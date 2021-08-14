Liam Lawson: 一個週末從 DTM新秀到冠軍爭奪者的蛻變

多麼好的開始啊！Red Bull青年軍車手Liam Lawson在蒙扎新面貌的 DTM 第１輪比賽掌握了節奏與速度，並一舉贏得首場的比賽。在前一天獲勝後，AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo 2020 必須承受額外的重量，Lawson在第２場比賽中始終處於領先地位，直到他發生碰撞並跌至最後１名。但他自後方反攻，最後以14 名完賽，不過，要獲得更多積分已是不可能了。

這位年輕的紐西蘭籍車手，本週末將在德國勞西茨林賽道參加接下來的兩場比賽，目前以 27 分位居積分榜第２名。 他的目標是希望再次登上頒獎台，他的隊友 Alex Albon 也將駕駛 #23 Ferrari 488 GT3 Evo 2020，效力Red Bull高端時尚AlphaTauri 品牌，Albon以 18 分排名暫居第５名。

Lawson 表示：在本賽季的第１場比賽中駕駛Ferrari在蒙扎獲勝就像夢想成真。“我對我們所做的一切感到非常滿意。我之前不知道我們確切的所在位置。那真的不容易。但我與車隊和賽車配合得很好。車隊同仁真的幫助很大。賽車的平衡也很好。即使在第２場比賽中增加了重量，但我對速度還是很滿意。不幸的是，由於碰撞事件導致無法做到最大限度地發揮。”

The Red Bull AlphaTauri AF Corse pit crews were the fastest in DTM © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool Alex Albon prepares for his DTM debut © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool Moda Italiana: Alex Albon piloting the eye-catching AlphaTauri DTM car © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

完美進站

Red Bull AlphaTauri AF Corse 為 Lawson 和 Albon 的進站帶入了 F1 的形式與紀律，以不到 8 秒的時間內完成 - 比任何其他車隊都要快1到2秒。

Lawson表示：AF Corse 真的是一群很棒的同事。 與Ferrari合作也很有趣。 我知道Red Bull在 F1 與Ferrari是對抗的陣營，這裡我們在一起，這是一個非常有趣的情況。在他們的協助下，我駕駛 GT3 賽車並不困難。

Liam Lawson beim DTM-Start in Monza in seinem Ferrari 488 GT3 Evo © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

他承認 DTM 的競爭水平很高，在那裡他與經驗豐富的專業人士互相競爭，與他們相比較，對我來說這是新鮮事。 在車手簡報中，他們提到希望讓比賽盡可能乾淨。儘管我在第2場比賽中發生了事故，但我很享受在蒙扎的駕駛體驗。

與往常一樣，任何一位 Red Bull 青年軍都會在周末比賽結束後，向 Red Bull 的賽車運動顧問兼車手發展負責人 Helmut Marko 報告，因此他對正在發生的事瞭如指掌。

第1次駕駛F1賽車

在參加魯斯特 ( Lausitzring )賽事之前，Lawson第一次嘗試駕駛 F1 的感覺。 在英國最大的賽車賽事古德伍德競速節上駕駛Sebastian Vettel 2011 年獲得冠軍的 RB7賽車。Lawson熱情地表示：這是我永遠不會忘記的事情。但這位年輕的紐西蘭籍車手在銀石賽道的F2英國大獎賽中，則度過了令人挫折的時光，當他在兩場衝刺賽中都取得了積分後，他差一個位置錯過了正賽（第 11 位）。他表示：這是一個艱難的周末，我們沒有節奏與速度，老實說我不知道為什麼。在比賽中，我的輪胎磨損比其他人更嚴重，我們無法解決這個問題，這是一場戰鬥。我們得到了一些積分，但這肯定也不是我們想要的結果。

Liam Lawson im Fahrerlager beim Goodwood Festival of Speed © Fred Murray / Red Bull Content Pool

Lawson目前將注意力轉向Lausitzring賽事。DTM 主辦單位在新賽道的佈局中設置了三橢圓形的 6 度傾斜1 號彎，而非在完成後直接進入內場，使用嚴峻左撇的老路。 賽道的長度幾乎保持不變，為 4.57 公里。 與蒙扎不同，觀眾將被允許進入。Lawson表示： 我非常喜歡Lausitzring賽道。 我們在季前賽曾在那裡進行了測試，我很期待去那裡。我認為比賽佈局改變後會更有趣，以前從未有過這樣的改變。我想這個想法是為了創造更嚴謹的比賽。

參賽企圖心

Lawson表示：我帶著勝利的企圖心參加每場比賽。 所以，我要為DTM的冠軍而戰。 這將會非常艱難，在正在進行的賽季中我還有很多東西要學習，但我相信我們可以成為冠軍的爭奪者。

即使在古德伍德競速節之後，他也避免考慮參加 F1 比賽的長期目標。Lawson 並沒有期待，通過在即將到來的大獎賽上，經由週五早上的練習來“真正”了解當前的 F1賽事，對我來說，還沒有談論到這個。 首先，我必須確保獲得超級駕照所需的積分。 但在那之前，什麼都沒有發生。 我要專注於目前所做的事情。