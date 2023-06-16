嘻哈OG的「格」—DJ MR.GIN

DJ MR.GIN © Red Bull Taiwan

DJ MR.GIN，在嘻哈圈內人稱精總。在大小舞台之上我們能時常看到他演出的身影。同時身為台北知名夜店音樂總監的他，合作過的歌手不盡其數，包含本色的MC HotDog熱狗、頑童MJ116，還是顏社的蛋堡、國蛋，「這是你的DJ」這句口號正是精總的代名詞。

但事實上，精總是唱饒舌起家的。早在尚未來到台北發展DJ事業之前，他曾經是台南傳奇嘻哈團體E.A.C東方刺客的成員。作為一位台灣嘻哈早期發展便已參與的饒舌歌手，那是一個拓荒的年代。人們不一定知道什麼樣的饒舌是好的，只能模仿國外，自己摸索，同時也對未來充滿了許多不確定，而也是此時精總接觸到了DJ，進而鑽研且投入其中。

MR.GIN © Garret Clarke

來到台北後精總和DJ KID、DJ Afro組成DJ團體AKG，並贏得全球最大DJ比賽DMC的台灣區冠軍，出國與各界好手一同競技。後持續於夜場耕耘，並合作無數饒舌歌手，這似乎是條平順的路。但事實上，他的饒舌夢始終沒有消失。

感覺可以再試試看的念頭，以及好友迪拉胖的鼓勵，精總重新拾起紙筆以台語文創作饒舌。出生台南府城的精總，台語是最能直接反映自己想法的語言，而不會顯得拐彎抹角。他於2019年推出自己的首支單曲〈少年ㄟ安啦〉，以台語Trap的形式講出自己想說的故事。

精總後於2022年推出了自己的首張完整專輯《格》。他表示「格」講的不只是風格，同時也關乎做人的人格。更精準來說，格代表著人的氣度和風範。專輯中同時有著多種曲風，有著Bassline渾厚的Hard Trap，也有首波主打〈繞啊繞〉的美式搖滾。做音樂的過程同時是在挑戰自己，也是更認識自己，由台語出發的精總，近日更是入圍了第33屆金曲獎「最佳台語專輯獎」。

Red Bull Orbit-DJ © Jasmine Chang

從饒舌到DJ，再從DJ到饒舌，角色切換了，但本質的嘻哈是未曾改變的。正如Red Bull Orbit精總與DJ Afro正男、DJ RayRay、DJ MR.SKIN賴皮等業界頂尖DJ，一同拿起麥克風饒舌cypher一般。內心的嘻哈，是不會被外在身分所束縛的。