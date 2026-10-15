Diego Poncelet 以時速151.83公里刷新滑板速降世界紀錄

Diego Poncelet 在滑板速降運動中寫下歷史，以驚人的時速 151.83 公里（94.34 英里）創下全新金氏世界紀錄™。這位 27 歲的西班牙選手於 2026 年 9 月 22 日，在加拿大魁北克省夏洛瓦地區封閉的 Route des Éboulements 公路路段，以站立姿勢滑行，創下滑板最高速度紀錄。巧合的是，這座山坡正是前一項世界紀錄的誕生地。

觀看 Diego Poncelet 以站立姿勢創下滑板最高時速世界紀錄的精彩瞬間。

令人驚訝的是，Poncelet 在測試首日就已打破世界紀錄，但即使達到時速 146.88 公里，他仍深信自己還能更快。為了等待強風減弱、天候條件達到最佳狀態，他又等了五天，最終成功突破時速 150 公里的大關。

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Poncelet 表示：「我從未真正向自己承認，我的目標其實是挑戰時速 150 公里，因為我害怕這個目標根本無法實現。但我發現自己無法欺騙自己，達到時速 146.88 公里時，我仍不滿足。直到成功飆出時速 151 公里，我才真正欣喜若狂。」

Diego Poncelet finally realised a lifelong dream when he broke the record © Red Bull Content Pool Quotation 直到成功飆出時速 151 公里，我才真正欣喜若狂。 迪亞哥・龐斯萊 - Diego Poncelet

01 Diego Poncelet 如何備戰滑板世界紀錄挑戰

這項滑板速降世界紀錄的挑戰，歷經多年籌備。Poncelet 結合自己身為世界頂尖滑板速降選手的豐富經驗，透過空氣動力學研究、專業裝備，以及對身體姿勢、天氣等各項因素的詳細分析，為挑戰做好萬全準備。

他在日內瓦進行風洞測試，藉此調整滑行姿勢，並確認自己能維持該姿勢多久。在體能訓練方面，他則專注於讓身體盡可能符合空氣動力學原理，同時加強軀幹與頸部的活動度，幫助自己在滑板上採取極度緊湊的低風阻姿勢。

在他挑戰的極高速之下，即使是最微小的動作，都可能讓滑板失去穩定。因此，他牢記道路上的每一個彎道，並在採取視野極度受限的低伏姿勢滑行時，依靠路面上的白色標線來判斷行進路線。

另一個關鍵因素則是道路本身。Route des Éboulements 公路全長約 2.2 公里，其中包含一段長達 600 公尺的直線路段，最大坡度達 18%。

Diego Poncelet tucks in tight as he hurtles down Route des Éboulements © Red Bull Content Pool

Diego Poncelet 世界紀錄關鍵數據：

時速 151.83 公里 - Poncelet 創下的世界紀錄速度

2.2 公里 - Route des Éboulements 公路的約略長度

8% - 該路段的最大坡度

600 公尺 - 陡峭直線路段的長度

5 天 - Poncelet 首次打破世界紀錄後，為等待更理想的挑戰條件所花的時間

時速 10～14 公里 - Poncelet 創下時速 151.83 公里紀錄時的順風風速

02 締造滑板速降世界紀錄的關鍵裝備

除了體能準備之外，Poncelet 的每項裝備也都經過精密調校，以追求極致速度，讓他在高速滑行時能有效降低空氣阻力，同時保持滑板穩定。他的空氣動力學賽服採用特殊紋理布料，幫助氣流順暢地流過身體，背部更運用擾流板技術，進一步減少高速滑行時的風阻。

Prada Linea Rossa 與 Poncelet 合作，為這次挑戰打造專業鞋款與手套。他的非對稱設計鞋款旨在提升穩定性並降低空氣阻力，鞋墊內部更採用特殊技術，幫助吸收來自路面的震動。

All the gear and no fear © Red Bull Content Pool

03 直擊 Poncelet 飆出時速 151.83 公里的破紀錄挑戰

當理想的天氣條件終於出現，Poncelet 隨即展開全長 2.2 公里的下坡挑戰。他採取低風阻姿勢，憑藉對路線的熟記，以及路面上的白色標線來判斷方向。在如此驚人的高速下，幾乎沒有調整的餘地，因此他只能透過細微動作控制速度與穩定性，壓低身體加速、站起身體減速。最終，在時速 10 至 14 公里的順風助力下，他成功飆出時速 151.83 公里，成為地表速度最快的滑板選手。

04 Diego Poncelet 是誰？

Poncelet 出生於墨西哥，在西班牙與瑞士成長，曾兩度奪得滑板速降世界冠軍，並憑藉驚人的速度與創新精神，奠定自己在這項運動中頂尖選手的地位。

Poncelet 的母親是西班牙人，父親則是比利時人。他最初夢想成為一級方程式（F1）賽車手，直到接觸滑板速降運動後才轉換跑道。憑藉精湛的滑行技術與對速度的熱愛，他一路躋身這項運動的頂尖行列。

如今，27 歲的 Poncelet 終於實現了人生中最大的夢想之一，更為自己的輝煌成就增添了「地表最快滑板選手」的頭銜。

Diego Poncelet - the fastest skateboarder on Earth © Red Bull Content Pool

然而，這項破紀錄的數字只是整個故事的一部分。從走遍世界尋找理想的挑戰道路，到透過風洞測試調整身體姿勢，Poncelet 花費多年時間追求極致速度，即使連他自己都曾懷疑，這樣的速度是否真的能夠實現。