芬蘭資深車隊經理是一位自我控制大師，帶領許多騎手取得了勝利和世界錦標賽冠軍。 儘管Deniz會笑著證明他可能是Aki迄今為止最大的挑戰。

Deniz表示：“今年，車隊與我一起努力，幫助我在這些[令人沮喪的]時刻控制自己”。“三四個人拉著我，阻止我破壞周遭的東西！”

他和車隊一起努力提升自己的心態和控制力，這一點在他前往印尼比賽時得到了完美的體現。 他的車隊隊長、前 Moto3 賽車手、Aki的兒子Niklas Ajo 說出的兩個詞是：“經過計算的風險、沒有「祝你好運」——只有兩個平靜但堅定的文字。

Deniz 每次踏上賽道時都會解釋他的新思維過程：「我有一個按鈕，按下它就可以關閉我所有的情緒。 就像一個機器人，比方說…每次我嘗試這樣做直到方格旗時，我都會保持控制並保持冷靜。 即使一個騎手犯了一個愚蠢的錯誤或碰了我，那也沒關係——他不過只是想展示他有多強大。

我現在只是盡量不表現出我生氣的時候。當我生氣的時候，我唯一記得的就是離開當下，到卡車和我的辦公室，做我必須做的事情。離開當時的情況。

Providing post-race reaction in Indonesia © Matt Dunn 我的生活充滿了混亂。 我很享受。 如果你生活中的一切都在掌控之中，你就不會享受它。 你需要一些腎上腺素 Deniz Öncü

今年在德國，這種方法確實奏效了，他最終憑藉最後一圈、最後的彎角超車贏得了勝利。 他的第二次勝利隨後在奧地利。 但在印尼呢？ 他只好屈居第八。 '第八？！ 你可能會問，那裡發生了什麼事？ 這是 Moto3——地球上最接近的一場比賽——他比冠軍僅差 0.8 秒。 這基本上就是一眨眼的功夫。

Deniz 的隊友Pedro Acosta當天在Moto2 比賽中取得了勝利，所以當我們週日晚上在酒店泳池旁看到Deniz 看上去有點沮喪時，他正準備和他的車隊一起慶祝。 當被問及比賽時，他沒有太多可說的：「Moto3 真混亂」是他唯一的解釋，然後又繼續查閱他的 Instagram。

當比賽變成這樣時，它更像是樂透而不是策略。 但另一方面，僅僅七天後，他在澳洲就再次登上了領獎台，這場勝利讓他在經歷了幾場令人失望的比賽後重新回到了冠軍爭奪戰中。

如果沒有狂野的一面， Deniz在摩托車上也會有同樣的天賦嗎？ 他甚至想消滅他的這一部分嗎？ 「不。 從某種意義上說，是的。 但在另一方面，不，」他在澳洲獲勝後說道。

「因為這就是我的個性。當我瘋了的時候，我就瘋了，每個人都知道我瘋了——這沒關係。對我來說，這很正常。

“我們都想改變的就是變得更加冷靜。更少的錯誤，更專注。”

在我們今年迄今為止採訪過的所有車手中，Deniz 似乎是最有趣的。 在目前的車手中，可能沒有人在職業生涯的早期就經歷過這樣雲霄飛車般的際遇——尤其是當你考慮到他的雙胞胎兄弟也與他競爭時。

毫無疑問，Deniz已經學會了控制他狂野的一面，但這是一項持續不斷的工作——他將是第一個承認錯誤會發生的人，但現在它們並不是源於失去合理的控制。

他笑著說：「在賽道上，你可以相信我。 嗯，信任？ 不要相信。 但可認為我還很冷靜」。

「我的生活是混亂的。我喜歡它。如果生活中的一切都在掌控之中，你就不會享受它。你需要一些腎上腺素！即使有一天，你會感到疲倦或無聊，如果你有一些緊張的事情關於或給你一些腎上腺素——我需要這個。”

正是這一點戲劇性的事情讓Deniz茁壯成長。 保持兩者的平衡應該能讓他走上成為 MotoGP™ 所需英雄的道路。