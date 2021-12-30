21年最熱門打寶遊戲《暗黑破壞神2 獄火重生》是冷飯還是熱炒

《暗黑破壞神3》(DIABLO 3)發售至今已經將近十個年頭，而在《魔獸爭霸3淬鍊重生》(Warcraft III Reforged)的滑鐵盧後，暴雪依然不屈不撓的趕在《暗黑破壞神4》(DIABLO 4)發售前，繼續來個回馬槍重新炒了《暗黑破壞神2》(DIABLO 2)的冷飯，這算是令滿多消費者頗為意外

成敗論英雄，冷飯版《暗黑破壞神2 獄火重生》(D2R/DIABLO2: RESURRECTED)在商業上的成功，也確實是不可小覷，那我們這邊就來快速盤點一下原版的《暗黑破壞神2》，與畫面加強後的《暗黑破壞神2 獄火重生》究竟各有哪些特色

《暗黑破壞神2》原版的大紅大紫與功成名就

暗黑破壞神系列爆紅的起點 © BLIZZARD

相較於電影的續集而言，遊戲的續作概念有點不同，兩者在某些領域上可能確實有點重疊，但本質上依然是兩個系統；在電影中如果是直接掛著續集的名號，通常會被要求劇情上和前作要有所連貫性，再加上除非你是爆破爆出了名號，不然在電影的續集中，如果全然強調畫面的特效更炫麗、爆破更驚人，可能一時會在會在話題上有點噱頭，但歷史會告訴你，這樣作的電影，在最後的票房都未必是有所提升呈正比

但遊戲就不太一樣，遊戲的續作對於和前作劇情的連結性、就沒有像是對於電影續作的要求度這麼高。反之，改進畫面渲染、提升聲光效果、畫面更加華麗這些事情、在遊戲中是種主流，甚至對3A遊戲而言可以說是必然也不為過

2000年發售的原版《暗黑破壞神2》，就很優雅的同時承接了電影的續集感、和遊戲上的續作感。原本一代《暗黑破壞神》中懸而未決的故事，在二代中得到揭曉和延伸，而在哥德式城鎮崔斯特姆小小的地城探險、擴張為闖蕩整個充滿古老廢墟的庇護所聖修亞瑞世界、充滿各種怪物的村莊、沙丘、遙遠的都市、巨大的宮殿，甚至是地獄本身，你都可以在《暗黑破壞神2》的世界中身歷其境，你，就是拯救聖修亞瑞的英雄

你也是英雄 © BLIZZARD

甚至是因應當年網路連線環境的起步，《暗黑破壞神2》還支援八人同時連線，這是史上第一款連線型的動作RPG，可以如此精準的將玩家的微操即時反應在網路連線中

《暗黑破壞神2》為整個遊戲界帶來了相當龐大的影響和衝擊，流暢、耐玩度高、成就感、多人連線、上手簡單、配裝玄妙、以及高度自訂的角色組裝配點等等，《暗黑破壞神2》可說是連線類動作RPG的模板，尤其只要有人提到刷裝打寶類的遊戲，幾乎很難不想到《暗黑破壞神》這個系列

甚至可以說是《暗黑破壞神2》幫整個遊戲業界打下了刷寶遊戲這片江山，它向全世界的遊戲廠商宣告了，打寶遊戲會紅、會火、會熱門，消費者會愛這一種遊戲，而其後發售的《暗黑破壞神2》資料片，又帶來了更多的關卡、更多的強敵、更多的裝備、更多的職業、以及新推出的符文組系統都帶來了無比的樂趣，更是將這個系列推到了全新的高峰，後續更是在遊戲業界中颳起了一片不少廠商競相模仿D2的風潮

