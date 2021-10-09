Liam Lawson在德國霍根海姆勝出贏得車手排名領先地位

在霍根海姆拿下兩場優異的成績後，讓 Liam Lawson 在前進諾里斯林(Norisring)賽季封關戰前的一周時間內，擴大了他在 DTM 車手冠軍積分榜上的領先優勢。這位 19 歲的紐西蘭籍車手，在進入最後1輪比賽前，目前領先最接近的勁敵14 分。他還有很多可以發揮的空間，但這位新秀在冠軍賽中已居領先地位。

Liam Lawson celebrates after extending his DTM championship lead © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Lawson的隊友 Alex Albon ，在周六的比賽表現出色，目前錦標賽排名晉升至第5，這位泰國籍車手在週六以第2名的成績完賽。之後周日的比賽排名第6，為車隊贏得關鍵積分，幫助 Red Bull AlphaTauri AF Corse保持車隊領先地位，並以 68 分的穩健領先優勢，奪得車隊冠軍殊榮。

進入周末，Lawson的目標很簡單，他希望帶著盡可能更多積分離開霍根海姆。他所駕駛的法拉利 488 GT3 Evo 2020 賽車，有著令人注目的Red Bull塗裝，他在週六賽事稍晚賽段，被Mike Rockenfeller超越後差點錯過頒獎台殊榮，這位德國籍車手利用了更新的輪胎策略。

DTM championship leader Liam Lawson in action at Hockenheim © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

週日，Lawson排位拿下第3，並在比賽後55 分鐘，追進1位晉至第2名——他在本賽季 14 場比賽中，第9次登上頒獎台（包括3場勝利）。

Lawson 表示：我有一個非常好的開始，可以防守第3名位置。前幾圈確實很艱難，但後來我超越了 Kelvin van der Linde。我猜他誤判了剎車時間，在維修區出站時，我又設法再次超越了他。總而言之，我的比賽節奏與速度非常好。能在諾里斯林(Norisring)比賽前，取得領先真是太棒了，但每個週末都會發生變化。今天，我們擁有重量優勢，下次輪到Kelvin將擁有重量的優勢。

Alex Albon masterfully managed his tyres at the DTM in Hockenheim © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

於此同時，Albon在周六的表現，也受到大家的關注與矚目，將他在AlphaTauri 車隊的法拉利 488 GT3 Evo 2020賽車，一路衝進第2名。排位賽取得第 9 位後，Albon發揮了輪胎最大的功性能，終場衝線獲得第6名；並在周日為車隊贏得另一項重要的積分。

Albon 解釋道：讓我們昨天的比賽變得更偉大，變成是我們今天的難題。我們昨天在第2次比賽中使用了新輪胎並利用了它，但這也意味著我們今天必須使用舊輪胎進行第1次比賽，這使得處境變得非常困難。在我們進站後，我的速度再次變得非常強勁，但我必須承受額外的重量，而且賽車也受到了很大的傷害，所以我只能拿到 P6。總而言之，這是一個還不錯的周末。

下週末在諾里斯林舉行的最後1輪冠軍賽僅提供 96 個積分，這使 AF Corse 車隊處於強勢地位。在車手錦標賽中提供 56 分，另一項可靠的結果應該是看Lawson在短短一周的時間裡，能否在其新秀賽季中名列前茅取得勝利的殊榮。

德國房車賽(DTM)第7輪第1場比賽結果

Kelvin van der Linde (南非) – Team ABT Sportsline Alex Albon (泰國) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Mike Rockenfeller (德國) – Team ABT Sportsline Liam Lawson (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Maximilian Götz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT

德國房車賽(DTM)第7輪第2場比賽結果

Lucas Auer (奧地利) – Mercedes-AMG Team Winward Liam Lawson (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Maximilian Götz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT Philip Ellis (瑞士) – Mercedes-AMG Team Winward Dani Juncadella (西班牙) – Mercedes-AMG Team HRT Alex Albon (泰國) – Red Bull AlphaTauri AF Corse

2021 德國房車賽(DTM)車手總排名(第7輪賽事後)

Liam Lawson (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse 206 points Kelvin van der Linde (南非) – Team ABT Sportsline 192 Maximilian Götz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT 180s Marco Wittmann (德國) – Walkenhorst Motorsport 165 Alex Albon (泰國) – Red Bull AlphaTauri AF Corse 130

2021 德國房車賽(DTM)車隊總排名(第7輪賽事後)

Red Bull AlphaTauri AF Corse 336 points Team ABT Sportsline 268 Mercedes-AMG Team Winward 252 Mercedes-AMG Team HRT 208 Walkenhorst Motorsport 165