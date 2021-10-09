Liam Lawson celebrates another DTM podium
© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool
DTM

Liam Lawson在德國霍根海姆勝出贏得車手排名領先地位

在德國霍根海姆(Hockenheim)倒數第2輪的比賽中，Liam Lawson衝線勝出，也增強了他在 DTM 世界冠軍的領先地位。
由 Paul Keith 編寫
5 min read發佈於
Part of this story

Liam Lawson

A rising star of the Red Bull Junior Team, New …

New ZealandNew Zealand

Alexander Albon

Alexander Albon is flying the flag for Thailand …

ThailandThailand
在霍根海姆拿下兩場優異的成績後，讓 Liam Lawson 在前進諾里斯林(Norisring)賽季封關戰前的一周時間內，擴大了他在 DTM 車手冠軍積分榜上的領先優勢。這位 19 歲的紐西蘭籍車手，在進入最後1輪比賽前，目前領先最接近的勁敵14 分。他還有很多可以發揮的空間，但這位新秀在冠軍賽中已居領先地位。
Liam Lawson celebrates after extending his championship lead at the DTM at Hockenheimring, Germany on October 3, 2021.
Liam Lawson celebrates after extending his DTM championship lead
© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool
Lawson的隊友 Alex Albon ，在周六的比賽表現出色，目前錦標賽排名晉升至第5，這位泰國籍車手在週六以第2名的成績完賽。之後周日的比賽排名第6，為車隊贏得關鍵積分，幫助 Red Bull AlphaTauri AF Corse保持車隊領先地位，並以 68 分的穩健領先優勢，奪得車隊冠軍殊榮。
進入周末，Lawson的目標很簡單，他希望帶著盡可能更多積分離開霍根海姆。他所駕駛的法拉利 488 GT3 Evo 2020 賽車，有著令人注目的Red Bull塗裝，他在週六賽事稍晚賽段，被Mike Rockenfeller超越後差點錯過頒獎台殊榮，這位德國籍車手利用了更新的輪胎策略。
DTM championship leader Liam Lawson in action at Hockenheimring, Germany on October 3, 2021.
DTM championship leader Liam Lawson in action at Hockenheim
© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool
週日，Lawson排位拿下第3，並在比賽後55 分鐘，追進1位晉至第2名——他在本賽季 14 場比賽中，第9次登上頒獎台（包括3場勝利）。
Lawson 表示：我有一個非常好的開始，可以防守第3名位置。前幾圈確實很艱難，但後來我超越了 Kelvin van der Linde。我猜他誤判了剎車時間，在維修區出站時，我又設法再次超越了他。總而言之，我的比賽節奏與速度非常好。能在諾里斯林(Norisring)比賽前，取得領先真是太棒了，但每個週末都會發生變化。今天，我們擁有重量優勢，下次輪到Kelvin將擁有重量的優勢。
Alex Albon pictured at the DTM at Hockenheimring, Germany on October 3, 2021.
Alex Albon masterfully managed his tyres at the DTM in Hockenheim
© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool
於此同時，Albon在周六的表現，也受到大家的關注與矚目，將他在AlphaTauri 車隊的法拉利 488 GT3 Evo 2020賽車，一路衝進第2名。排位賽取得第 9 位後，Albon發揮了輪胎最大的功性能，終場衝線獲得第6名；並在周日為車隊贏得另一項重要的積分。
Albon 解釋道：讓我們昨天的比賽變得更偉大，變成是我們今天的難題。我們昨天在第2次比賽中使用了新輪胎並利用了它，但這也意味著我們今天必須使用舊輪胎進行第1次比賽，這使得處境變得非常困難。在我們進站後，我的速度再次變得非常強勁，但我必須承受額外的重量，而且賽車也受到了很大的傷害，所以我只能拿到 P6。總而言之，這是一個還不錯的周末。
下週末在諾里斯林舉行的最後1輪冠軍賽僅提供 96 個積分，這使 AF Corse 車隊處於強勢地位。在車手錦標賽中提供 56 分，另一項可靠的結果應該是看Lawson在短短一周的時間裡，能否在其新秀賽季中名列前茅取得勝利的殊榮。

德國房車賽(DTM)第7輪第1場比賽結果

  1. Kelvin van der Linde (南非) – Team ABT Sportsline
  2. Alex Albon (泰國) – Red Bull AlphaTauri AF Corse
  3. Mike Rockenfeller (德國) – Team ABT Sportsline
  4. Liam Lawson (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse
  5. Maximilian Götz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT

德國房車賽(DTM)第7輪第2場比賽結果

  1. Lucas Auer (奧地利) – Mercedes-AMG Team Winward
  2. Liam Lawson (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse
  3. Maximilian Götz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT
  4. Philip Ellis (瑞士) – Mercedes-AMG Team Winward
  5. Dani Juncadella (西班牙) – Mercedes-AMG Team HRT
  6. Alex Albon (泰國) – Red Bull AlphaTauri AF Corse

2021 德國房車賽(DTM)車手總排名(第7輪賽事後)

  1. Liam Lawson (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse 206 points
  2. Kelvin van der Linde (南非) – Team ABT Sportsline 192
  3. Maximilian Götz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT 180s
  4. Marco Wittmann (德國) – Walkenhorst Motorsport 165
  5. Alex Albon (泰國) – Red Bull AlphaTauri AF Corse 130

2021 德國房車賽(DTM)車隊總排名(第7輪賽事後)

  1. Red Bull AlphaTauri AF Corse 336 points
  2. Team ABT Sportsline 268
  3. Mercedes-AMG Team Winward 252
  4. Mercedes-AMG Team HRT 208
  5. Walkenhorst Motorsport 165
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 F1粉絲頁!
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 Red Bull Taiwan Instagram
Part of this story

Liam Lawson

A rising star of the Red Bull Junior Team, New …

New ZealandNew Zealand

Alexander Albon

Alexander Albon is flying the flag for Thailand …

ThailandThailand
DTM
Stockcar