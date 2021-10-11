2021 德國房車大師賽(DTM) Liam Lawson挑戰冠軍受挫

這與Lawson.開始比賽的方式形成鮮明對比。這位 19 歲的車手在排位賽中名列前茅，儘管與van der Linde再次發生碰撞，但在第1場比賽中獲得第3名，落後Götz 1名。 再加上隊友

的第5名，足以確保Red Bull AF Corse在車隊的冠軍頭銜，並且僅剩一場比賽，Lawson還領先 18 分。