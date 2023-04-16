三頭六臂的嘻哈狂戰士—Denzel Curry

Denzel Curry於1995年出生於美國佛羅里達州。他在還在念小學的時候就開始創作饒舌，並於14歲時就獨立製作個人mixtape。在成長階段，他深受在地饒舌歌手SpaceGhostPurrp影響，並和他結下深厚的友誼。後來Denzel Curry也加入了對方的廠牌Raider Klan。

Denzel Curry © Red Bull Music

但小廟容不了大佛，Denzel Curry於2013年便選擇離開該廠牌並回歸獨立製作。並於同年發表個人首張錄音室專輯《Nostalgic 64》。而直至2015年，Denzel Curry發行了讓他被全世界所注意到的代表作品〈Ultimate〉。這首歌在當時被廣泛運用在轉水平遊戲的網路影片之上。大量破碎的殘響，以及狂躁的音樂風格，使該曲變成當年度的網路迷因首選。

藉由〈Ultimate〉單曲，Denzel Curry獲得廣泛的關注度，並累積超過兩億的串流點擊和YouTube流量。在2016年他被XXL雜誌評選為該年度重點新人。同年度被點評的饒舌歌手包含Lil Uzi Vert、21 Savage、Kodak Black等等。Denzel Curry的才華最終還是被主流音樂市場注意到。他在2018年加盟華納唱片旗下的獨立品牌Loma Vista。Common、Robert Glasper、Sampa The Great等音樂人皆隸屬於此。

在這之後Denzel Curry陸續發表了《Ta13oo》、《Zuu》等專輯。並結識了未來長期合作的製作人好友Kenny Beats。Denzel Curry自評自己的音樂風格是衝動且躁進的。承襲佛羅里達在10年代中期的SoundCloud Rap風潮，Denzel Curry以幾盡瘋狂的嘶吼和大量的舞台衝撞著稱。不論是Stage Dive還是Mosh Pit，他的演出現場就像是一場拋除理性的大暴動。

Denzel Curry多首經典作品如〈Ricky〉、〈Clout Cobain〉以及〈VENGEANCE〉都承襲以往風格。但有趣的是，在躁動之外Denzel Curry也有著異常柔軟的一面。或許是受到同門師兄Common和Robert Glasper的影響。近幾年他開始嘗試更多的老學校Boom Bap甚至是Jazzy Hip Hop。於2022年推出的專輯《Melt My Eyez See Your Future》即大轉性談起內心的憂鬱和精神疾病。充滿詩意且寫實的歌詞，以及更多爵士、靈魂樂元素的編曲。讓大眾驚覺原來Denzel Curry內心也有很多的層次和思想，不僅是狂暴的外貌而已。

於2018年，Denzel Curry與Red Bull Music合作小型巡演《Zeltron World Wide》。同時饒舌歌手Flatbush Zombies也加入其中，以類似拳賽競技的形式相互比較，看誰能給予觀眾更大的舞台渲染力。在《Denzel Curry - Ultimate | LIVE | Red Bull Music Presents: Zeltron v. Zombies》影片之中，我們就不難感受到他的現場張力有多麽誇張。若是有機會親臨現場，或許得先買好意外險再購票呢。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。