資料片毀滅之王Lord of Destruction的推出，讓D2的聲勢達到最高峰 © BLIZZARD

《暗黑破壞神2獄火重生》是原汁原味？還是砍掉重練？

時至今日，《暗黑破壞神2 獄火重生》當初發售前的官方聲明中有一大賣點，就是原汁原味承襲當年的《暗黑破壞神2》以及資料片，《暗黑破壞神2獄火重生》除了是畫面渲染以及每秒張數超強化以外，當年你在原版《暗黑破壞神2》中的感動、熱血、爽快，都可以完美在新版《暗黑破壞神2獄火重生》中重現，各種裝備數據、角色強度、以及敵人能力、都完全複製自當年的《暗黑破壞神2》，也就是說，當年你在原本《暗黑破壞神2》看見的所有優點與感動，幾乎都是一五一十的複製貼上、並且完全繼承給《暗黑破壞神2 獄火重生》

原版的《暗黑破壞神2》是以3D模組渲染映射出的2D圖片為特色，模擬3D畫面效果的同時，在4:3的畫面中以每秒25 FPS的超高流暢度(沒錯，是25FPS，在當年25FPS是業界頂尖水準)、為打寶遊戲打出一片江山。

在當年兼具了畫面精細度的同時，還大副壓低對玩家電腦配置的需求，更是巨幅的提升了《暗黑破壞神2》在全球的普及度，你只需要有一台很普通的文書電腦，和一條網路線，隨時都可以熱情開打

《暗黑破壞神2 獄火重生》則是針對畫面輸出方面，大幅強化為現今的4K與60FPS、並為了這個全新的畫面輸出標準，作了極大幅度的模組重建和改造渲染系統，暴雪官方說法是，新版獄火重生拆解了當年原版的原始美術與概念文件，吸收了當年北暴製作組的想法和概念

官方直接給你影片，對比兩個世代畫面差距

暴雪的官方訪談翻譯後如下

獄火重生(D2R)聯合執行製作人Rod Ferguson解說 :『我們還想嘗試了解原先工作組的製作概念 』，『幸運的是，當年一部分曾經製作過原版暗黑破壞神2的人員，現在依然任職於暴雪之中。因此能夠看到當年留下來的原始3D模組檔案，因為畫面上的創意都是由3D模組發想的，這很吸引人。』

Amaral 補充：『而且我們從製作所有原始美術圖檔的相關人員中取得了檔案，《暗黑破壞神2》的一切美術，都是以真實世界中的元素作為創意的參考，透過這份檔案，我們可以找到當年被作為遊戲參考的真實世界的不少元素、讓我們得以更加精確重建獄火重生。很多原本《暗黑破壞神2》的外觀來自初代遊戲元素和現實世界的參考項目交錯而成，因此我們希望確保所有重建後的項目、都具有類似的時間調性和協調性。』

全新渲染下的魯高因 © BLIZZARD

暗黑破壞神的中世紀哥德風格，正是在這獄火重生中浴火重生，更加擬真的畫面不僅更切合現今玩家需求，而且重建後的美術風格不會讓你感到突兀和出戲。例如，在獄火重生中，你可以明確的看到肩帶和腰帶，以及每件單品不僅合身，而且在拉近鏡頭後的畫面表現上，還確實的固定在野蠻人或亞馬遜上。環境方面的美術也是如此，它現在包含了自然隨機的紋理和一些增加真實感的小細節。

以改版渲染技術製作的各種紋理新細節 © Blizzard

『從我們的角度而言，我們只是嘗試補充額外的細節和元素層次，同時通過增加更多環境效果音、來提升聲音上的聆聽體驗』Amaral 說：『當你進入洞窟時，你會感受到回音、感受到滴水、感受到新的視覺效果。』

順帶一提，如果你在獄火重生中還是比較喜歡當年原版的畫面，獄火重生也提供了一鍵切換回舊版畫面的機制，你可以高速比對現今畫面和當年畫面的差距，大多數的當年玩家在玩了獄火重生、並使用切換機制比較過新舊畫面之後，就會發現回憶在腦海中還是最美

《暗黑破壞神2 獄火重生》對於原版的好壞一併承襲

除了畫面上的大幅強化以外，其他獄火重生的整個遊戲系統、乃至參數設置都還是照搬原版，所以如果當年你玩的是OP、IMBA的主流角色配置，例如聖騎、法師，那依然還是可以輕鬆輾壓、當年有多爽現在就可以有多爽。你不必擔心會被嘴是猛提當年勇，因為你現在就可以勇給他們看，你不只可以是好漢，而且還是今年正在勇

