三頭六臂的嘻哈狂戰士—Denzel Curry

藉由〈Ultimate〉單曲,Denzel Curry獲得廣泛的關注度,並累積超過兩億的串流點擊和YouTube流量。在2016年他被XXL雜誌評選為該年度重點新人。同年度被點評的饒舌歌手包含Lil Uzi Vert、21 Savage、Kodak Black等等。Denzel Curry的才華最終還是被主流音樂市場注意到。他在2018年加盟華納唱片旗下的獨立品牌Loma Vista。Common、Robert Glasper、Sampa The Great等音樂人皆隸屬於此。

