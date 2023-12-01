運動訓練是否可能成為一種上癮的危險行為？

當出現這種狀況的人，有一個專業的術語「運動成癮」，儘管跟原始含義稍微有些變形。但在基本的觀念裡，這個名詞主要用來形容那些於對某些事務過度執著，且患有部份心理障礙的人。然而，現今有許多專業人士使用「運動成癮」這個詞，來定義那些對運動出現上癮的人，這並不一定是對健身或其它追求身體外型成果上癮的人。

如果你去健身房是為了健康和快樂，那是一個很好的選擇。 © Pixabay

這個狀況如同許多進行相關研究的美國醫生所說：對任何事物過度著迷都不會是一件好事，當然這也包含著運動及訓練。然而，針對讓一位運動愛好者轉變為「運動成癮」者的現象，他們提到三個指標與階段能進行判別。

首先，當運動訓練從一種只是開心的娛樂活動，轉變為會產生焦慮情緒時，例如：當無法進行運動訓練時，心理就會產生一定程度的壓力或焦慮情況。第二階段，會根據想要進行的運動訓練特地安排地點和時間，並堅持只能安排這樣的行程活動，這種行為會對本身的家庭和社交環境產生出不好的影響。最後一個階段，當運動成為你最首要的任務，其它的事情都被拋在最不重要的位置上時，這就表示你極有可能是一位「運動成癮」者。

讓運動不要限制你生活的其它方面。 © Pixabay

在歐洲也有一位試圖闡明這個問題的專家－克里斯多福·德隆 博士（Doctor Christopher Delong）。他在《L'Equipe》報紙上發表一篇文章，其中定義「運動成癮」者的確切定意，他表示，當運動或訓練這件事已經開始嚴重影響個人的社交、家庭和工作時，就是一種成癮的狀態。他在這方面的說明基本上與美國醫生們所表示一樣；當然所有這些研究和分析，都排除專業運動員及依靠運動或訓練產生收入的人。

不要被身材綁架成為它的奴隸。 © Pixabay

這種對運動或訓練的上癮，可能都是起源於在運動訓練中所分泌的激素－內啡肽（endorphins），這個被稱之為腦內嗎啡的激素，是大腦創造的天然止痛藥，具有止痛、抗憂鬱等好處；能透過運動或訓練來產生，所以可以發現，有固定運動的人通常會比較樂觀、開朗。但這樣的狀態會讓喜愛運動的人，持續不斷追求產生更多的內啡肽，進而造成「運動成癮」的問題。美國塔夫茲大學（Tufts University）的羅賓·卡納雷克 教授，針對這件事情，他找來84隻老鼠進行實驗，讓它們在輪子上跑了一段時間後，就開始發現這些老鼠會產生某一種程度的成癮症狀，甚至某些老鼠表現出戒斷症狀，例如瞳孔擴張、心跳加速或肌肉顫抖等問題。他表示，這些反應讓老鼠的大腦出現與藥物濫用者的變化相同。

跑步絕對是一種令人著迷的運動。 © Pixabay

在針對「運動成癮」的治療方面，研究人員建議對每個案例進行專屬的分析，深入研究導致這種成癮的原因及可能出現的問題，例如：飲食障礙或使用增肌劑和類固醇等。只有這樣才能找到適當的治療方法。