美麗本人用便條紙蓋大樓，創意連結塗鴉與嘻哈

「塗鴉跟饒舌，都是嘻哈的元素」，美麗本人如是說，而塗鴉（graffti）最重要的就是開心地畫，但是在簽名上傳達個性與美感。跟 Doodle 隨手並自在塗鴉的精神不謀而合。

美麗定義「Doodle」就是「開心的畫畫」

在他眼中，開心的畫畫是一個與生俱來的能力，國小開始他就愛在課本上畫畫，「只是圖一個自己開心，想到什麼就畫什麼，想讓孔子穿內褲，還要把旁邊有字（課文）的地方先用立可白塗掉，再去把他的身體加出來，這就是圖一個自己爽，開心才是精隨。」甚至，他也會發揮創意，把便利貼畫成大樓的樣子，並按照圖形割下來貼在桌上，所以他的桌上就有一整排街道城市街景。

美麗在國中時愛聽熱狗，嚮往嘻哈文化。有天恰好到了台北西門町，見到有人在電影公園旁塗鴉。不怕生的他立刻上前問說：「請問一下，你們通常在這邊畫嗎？你們有在教人或是收實習生嗎？」他笑說，其實開場也是有點尷尬，但因為好奇心驅使他覺得值得一試。對方請他寄 email，他照做，也成功被找去做實習生。

但塗鴉，可不是只是拿噴灌往牆上亂噴。「塗鴉就是在寫自己的名字，但一開始真的很難」。好比如何操縱噴漆，怎麼拿捏力道，怎麼畫出對的線條，剛開始的他只能幫前輩上色並同時觀察，「一開始噴手還會痠兩天」。練了一兩個月後，才開始自己能畫。

美麗本人（蜆）的塗鴉作品 © 美麗本人

當時的念頭很純粹，就是想將自己帥氣的簽名塗鴉留在街頭，「我離嘻哈越來越近，我現在就在這個文化裡面，爽！」，他笑說。而且，更讓他珍惜的是，畫畫不只是能夠發揮創意、紓解壓力，更重要的是與志同道合的朋友們同樂的感受。美麗說就好比小時候，他也會跟同學們一起把課本中偉人的硬幣圖剪下來，湊來玩大富翁。

而他也會適時給自己一點挑戰，好比他回憶一開始玩 Graffti，他用的顏料是公司剩下的噴漆去創作自己的作品，每天都不知道今天會有什麼顏色，但就是得在這些隨機的顏色中去發揮自己的調色技巧。而為了練噴漆的功力，他還半夜在學校排水管練習，把排水管塗成銀色的，「學校一直有在查是誰做的，哈，但沒有發現是我」。完全反映了他從小到大的調皮性格。

美麗本人（蜆）的塗鴉作品 © 美麗本人

美麗說，如果不是因為現在沒時間，他其實不想停下塗鴉的腳步。而他最想做的作品是在火車上塗鴉，「寫大大的『蜆』（美麗本人在塗鴉圈的代號），寫滿一整個火車」。能夠有創意、快樂又帥氣的畫畫，是美麗割捨不下的興趣，也是 Doodle 的核心。

這次能夠擔任 Red Bull Doodle Art 的評審，其實讓他非常興奮，又有機會與創意畫作接觸。他透露會期待看見有嘻哈感的作品，「我期待每一個人的作品，好笑、趣味就會加分，有我看得懂的梗更好！」。

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