DTM 賽季在霍根海姆落幕—Felipe Fraga 與 Nick Cassidy新賽季重新出發

2022 DTM 賽季在一個充滿戲劇性撞車事故、退賽和紅旗的周末中結束，冠軍賽在一片火花中落幕。

第二場比賽中，今年的最後一場比賽，Marco Wittman 成為高潮迭起 DTM 賽季 16 場比賽中的第 11 位不同的冠軍，而 Sheldon van der Linde 在霍根海姆的最後一場比賽中獲得第三名。 對於這位南非BMW廠隊車手來說，這是一個應得的獎勵，他也是本賽季唯一一位獲得三場勝利的車手。

但對於 Red Bull AF Corse 車隊來說，這卻是一個悲慘的結局，因為 Felipe Fraga 與 Nick Cassidy 只能在場邊觀戰。

週日早上，Fraga在第二場比賽的排位賽中表現出色。 這位巴西車手駕駛令人驚嘆的 Red Bull AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo 2020 創造了 1 分 36.625 秒的最快圈速。但在他掌握桿位的情況下，他失速又失控，撞到路邊的路沿石再撞上護牆 。

Vor dem Qualifying: Felipe Fraga im Ferrari 488 GT3 Evo 2020 © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

撞車事故讓賽事總監發出了紅旗，預示著排位賽的結束。 由於被判定犯規，Fraga 的時間被刪除，將桿位讓給了 René Rast，也結束了在 Norisring 取得勝利的新秀賽季。

可以說，他在賽季結束時比Cassidy的成績要好，Cassidy在兩輪 DTM 比賽中獲得兩場勝利，並希望獲得更多佳績，但在第一場比賽中發生嚴重撞車事故後，他在比賽的週末被淘汰出局。

比賽可謂是一場混亂的場景，首先是 Arjun Maini 和 Maro Engel 在第一圈發生碰撞。 重新開始後，Phillip Eng 與 Rolf Ineichen 又發生相撞，隨後影響到Marius Zug，導致碳纖維碎片在賽道上四處飛散。

與此同時，Thomas Preining 和 David Schumacher 在衝向 8 號彎急轉時撞上了護欄。兩車相撞，而 Ricardo Feller 和 Preining 的隊友 Dennis Olsen 也與挪威車手一起撞上了牆。

Olsen撞車的影響使發動機從他的保時捷如火球般飛出並掃向賽道上。Felipe Fraga不知何故毫髮無損地度過了這場大災難，但Cassidy的引擎卻直接撞上了，造成Ferrari嚴重受損。此時搖搖欲墜，需要 AF Corse 維修站工作人員從車上幫助他。他才能夠一瘸一拐地回到維修站退賽收場。

Nick Cassidy im Qualifying © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

AF Corse 體育總監 Ron Reichert 表示：在這方面我們非常幸運。Nick受到重創。引擎飛進了車裡。如果當時再高 5公分，它就穿過車窗了......

“我們的機械師經由另一乘客位緩慢且小心地把他弄出來，因為車門卡住打不開了。”

另有八名車手也被迫退出比賽， Lucas Auer繼 4 月在葡萄牙贏得年度首場比賽後，終場贏得了本賽季的第二場勝利。

結果以 211 分鎖定了舒伯特賽車運動的車隊冠軍，並標誌著Red Bull AF Corse車隊測試賽季的結束，明年他們將回歸爭取更優異的成績與表現。