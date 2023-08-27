在荷蘭大獎賽受到降雨影響仍取得九連勝佳績，追平了Sebastian Vettel 的一級方程式賽車連勝紀錄； Oracle Red Bull車隊的衛冕世界冠軍車手，連續第三年在贊德沃特主場獲勝，並取得他在本季F1 大獎賽上的第11 場勝利。Aston Martin 車隊的Fernando Alonso獲得第二名，

因在維修區超速被判罰五秒，無法登上領獎台，第三名由Alpine車隊的 Pierre Gasly獲得。