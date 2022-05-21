巴西王牌車手Felipe Fraga準備在 DTM 旗開得勝

十年後， Felipe Fraga 不僅效力 Red Bull AF Corse 車隊，駕駛Ferrari 488 GT3 Evo賽車，而且還在葡萄牙阿爾加維海岸波爾蒂芒的首秀週末後，確立了自己成為冠軍爭奪者的地位。

他在第一場比賽中獲得第四名，但在安全車時段賽事重啟後，因發生碰撞最後退賽收場。

但在第二場比賽中，可是一次令人快樂的故事，這位 26 歲的車手在排位賽拿下第三名，並獲得他的第一個冠軍賽積分19分，當時他落後瑞士Audi車手Nico Mueller獲得第二名，並獲得最快圈速的額外積分。

“這個很有趣。 我和Mirko（Lamborghini的車手Bortolotti）纏鬥激烈，竭盡全力追趕Nico，但他的速度有點快。 在第一輪之後，我認為我們將迎來一個出色的賽季。”

本週末，Fraga與他的常規隊友 Super GT 和超級方程式冠軍 Nick Cassidy 會合，他在摩納哥 ePrix 賽季首戰的職責，係讓拉力傳奇人物 Sébastien Loeb 在葡萄牙能夠出戰。現在 Fraga 和 Cassidy將在 5 月 21/22 日在德雷斯頓附近的 Lausitzring 參加第二輪比賽，並期待取得優異的表現。

我知道 Sébastien Loeb 是一位傳奇人物，他的成功給我留下了深刻的印象。 有這樣的英雄當隊友真是太好了。 Felipe Fraga

那麼 Fraga 是如何在 DTM 中佔有一席之地的呢？ “我與 Red Bull 的連結可回溯到 2011 年，當時我在巴西參加一場卡丁車比賽，並與 Red Bull 巴西建立了關係。

Fraga表示：我在 2012 年獲得我的第一份合約，當時我正在歐洲參加方程式系列賽。 我在薩爾茨堡附近塔爾高的Red Bull’訓練中心進行了一些體能測試，之後即被邀請到Red Bull環道觀看 DTM 比賽。 我真的很高興能去，因為這意味著我可以看到當時的英雄Augusto Farfus在 DTM 中的比賽。

“但當時，我的目標是進入 F1——就像任何孩子都想要的那樣。”

Felipe Fraga hinter dem Lenkrad seines Ferrari 488 GT3 Evo. © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

十年後，他本人也加入了 DTM：“我加入Red Bull大家庭已經 10 年了，但這是我第一次駕駛Red Bull品牌的汽車。 之前，我有專屬的頭盔、我的水瓶和一些私人物品，但從來沒有機會駕駛Red Bull的車。 擁有這個一直是我的夢想：所以我真的很開心。”

Fraga的職業生涯使他在世界各地參加了不同系列的比賽：“我參加過巴西的賽車、IMSA 和 WEC，我們在代托納（Daytona）的 24 小時賽事贏得了比賽。” 他在所參加的比賽中都取得了勝利。

Fraga同感表示：這個機會出現在 2021 年底。我知道每個人都有很多期待，我也是：我來這裡是為了贏。 AF Corse 是一支獲勝的車隊。 去年，他們贏得了車隊冠軍，並為車手冠軍而戰，直到最後一場比賽。 我想保持優勢。 我們已經進行許多的測試，我也為自己做好了前所未有的準備。

Nick Cassidy übernimmt von Sébastien Loeb © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

他對未來的挑戰並不抱任何幻想：我們會很強大，但整個領域都非常出色。 每週當他們宣布新車手時，我越來越覺震驚！

“在 IMSA、WEC、GT 世界挑戰賽中，我幾乎認識所有參賽者。 那些傢伙無處不在。我認為 15 位車手可以在 DTM 中贏得比賽，他們為知道如何獲勝的車隊效力。 最後，這不僅是關於獲勝，而且是持續獲得好分數。 這將是一個艱難的賽季。”

直到去年，Fraga還是一名Mercedes的車手，首先是客戶團隊，之後是廠隊車手。他表示：“我以前從未開過Ferrari”。

“我也可以自由參加其他系列賽，所以我仍然可以在 LMP3 中與 Riley 一起參加我的 IMSA 計劃，也可以在著名的利曼 24 小時耐力賽中與 Sam Bird 和 Shane van Gisbergen 一起駕駛 GT 賽車。 但我的首要任務當然是 DTM賽事。”

他的準備也與其他賽季不同：“我在霍根海姆、斯帕、波爾蒂芒和Red Bull賽道的Red Bull Ferrari車隊中跑了數千公里。 這幫助我習慣了車隊和賽車。 當我參加耐力賽時，我總是與其他車手共享賽車，但現在我是一個人，並且是唯一一位負責的人。”

Fraga 對今年大部分的賽道都很熟悉，儘管 Lausitzring 和 Norisring 對他來說都是新的據點。 他也在尋找新家。 “我住在德克薩斯州的奧斯汀，離我的美國車隊很近。 但由於我將從 5 月到 10 月在歐洲比賽，所以我正在這裡尋找一個落腳處。

“我還不知道搬到哪裡去。 我正在考慮薩爾茨堡，這樣我就可以靠近訓練中心，而且所有比賽場地都近在咫尺。 我喜歡那裡夏天的天氣。

“但也許我會搬到葡萄牙，我也非常喜歡那裡。 因為年底我要結婚，所以我必須和我的未婚妻談談。”

Fraga與其他人一樣興奮他在波爾蒂芒的隊友，就是九屆世界拉力錦標賽冠軍Loeb。 “當他被宣佈時，我所有的朋友都打電話給我，要求和他合影！ 他在巴西非常受歡迎。

“我知道他是一位傳奇人物，他的成功給我留下了深刻的印象。 能有這樣的英雄當隊友真是太好了。一開始他很沉默，後來他變得更加自信，我們交流了更多的意見和經驗。 能給九屆世界冠軍提建議對我來說真有點奇怪！”

Fraga對他的常規隊友更熟悉：“我之前在其他系列賽中就曾遇過Nick Cassidy，之後是在第一次測試中再相遇。 我們可以互相學習。 AF Corse 的員工與他們一起工作也非常融洽，他們對我有很大的幫助。”

猜猜誰是這位年輕巴西車手的偶像，但沒有獎品喔！不過Fraga心中不止一位賽車英雄：“當然，Ayrton Senna是我的英雄，但我也很欣賞Fernando Alonso。 他是如此多才多藝。 無論是在 F1、耐力賽還是印地賽車，他的表現都非常出色。”

這正是 Fraga 想要在 DTM 中成為的樣子。