Red Bull AF Corse drivers Felipe Fraga and Nick Cassidy.
© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool
DTM

DTM 賽季在霍根海姆落幕—Felipe Fraga 與 Nick Cassidy新賽季重新出發

Red Bull AF Corse 車手 Felipe Fraga 和 Nick Cassidy在歷史悠久的霍根海姆2022 DTM 賽季最後一輪混亂中被迫缺席。
由 Paul Keith 編寫
3 min read發佈於

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Felipe Fraga

Having dominated karting championships across Brazil as a teenager, Felipe Fraga made the step up to stock car racing and has enjoyed plenty of success.

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Nick Cassidy

A single-seater racer from a young age, New Zealand’s Nick Cassidy is a title-winning machine, and a force to be reckoned with.

New ZealandNew Zealand
2022 DTM 賽季在一個充滿戲劇性撞車事故、退賽和紅旗的周末中結束，冠軍賽在一片火花中落幕。
第二場比賽中，今年的最後一場比賽，Marco Wittman 成為高潮迭起 DTM 賽季 16 場比賽中的第 11 位不同的冠軍，而 Sheldon van der Linde 在霍根海姆的最後一場比賽中獲得第三名。 對於這位南非BMW廠隊車手來說，這是一個應得的獎勵，他也是本賽季唯一一位獲得三場勝利的車手。
但對於 Red Bull AF Corse 車隊來說，這卻是一個悲慘的結局，因為Felipe FragaNick Cassidy 只能在場邊觀戰。
週日早上，Fraga在第二場比賽的排位賽中表現出色。 這位巴西車手駕駛令人驚嘆的 Red Bull AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo 2020 創造了 1 分 36.625 秒的最快圈速。但在他掌握桿位的情況下，他失速又失控，撞到路邊的路沿石再撞上護牆 。
Felipe Fraga im Cockpit des Red Bull AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo 2020 vor dem Qualifying von Rennen 2 des letzten DTM-Wochenendes 2022.

Vor dem Qualifying: Felipe Fraga im Ferrari 488 GT3 Evo 2020

© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

撞車事故讓賽事總監發出了紅旗，預示著排位賽的結束。 由於被判定犯規，Fraga 的時間被刪除，將桿位讓給了 René Rast，也結束了在 Norisring 取得勝利的新秀賽季。
可以說，他在賽季結束時比Cassidy的成績要好，Cassidy在兩輪 DTM 比賽中獲得兩場勝利，並希望獲得更多佳績，但在第一場比賽中發生嚴重撞車事故後，他在比賽的週末被淘汰出局。
比賽可謂是一場混亂的場景，首先是 Arjun Maini 和 Maro Engel 在第一圈發生碰撞。 重新開始後，Phillip Eng 與 Rolf Ineichen 又發生相撞，隨後影響到Marius Zug，導致碳纖維碎片在賽道上四處飛散。
與此同時，Thomas Preining 和 David Schumacher 在衝向 8 號彎急轉時撞上了護欄。兩車相撞，而 Ricardo Feller 和 Preining 的隊友 Dennis Olsen 也與挪威車手一起撞上了牆。
Olsen撞車的影響使發動機從他的保時捷如火球般飛出並掃向賽道上。Felipe Fraga不知何故毫髮無損地度過了這場大災難，但Cassidy的引擎卻直接撞上了，造成Ferrari嚴重受損。此時搖搖欲墜，需要 AF Corse 維修站工作人員從車上幫助他。他才能夠一瘸一拐地回到維修站退賽收場。
DTM am Hockenheimring, Deutschland, am 8. Oktober 2022.

Nick Cassidy im Qualifying

© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

AF Corse 體育總監 Ron Reichert 表示：在這方面我們非常幸運。Nick受到重創。引擎飛進了車裡。如果當時再高 5公分，它就穿過車窗了......
“我們的機械師經由另一乘客位緩慢且小心地把他弄出來，因為車門卡住打不開了。”
另有八名車手也被迫退出比賽， Lucas Auer繼 4 月在葡萄牙贏得年度首場比賽後，終場贏得了本賽季的第二場勝利。
結果以 211 分鎖定了舒伯特賽車運動的車隊冠軍，並標誌著Red Bull AF Corse車隊測試賽季的結束，明年他們將回歸爭取更優異的成績與表現。
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Felipe Fraga

Having dominated karting championships across Brazil as a teenager, Felipe Fraga made the step up to stock car racing and has enjoyed plenty of success.

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