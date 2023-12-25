2024年達卡拉力賽誰能克服萬難贏得冠軍？

2024 年達卡拉力賽將在沙烏地阿拉伯高聳的沙丘上挑戰極限。 勇敢無畏的沙漠賽車手將參加這全世界最艱難的比賽，其中包括多位達卡冠軍以及新一代挑戰者。

沙烏地阿拉伯主辦第五屆達卡拉力賽的難度等級已逐步提高。 前方路線有 60% 的新賽道以及全長 766 公里的全新 48 小時賽段。 憑藉著新的領域和創新的新賽制，達卡不可預測性的因素確實超出了規模。

賽事將於 1 月 5 日開始，車隊屆時將進入長達 5,000 公里、分為 12 個賽段的賽道。 只有最勇敢、最優秀的車手才能在 1 月 19 日到達延布的終點線，並在那裡加冕獲勝者。

終極等級

21 歲的 Seth Quintero 將代表 TOYOTA GAZOO 車隊衛冕達卡冠軍，參加終極等級（ Ultimate） 組別（以前的 T1+）比賽。 這位Red Bull越野青少年車隊賽車手在獲得最新一屆國際汽聯世界拉力錦標賽 T3 冠軍後，向精英賽車組邁出了一步。 駕駛豐田 GR DKR Hilux T1+ 的 Quintero 旁邊是副駕駛 Dennis Zenz。

Lucas Moraes 和 Giniel de Villiers 加入了 Quintero 的豐田 GAZOO Racing 強大駕駛陣容。 Moraes上屆贏得新秀排名第三，這回由 Armand Monleon 導航。 De Villiers憑藉 2009 年的勝利，成為唯一一位贏得達卡拉力賽冠軍的非洲本土車手，南非同胞Dennis Murphy再次擔任他的副駕駛。

Guillaume de Mévius將駕駛 Overdrive 的 Hilux 成為最強勁的參賽者，參加下一屆達卡比賽。 這位比利時車手在上屆達卡 T3 組別中獲得第三名，現在即將迎來他的汽車組首秀。

Nasser Al-Attiyah希望在征戰中贏得三場勝利。 卡達籍車手將駕駛 Prodrive Hunter 與代表 Nasser Racing Team 的副駕駛員 Mathieu Baumel 協同合作。 Al-Attiyah 期待在 2024 年創造歷史，成為第一位贏得四家不同製造商拉力賽冠軍的車手。

顯而易見，Sébastien Loeb在達卡還沒有完成自己的任務，在獲得勝利之前他不會休息。 這位九屆世界拉力大賽（ WRC） 冠軍得主在連續兩次獲得亞軍後，駕駛Bahrain Raid Xtreme 和副駕駛 Fabian Lurquin 重返賽場。

奧迪運動車隊的三人組曾獲得 17 次達卡冠軍，這為爭奪汽車領域的主導地位增添了一場有趣的戰鬥。 Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger 和 Mattias Ekström/Emil Bergvist 將他們的三輛奧迪RS Q E-Trons 重新帶回達卡。 露營地將隨時待命，看看自從我們上次看到這款創新車輛在沙烏地阿拉伯沙漠比賽以來有何改進與創新。

這將是 Laia Sanz 駕駛 SRT Buggy 參加的第三次四輪達卡比賽。 Sanz 已經完成了她參加的全部 13 屆達卡賽事，其中包括 11 屆摩托車賽。

摩托車級別

憑藉Kevin Benavides的完美表現，Red Bull KTM 廠隊在 2023 年達卡拉力賽上重拾勝利之路。 這家來自Mattighofen 的製造商在 2001 年至 2019 年間連續 18 次獲得達卡摩托車賽冠軍，但在Benavides奪冠之前，他們尚未在沙烏地阿拉伯嚐到勝利的滋味。

Benavides的 KTM 隊友Toby Price也將參加拉力賽，他將第十次參加達卡拉力賽。 迄今為止，Price在南美洲舉辦的達卡比賽中獲得了兩場勝利，現在他希望在中東留下自己的印記。 Price在上屆達卡比賽中獲得亞軍，在 5,000 公里的比賽後僅落後Benavides不到一分鐘。

Luciano Benavides將與他的哥哥Kevin一起參加達卡拉力賽。 新加冕的 2023 年 FIM 世界拉力錦標賽冠軍將再次騎上 Husqvarna 摩托車。

對於Red Bull GASGAS 廠隊的Sam Sunderland 和 Daniel Sanders 來說，這是一個艱難的賽季，他們一路上都受傷了。 然而，Sanders於 4 月在墨西哥索諾拉拉力賽上的勝利以及Sunderland在 2017 和 2022 年達卡拉力賽上的勝利意味著他們仍然有能力帶來一兩個驚喜。

挑戰者級別（T3）

Austin ‘AJ’ Jones 將力爭在達卡輕量級賽事中實現三連冠。 BFG 車手帶領的美國Red Bull 越野少年隊在與副車手Gustavo Gugelmin贏得 T4 比賽兩年後，重返衛冕 T3 冠軍（現命名為挑戰者組）。

Mitch Guthrie Jr.和副駕駛Kellon Walch以比大多數人更強的成績完成了 2023 年國際汽聯世界拉力錦標賽。 由 BFG 組成的美國Red Bull 越野青年隊在墨西哥和阿根廷贏得了比賽，並在年底不敵隊友Quintero獲得亞軍。

沙烏地阿拉伯車手 Dania Akeel 駕駛 Taurus T3 Max 為Wevers Sport參加下屆達卡的挑戰組比賽。 她在 2022 年達卡首秀中獲得第八名，並為 2024 年設定了更高的目標。

另外三名參賽人員均擁有達卡獲勝經驗以及 T3 和 T4 類別的世界冠軍頭銜。 當2024 年達卡拉力賽結束時，看到Chaleco López/Juan Pablo Latrach, Rokas Baciuška/Oriol Vidal 和Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno都在爭奪大獎，請不要感到驚訝。

達卡拉力賽在沙烏地阿拉伯舉行的第五屆將於1 月5 日拉開序幕，然後於2024 年1 月19 日看到方格旗飄揚的時刻。賽程長達5,000 公里，橫跨12 個計時特殊賽段，從千年古城阿爾烏拉出發，穿越沿著空境之域方向行駛，最後在紅海岸邊的延布結束。