當年北暴工作組可說是完全沒有打算為《暗黑破壞神2》作平衡，角色強弱非常懸殊，強勢流派人人上天、下海、突破大氣層，傳送、穿牆、秒王、輕鬆虐紅門，弱勢天賦就是依然弱勢、下水道職業就是依然下水道，因此如果你當年鍾愛的是弱勢職業，那很現實的，在現在這個版本的獄火重生中、你也很難期待有好的體驗

當年暗黑破壞神2的強勢職業有野蠻人、法師、聖騎、亞馬遜、死靈法師 © BLIZZARD

《暗黑破壞神3》新增的染色系統、以及《暗黑破壞神3 奪魂之鐮》中才追加的塑型系統，在當年《暗黑破壞神2》同樣也是雙雙都不存在，因此獄火重生同樣沒有染色與塑型系統，你或多或少還是會穿得像隻奇美拉，這個也是要先有的心理準備

《暗黑破壞神2 獄火重生》是原汁原味沒錯，但並非沒有但書

目前版本《暗黑破壞神2 獄火重生》中，相較於原版有幾個小小的不同改動，分別是支援手把、移除複製物品機制、追加是否要自動拾取金幣功能、以及擴充儲存箱功能

這四個改動的幅度都算是配合時代環境的範圍內，所以你要說這些改動是不是會破壞原汁原味四個字?每個人心中的答案應該都不同，甚至會有消費者認為這樣的改動是好的，應該多多益善，因此發售前暴雪開出來的原汁原味支票在多數消費者心中，確實是兌現了

其實也不是完全沒改，但還是真香.png © BLIZZARD

話說回來，原汁原味這四個字對於遊戲銷售來說，其實就是種雙面刃，如果你是當年用強勢角色玩得很爽的玩家，那這四個字對你來說就是一種保障，但反過來說，如果對令一部份喜歡的角色剛好是下水道等級、當年玩得不甚開心的消費者來看，那表示你在獄火重生也很難有好的由˙戲體驗，因此「原汁原味」在這些消費者眼裡就很可能會變成「正在勸退」

《暗黑破壞神2 獄火重生》先賣你懷舊、再賣你未來

被勸退了那就賺不到了，該怎麼辦?所以暴雪也是很懂，先用原汁原味四個字找一部份舊玩家回來、兌現這張支票，等這些玩家回來了，遊戲也買了之後，反正你片子都買了、暴雪也賺了、你跑不跑暴雪也無所謂了，過了數個月的現在，再跟你說安安你好，我們要改版喔

所以改動當然、自然、也是必然，有一就有二

目前官方的說法是2.4版將會強化弱勢職業、弱勢天賦，調整火焰德魯依、不合時宜的公共延遲GCD讓他有得谷底翻身、和武學刺客強化等等，以及強化沙漠傭兵以外的傭兵、讓玩家配置的選擇更多，打算透過這樣的改動和宣傳，再把以前玩下水道角色、遊戲體驗不佳、因此沒有回鍋《暗黑破壞神2 獄火重生》的舊玩家再拉回來、請他們重新買帳

而且事實上在原版《暗黑破壞神2》製作組已撤裁，所以幾乎已經停止更新的現在，獄火重生版本、現在就是明顯被暴雪作為當紅炸子雞在扶正，更新和強化也都是挹注在獄火重生上，等於暴雪是先賣你D2的懷舊感、再賣你D2的未來性，你喜歡還會持續更新的D2，那就是只能買單D2R

雖然暴雪近年名聲和繳交出來的成績單堪慮，但左手賣你原汁原味、右手賣你改版調整，兩手都要賺也真的是滿懂的，玩強勢職業的已經買帳、玩弱勢職業的，應該也是不少人已經被這個BUFF消息動搖到了、正在觀望中，這個賣法也是很溜很厲害，我不知道你買不買帳，但雖然全職精通、但依然熱愛弱勢職業的筆者我、總之還是買了，買起來就對了

強者，就是要戰 © BLIZZARD