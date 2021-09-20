Lawson雙頒獎台佳績擴大在 DTM 冠軍的領先優勢

紐西蘭籍 Liam Lawson ，週末前往歷史悠久的亞森 TT 賽道，本賽道被全世界的摩托車迷稱為“速度的教堂”期待上一輪在奧地利Red Bull賽道上出色的表現，本站能夠再下一城。

對Lawson而言，起跑開始盡可能做到最好，因為Red Bull AlphaTauri AF Corse 車手在周六的第1場比賽中獲得桿位，並設法與最終的比賽冠軍Marco Wittmann展開一番對決。

儘管駕駛Ferrari 488 GT3 Evo 2020另增奪冠的25 公斤負重，但Lawson仍在方格旗的視線範圍內取得最後的勝利。這是在荷蘭的第1場比賽，引發許多戲劇性的影響與事端，兩次安全車出場為賽事增添不少特色與爆發力，而Lawson沉著應戰，終場在方格旗揮舞下贏得第3名殊榮。

Alexander Albon and Liam Lawson on the grid in Assen © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

在周日的第6輪比賽中，Lawson 與 Red Bull AlphaTauri AF Corse的隊友 Alex Albon 居第2排發車位，分占第3和第4名，儘管燈滅起跑落後了一個位置，位居第4，但好在維修進站採取了巧妙的策略，得以讓Lawson反敗為勝，進攻至第2位。

與週六的第5回合一樣，Lawson在最後賽段對比賽領先者Lucas Auer發動了明顯的攻擊行動， Albon在周日的比賽以第5名完賽，而這位Ferrari車手終場衝線拿下第2名殊榮。

LIam Lawson clocked up two podium finishes in Assen © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Lawson賽後表示：取得領先是非常正面與積極的，現在我們需要在最後兩輪比賽中保持領先態勢。今天的速度很好。我在比賽中全力以赴，並試圖追上 Lucas Auer的速度，但最終我無法接近，所以在此祝賀他及他的團隊。

本賽季，Lawson在8場賽事已有3場登上頒獎台佳績，他連續第2場比賽表現優異，令人留下深刻印象，周末他在積分榜上的成績領先Wittmann 10 分，並在最後僅剩4場比賽的情況下，幫助Red Bull AlphaTauri AF Corse，將其在車隊比賽中的領先優勢擴大到 58 分。

賽事一結果 (前5名):

Marco Wittmann (德國) – Walkenhorst Motorsport Mirko Bortolotti (義大利) - T3 Motorsport Liam Lawson (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Maximilian Götz (德國) – Mercedes-AMG Team HRT Christian Klien (奧地利) – JP Motorsport

賽事二結果 (前5名):

Lucas Auer (奧地利) – Mercedes-AMG Team Winward Liam Lawson (紐西蘭) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Marco Wittmann (德國) – Walkenhorst Motorsport Kelvin van der Linde (南非) – Team Abt Sportsline Alex Albon (泰國) – Red Bull AlphaTauri AF Corse