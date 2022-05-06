2022 DTM德國房車大師賽戰報- Felipe Fraga 在其DTM 首秀登上頒獎台榮耀

隨著 Liam Lawson 和 Alex Albon 現在效力 Williams車隊， 一起參加 F2 比賽，Red Bull AF Corse 推出了新的 DTM 陣容，準備在今年以壯觀的 Ferrari 488 GT3 Evos 為Red Bull 和 AlphaTauri 車隊參加比賽。

其中包括九座世界拉力大賽冠軍 Sébastien Loeb 超級巨星的參與，他代表常規車手 Nick Cassidy 。 2016 年巴西 Stock Car 冠軍加入了他的行列，他將在下個月參加利曼 24 小時耐力賽，與 Sam Bird 和超級跑車賽車手 Shane Van Gisbergen 共享另一輛Ferrari 488 GT3 Evo。

這位多才多藝的巴西籍車手，在葡萄牙的第二場比賽中獲得第二名，為他的競賽打下輝煌的開端。

Nico Müller自桿位發車，為Rosberg車隊贏得第一場勝利，週日他的Audi看來非常快速，因為他的起跑不錯，在第 3 圈已取得領先位置。Fraga緊追其後，橫掃Mirko Bortolotti的Lamborghini， 追進至第二名並試圖超越瑞士籍車手。

Felipe Fraga inmitten der Action in Portimão. © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

上個賽季， Red Bull AF Corse 的快速進站為車隊帶來了攻擊優勢，而Fraga是第一位進站的領跑者，在第 6 圈一開場就衝進了維修區。Müller在一圈後跟進， 脫穎而出取得首位，他並寫下最快圈速，但Fraga最終仍無法與第三名的Bortolotti一起挑戰他的領先態勢。

Fraga表示：我很高興。 比賽真的很有趣。 我和Mirko勢均力敵，我全力以赴爭取這個位置。 我付出了一切想要追上Nico，但顯然他的速度比我快一點。

第二名很好，尤其是在昨天還沒有積分之後。 我很高興離開這裡有個好成績，團隊合作得很好。 我認為我們將迎來一個非常好的賽季。 我們一起加油吧！

P2 是Fraga週六從第一場比賽中結束後的一些補償。 這位 26 歲的車手在進站換上新輪胎後準備衝鋒陷陣，但他剛重新加入比賽，Rolf Ineichen的Lamborghini就拋錨了，並引發安全車出動。

更糟糕的是，Bortolotti似乎在重新開始後被抓到打盹，並掉了幾個位置。 在爭奪位置的過程中，和三屆冠軍Rene Rast ，他們的賽車都在比賽結束時造成些許損害。

Sébastien Loeb fuhr den Ferrari 488 in der AlphaTauri-Lackierung. © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

在前方，奧地利籍車手 Lucas Auer 取得領先並加速贏得他迄今為止第八場 DTM 的勝利，僅次於 Luca Stoltz 和 Bortolotti。義大利籍車手在周六以兩個第三名和桿位的成績離開葡萄牙，在錦標賽總排名取得領先。

至於Loeb，繼一月份在蒙地卡羅拉力賽上取得成功後，他在適應 GT 方面面臨相當大的挑戰。 這位法國籍車手在第一場比賽排名第 16 名，並從艱難的第二場排位賽中恢復得很好。 從 P27 起跑，Loeb熟練地穿過賽場，在進站前發現自己排在第二位，這讓他排至第 18 位。

這位 48 歲的車手表示：我們對抗得很好，但我對結果並不滿意，因為我知道我可以在排位賽中做得更好。 當你從 27 位開始時，很難在最後有點好成績，儘管如此，他還是很享受週末的。 與整年都在做這件事的人相比，我缺少一些準備，但我玩得很開心，我喜歡駕駛汽車和參加比賽。 團隊做得很好，我很高興能加入他們。

憑藉 20 分，Fraga在 DTM 車手錦標賽中排名第四，而衛冕冠軍Red Bull AlphaTauri AF Corse 在車隊組排名第六。 他們將於 5 月 20 日至 22 日在 Lausitzring 與 Nick Cassidy 重聚，參加第二輪的比賽。

Rallye-Champion Sébastien Loeb bereitet sich auf sein DTM-Debüt vor. © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

賽事 1 結果(前三名)

Lucas Auer (奧地利) – Mercedes-AMG Team Winward Luca Stolz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT Mirko Bortolotti (義大利) – GRT

賽事 2 結果(前三名)

Nico Müller (瑞士) – Team Rosberg Felipe Fraga (巴西) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Mirko Bortolotti (義大利) – GRT

2022 DTM 車手錦標賽排名 (第1站之後)

Mirko Bortolotti (義大利) 35 分 Nico Müller (瑞士) 28 Lucas Auer (奧地利) 26 Felipe Fraga (巴西) 20