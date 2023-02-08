插畫家 Duncan 隨筆塗鴉展現幽默，畫到廢寢忘食也快樂

Duncan 笑說，隨筆塗鴉似乎是與生俱來的能力，從懂事開始，就喜歡拿著筆到處塗鴉。他解釋家裡是開補習班的，所以隨手都能拿到影印紙，他習慣在上面先畫一個小東西，好比先畫了一個農夫，開始加上其他配件、房子，最後可能就畫成了一個島。

就像很多小男生一樣，他喜歡畫機器人，但特別的是，他喜歡讓畫出來的東西，能夠有一點趣味，能讓人會心一笑。Duncan 說：「我享受的是我自己畫完會『哼』笑一下的 idea」，想像每一張圖文都是一個笑話，要如何用簡單的文字和圖片，讓讀者能夠領會其中的笑點。

Duncan擅長以幽默結合時事進行創作 © Duncan

Duncan 從小就展現了在繪畫上面的天分，求學時期經常會被選作學藝股長，也常被師長鼓勵可以往藝術之路發展。高中時他迷上素描，曾經在課堂上畫過一幅靜物畫。他感慨那可能是這輩子最好的素描作品，然而在作品交出後，老師對他非常肯定，他事後想跟老師要回這張作品，「但老師只對我微笑，就沒有再多說什麼，我後來也沒有再見到那張畫」。他笑說應該是作品好到被老師收藏起來了，不過他真的很希望有機會能夠再看到那張作品。

回憶當時依舊是升學為王的年代，即使他的天分再高，卻也不敢以畫家作為職涯志向。Duncan 誠懇表示：「我一直對畫畫很有興趣，高中快要大學的時候，我是向現實低頭的，家人並不支持我念美術相關，所以選了外文系，我想說那我就把畫畫當興趣好了。」

畢業後的他曾做過英文老師、擺地攤等各種行業，但他心中始終割捨不下畫畫的興趣，後來他到舅舅的軟體公司當美工，才開始大概學了電腦繪圖。有天，無意間朋友分享一個網路圖文，雖然只是抒發情緒的小圖文卻讓他很興奮。

Duncan 坦承自己是一個做什麼都只有三分鐘熱度的人，但他當時他希望能夠堅持畫畫這件事，決定每天畫一幅小圖文，並透過成立臉書專頁發布，他告訴自己：「如果你連自己最喜歡的事情都堅持不下去，你就可以去死了啦！」於是開始他的插畫人生。

他的粉絲逐漸累積，從個位數到現在超過310萬人。也從純粹兼差的興趣，到有商業合作，進而成為全職插畫家。不變的是，他堅持著那種畫畫時的忘我享受，還有隨手塗鴉的純粹。

Duncan享受隨手塗鴉的樂趣，連抽完血的棉花都能是他的創作靈感 © Duncan

他透露，現在可能跟人家電話時、甚至開會的時候，「只要我的手上有紙跟筆，我的筆就會亂畫。我很喜歡練習畫陰影，我畫一個陰影。這樣隨手的 doodle 能幫我抑制焦慮感」。

他更享受的，則是畫到忘我的狀態，「會忘記時間，進入心流的狀態」。即便到今天，他依舊可以畫上20、30個小時，只要是醒著、不是在吃飯的時候，可以全心投如在畫畫之中，

而且，他始終沒忘記畫畫的初衷──要讓人有會心一笑的感覺。因此，每天只要有聽到別人聊天，或是生活瑣事，有趣的部分他會立刻記下來，當作靈感。

這次擔任評審，Duncan 也表示，幽默和創意是他最重視的，其次是呈現的方法。Duncan 說：「不是畫功要多好，但要可以看得出來作者的 idea，看跟他的想法是不是協調的。有一點幽默就更加分」。Duncan 也重申：「Doodle 有時候要的就是一個訊息傳遞，就算是無俚頭，但也要很明確的表達。」他也透露很希望可以看到作品是「又簡單又厲害，讓我有一種『怎麼不是我想到的』」的看點。

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