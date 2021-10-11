2021 德國房車大師賽(DTM) Liam Lawson挑戰冠軍受挫

Liam Lawson 在第1圈就與Audi車手Kelvin van der Linde (南非) 發生了碰撞事故，這是 DTM 賽季在諾里斯林 (德國)的最後一場比賽。最後由Maximilian Götz異軍突起，利用周末的兩場勝利奪得冠軍的殊榮。
這與Lawson.開始比賽的方式形成鮮明對比。這位 19 歲的車手在排位賽中名列前茅，儘管與van der Linde再次發生碰撞，但在第1場比賽中獲得第3名，落後Götz 1名。 再加上隊友Nick Cassidy的第5名，足以確保Red Bull AF Corse在車隊的冠軍頭銜，並且僅剩一場比賽，Lawson還領先 18 分。
Lawson從桿位起跑，完美無缺，但在捍衛其領先優勢時，因van der Linde剎車太晚，撞到了 30 號賽車的側面。 雖然仍可以繼續行駛，但他的Ferrari 488 GT3 Evo 2020因嚴重損壞，他能做到的最好成績只能是第 18 名了。
Lawson問鼎冠軍的唯一希望，不是van der Linde，也不是德國籍的Maximilian Götz—這些與他最接近的強勁對手。 雖然van der Linde隨後遭遇爆胎而落後，但也讓Mercedes車隊的Götz重新洗牌繼續前進，取得比賽的領先地位，並在比賽中取得後來居上的勝利，最後衝線獲得冠軍頭銜的榮耀。
Lawson 表示：我真的非常失望，並對整個車隊感到內疚。他們真的值得奪得這項榮譽。賽事的第１圈，第１彎道就遇到這種事——你能說什麼呢？我只是為我的整個車隊感到難過。
Van der Linde 還和 Cassidy 發生纏鬥場面，將 AlphaTauri 車隊的車手推向了後方。 他激烈地對抗，直到另一次碰撞再次跌落積分榜外。終場，他以第 13 名完賽。
Cassidy 表示：很顯然地，今天的結果並不完美，但我們盡力了。Liam和我在排位賽都有出色的表現，能在前排發車真是太棒了。 不幸的是，一些我們無法控制的情況對比賽真的沒有幫助。我對重回P4 位置感到非常滿意。 賽車的速度驚人，我拼盡全力爭取勝利。 最終，真的有點可惜了。但感謝車隊讓我有機會在這裡比賽。我真的非常開心。
Lawson以總成績第２結束了他在 DTM 的首個賽季，他計獲得3 場勝利、4 次桿位和 10 次登上頒獎台的殊榮。新秀賽季總成績第２名和青年組的明顯勝利應該是對年輕的紐西蘭籍車手的一些安慰。
賽事 1 結果 (前 5名):
- Maximilian Götz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT
- Arjun Maini (印度) – Mercedes-AMG Team GetSpeed
- Liam Lawson (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse
- Kelvin van der Linde (南非) – Team ABT Sportsline
- Nick Cassidy (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse
賽事 2 結果 (前 5名):
- Maximilian Götz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT
- Lucas Auer (奧地利) – Mercedes-AMG Team Winward
- Maximilian Buhk (德國) – Mercedes AMG Team Mücke Motorsport
- Mike Rockenfeller (德國) – Team ABT Sportsline
- Dani Juncadella (西班牙) – Mercedes-AMG Team GruppeM Racing
DTM 車手冠軍總排名:
- Maximilian Götz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT 230 points
- Liam Lawson (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse 227 pts
- Kelvin van der Linde (南非) – Team ABT Sportsline 208 pts
DTM 車隊冠軍總排名:
- Red Bull AlphaTauri AF Corse 368 points
- Team ABT Sportsline 296 pts
- Mercedes-AMG Team Winward 281 pts
- Mercedes-AMG Team HRT 262 pts
- Walkenhorst Motorsport 171 pts
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