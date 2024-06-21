2024 年漂移大師賽先探

屆時，您可在 Red Bull TV 觀看精采的直播比賽，觀賞競爭對手試圖擊敗 2023 年冠軍 Conor Shanahan緊張纏鬥的氛圍。請繼續看下去，在此進一步了解 2024 年的賽程安排，以及每一回合的冠軍得主。

01 2024漂移大師賽賽程表

ROUND DATE COUNTRY LOCATION RED BULL TV COVERAGE 1. May 10–12 Spain Circuit Ricardo Tomo Watch live 2. June 15–16 Ireland Mondello Park Watch live 3. July 5–6 Finland Huvivaltio PowerPark Watch live 4. August 2–3 Latvia Bikernieki Circuit Watch live 5. August 23–24 Hungary Rabócsiring Mariapocs Watch live 6. September 14–15 Poland PGE Narodowy, Warsaw Watch live

2024 年漂移大師賽將於 5 月 10 至 12 日的週末在一個全新的場地拉開序幕，該場地是西班牙瓦倫西亞的里卡多·托莫賽道。這條賽道以舉辦 MotoGP™ 賽事和偶爾的 F1 測試而聞名，今年將首次迎來漂移比賽，並有望成為一個經典的賽道。

“漂移大師賽從未在西班牙舉辦過，這進一步也突顯了我們的好奇心和興奮之情。

“考慮到西班牙是一個擁有悠久賽車傳統的國家，而里卡多·托莫賽道本身在全球即享有盛譽，我們希望能吸引新的粉絲和我們這項運動的愛好者，”漂移大師大獎賽副總裁阿卡迪烏什·杜德科（Arkadiusz Dudko）表示。

西班牙的新賽道之後，漂移大師賽第二回合將回到傳統，於愛爾蘭的蒙德洛公園舉行。這個愛爾蘭的漂移之都已成為漂移大師賽不可或缺的一部分，總是吸引許多粉絲共襄盛舉。但由於 Piotr Więcek 在這條賽道上連續兩次獲勝，蒙德洛公園對非愛爾蘭車手來說不再是堅不可摧的堡壘。他能否延續這一優勢？我們將在 6 月 15 和 16 日見分曉。

從愛爾蘭出發，漂移大師賽將向北移動，7 月 5 至 6 日，參賽者將第二次造訪芬蘭。去年 Huvivaltio 動力公園設施得到非常好的評價，賽道被證明極具挑戰性，芬蘭的粉絲給予極大的支持，賽道旁的遊樂園更是創造了令人難忘的景色和獨特的氛圍，這次回歸備受大家的矚目與歡迎。

Riga is the classic Drift Masters event and shouldn't be missed © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

在一個月的休息之後，2024 年賽季的下半賽程將迎來所有真正漂移愛好者不能錯過的比賽地點 —— 里加。這個賽道以高速、觀眾高人氣和更高的路緣而聞名，贏得這個賽道本身就是一種獎勵。這裡不計算技巧，唯有力量和勇氣才是關鍵。拉脫維亞站將於 8 月 2 至 3 日在 Bikerniek Trase 賽道舉行。同月稍晚，8 月 23 至 24 日，匈牙利的 Rabócsiring Mariapocs 賽道將迎來第五回合比賽，這是自 2018 年首次舉辦比賽後的再次回歸，當時 Grzegorz Hypki 贏得冠軍寶座的殊榮。

接著，漂移大師賽將於 9 月 13 至 14 日在波蘭舉行第六回合的賽季封關戰，華沙的PGE Narodowy體育場將再次舉辦本賽季的總決賽。去年曾在波蘭首都觀看過對決比賽的粉絲都知道，2024 年賽季的終結戰將會非常驚人的。車手們將再次在一條特別鋪設的瀝青賽道上，面對著 55,000 名觀眾進行激烈競賽。上一屆在 PGE Narodowy 舉行的漂移大師賽被譽為有史以來最大的漂移活動，而 2024 年的決賽必將吸引更多的關注與矚目。

在哪裡觀看？

所有六個回合的最終比賽日，皆會在 Red Bull TV 上進行直播。請在 這裡 查看所有日期和時間的詳細信息。

02 2024 年西班牙漂移大師賽 – 令人驚訝的勝利為賽季揭幕戰奠定了基礎

漂移大師賽前 16 名– 西班牙 請觀賞漂移大師前16強賽，2024賽季首輪比賽在里卡多·托莫賽道正式拉開序幕。

愛沙尼亞車手Kevin Pesur在這場比賽中首次獲得漂移大師賽的勝利，他在決賽中打敗了去年的亞軍 Lauri Heinonen。這個週末不僅奪冠的勝利令人驚訝，波蘭車手 Adam Zalewski自從2022年以來首次重返漂移大師賽頒獎台，他在擊敗立陶宛車手Benediktas Cirba後，擠進前三名的行列。

03 2024漂移大師賽愛爾蘭站——本地外卡車手表現傑出

漂移大師賽前 16 名– 愛爾蘭 請觀賞2024漂移大師賽季第二輪比賽前16強賽，在愛爾蘭漂移之都蒙德洛公園舉行。

漂移大師賽的第二站比賽中，愛爾蘭人James Deane在蒙德洛公園本地觀眾面前取得了意外的冠軍。Deane是一位三次漂移大師賽的冠軍車手，但在這次比賽中以外卡身份參賽，他充分利用對蒙德洛公園賽道的在地優勢，在决賽日戰勝了瑞典的Pontus Hartman、匈牙利的Kevin Piskolty、同胞Jack Shanahan，以及芬蘭傳奇人物Juha Rintanen。

週末的最後一場對決，將由Deane與另一位愛爾蘭人Duane McKeever對陣。不幸的是，McKeever變速箱故障，觀眾無緣見到精采又令人興奮的結局。事實證明，這對Deane來說是一個完美的周末，他在排位賽中名列前茅，並贏得排位賽的勝利。