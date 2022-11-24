Diao：因為街舞，我曾懷疑自我，卻也比誰都更忠於自我

Diao © Bei City / Red Bull Content Pool

今年「Red Bull Dance Your Style 台灣大賽」冠軍，由 Locking 舞者 Diao 奪下冠軍寶座，即將前往南非代表台灣出賽的他，侃侃而談他的學舞生涯，旁人聽來，就像是一段他替自己完成了一趟，從自我生命的源頭深刻理解「我是誰」的旅程。

回顧學舞的起點和頭幾年，他直說「路蠻順的，我可以這樣說！我的路很順，沒什麼不好玩的，都很好玩。」

確實，高中才開始學舞的他，很快就開始在校外比賽，取得好成績。學舞的頭幾年，他不斷出征賽事，也累積不少表演經驗，18歲，就考進知名舞團舞蹈教室的儲備老師，後又順利考上台北體育學院（現台北市立大學）的動態藝術學系，以舞蹈謀生、拿文憑；大學快畢業時，也跟著舞團到中國參加舞蹈節目賽事，一路過關斬將，跟著團隊拿到節目冠軍。

看來一路順遂、光環罩頂的明日之星，他卻在大學畢業時，陷入史無前例的低潮，從谷底回升的日子，一走就是兩年。

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明日之星突遇低潮 當兵、打工...花2年釐清「我是誰」

長年的比賽、高強度的舞團練習、對未來的迷惘，他突然失去了前進的動力。

「突然就沒有了慾望，視野也停住了。」他形容當時的感受，「我對跳舞的慾望變得很少，對音樂的表達或傳達也沒有特別想做什麼，對比賽這件事，或跳舞的追求目標不見了。」

起初，他仍然照常練舞、參賽、教課，但心裡始終覺得「很不舒服」。

「你怎麼會變成這樣？」他不斷問自己。

適逢服兵役，別人當兵都覺得苦哈哈，身體苦、心裡也苦；對他而言，這卻是一段能真正讓他沉澱下來、大休息的日子，什麼都不用想，就像放了長假一樣。

「我都跟別人說我是進去『養心』。」軍旅期間，他第一次能真正與自我對話，「我每天都問自己『你感覺怎麼樣？』、『舒服嗎？』」

退伍之後，他並沒有馬上回歸街舞圈。他問老師「我先去打工好嗎？」於是，他又花了一年時間，在飯店泳池當救生員，工作閒暇時間，就是單純去跳舞，不為了比賽，也沒有再教課。

「我那時候所有的教學、邀約全部都推掉，其實當時是累積人脈和經驗的重要時間點，但我全部推掉，蠻大膽的（決定）。」Diao 回憶道。

這段長達兩年的自我挖掘，對他來說是很痛苦的。他不斷回溯自己的生命經驗，還去請教媽媽、姊姊、老師，問他們：我小時候是怎麼樣的一個人？我遇到挫折時都是如何應對？他重新去連結自己的過去與現在，身體與心靈，「我真的是把自己打掉重來，不斷去感受自己。」

試想，當你有一件長年以來都熱情投入的事情，有一天心裡突然冒出疑問：你真的喜歡這件事嗎？答案居然可能是「不喜歡」，這時候，我們有辦法去面對這樣的自己嗎？

Diao 以過來人的身份感嘆，很多舞者在這個階段就會逃掉了，幸運地是，他沒有完全逃避，而是花了兩年時間沉澱，用盡各種方式去認識自己、挖掘自己、感覺自己，也終於找回街舞在他生命中的意義。

街舞曾讓他懷疑自我，但衝破黑暗後，他卻比任何人都能更加忠於自我。

Diao © Bei City / Red Bull Content Pool

別人不做我來挑戰！最愛 Freestyle 自由與不可預測

談及自己最大的優勢，他認為是：我對於身體的概念跟音樂的概念，跟別人不一樣。

以 Locking 舞風為例，通常一個圈子待久了，大家都會有習慣的「文化」，例如，聽到什麼樣的音樂、節奏，可能就會用什麼招式；某個舞蹈動作後，通常就是再接續某幾個招式。

「我就不會這樣做！」Diao笑說，「我做的事情不一定是 Locker 會做的事情，你們不敢玩的，不太會做的，我會去挑戰！」他形容，就像把紅色的顏料擠進一坨藍色顏料中，一定會變成別的顏色，而他喜歡的，就是去挑戰不同顏料混合的可能性。

這種不可預測性，也是他參加 Freestyle 類型賽事最大的優勢。

Diao and Lilmo © Bei City / Red Bull Content Pool

傳承下一代 加速街舞圈的飛輪效應

談及自己的目標，除了在接下來 Red Bull Dance Your Style 南非賽事中取得佳績外，Diao 其實還有更遠大的夢想。

中期目標，希望能從心理、生理都把自己培養成職業選手，不只是單純精進舞藝，還要從運動科學、健身、飲食、心態培養等方面著手，全方位照顧自己；更長期的目標，則是把現在的經驗所學、得到的東西，有一天可以用系統化的方式傳承分享給下一代。

「我不希望後面小孩子要花這麼的時間精力，才能達到我們現在的程度。」Diao 期許，就像「飛輪效應」一樣，當這個圈子有人持續投入，在每個關鍵位置都有更好的資源，這個輪子才會越踩越快、越轉越順。

Diao © Garret Clarke