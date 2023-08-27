1. 荷蘭恰好吻合 74* 這個單詞
Max Verstappen 在荷蘭大獎賽受到降雨影響仍取得九連勝佳績，追平了Sebastian Vettel 的一級方程式賽車連勝紀錄； Oracle Red Bull車隊的衛冕世界冠軍車手，連續第三年在贊德沃特主場獲勝，並取得他在本季F1 大獎賽上的第11 場勝利。Aston Martin 車隊的Fernando Alonso獲得第二名， Sergio Pérez 因在維修區超速被判罰五秒，無法登上領獎台，第三名由Alpine車隊的 Pierre Gasly獲得。
* 2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季
2. 六張荷蘭大獎賽精采照片合集
3..Max 不負眾望
週末可容納30萬5,000 名觀眾，其中99.9% 的人看起來都穿著橙色衣服，Verstappen面臨著在贊德沃特保持勝利之路的壓力，自從本賽事中斷了三十年之後的 2021 年再次回歸F1行程以來，他在前兩年皆獲得桿位佳績。
這位衛冕世界冠軍車手承認，他感受到大家期望的壓力，雖然他今年的第 11 場勝利最終很順利，但實現這一目標的方式確實不簡單。 當燈滅起跑準備72 圈賽程時，盤旋在賽道上空的烏雲在跑完一圈之前就在賽道上傾盆落下，並經歷了所有進站混亂和車隊試圖讓車手在正確時間情況下使用了正確輪胎，在雨來雨去的關鍵時刻，Verstappen 仍堅守全場主導地位。
第 64 圈，大雨傾盆而下，Alfa Romeo車隊的周冠宇在第一個彎道嚴重撞車，導致比賽延遲 45 分鐘後掃除障礙重啟。 儘管如此，當比賽恢復後，Verstappen還是成功拉開了與Alonso的間距，並在六圈後衝線時，將荷蘭車迷推向了新的高度。 大家全身濕透，每個人都捨不得離開，大家都不在意……
如果說Verstappen的下午相對一帆風順——天氣更適合疾駛奔馳——那麼Pérez的下午則比起伏的贊德沃特佈局具有更多的變數，今年第八個領獎台在他的維修區超速判罰後成為了一種奢求的期待。
墨西哥車手在第一圈後就判斷了情況，進站換上了中性胎，Verstappen在一圈後進站時取得了領先優勢，並將領先地位保持了11 圈，因為賽道最初是濕漉漉的，但很快就變乾了，此時大家在賽道上爭取抓地力的優勢。
Pérez的第二名看上去已經鎖定了位置，直到第63 圈，大雨傾盆而下，他撞進了碎石路並擦撞了牆壁，當紅旗出現時，他正在維修區維修，落後於Alonso。 終場，他輸給了 Gasly，但第四名是他在贊德沃特三場比賽中最好的成績，代表周六排位賽第七名後的再進步。
4. AlphaTauri車隊戲劇性的荷蘭週末
對於Scuderia AlphaTauri車隊來說，這是一場多事但最終毫無意義的荷蘭大獎賽，Daniel Ricciardo在周五的練習賽中受傷，一系列事件導致周末無功而返。
這位澳大利亞車手在周五下午重返這項運動的第三場比賽中，在一次撞車事故中摔斷了左手，並在第三個彎道撞到了牆上，當時他試圖避開同胞Oscar Piastri 的McLaren 賽車，而後者也在前幾秒鐘在同一彎道發生撞車事故。
備援車手 Liam Lawson 很快取代了Ricciardo的席位，這位紐西蘭車手在他的首次大獎賽中面臨著艱鉅的任務，因為天氣多變，而且他對AT04、倍耐力中性胎和賽道本身缺乏熟悉度。但Lawson從容鎮定應對，在比賽中段與 Ferrari車手Charles Leclerc還進行了較量，最終獲得非常可貴的第 13 名。
隊友Yuki Tsunoda 度過了一個炎熱的周末。 這位日本車手因在排位賽中阻礙 Lewis Hamilton (Mercedes車隊）被判罰退後三個發車位。Tsunoda從第 17 位發車，作為比賽早期輪胎受益者之一，一直高居第四位，但在比賽中期長時間使用硬胎後，排名逐漸下降，最終獲得第 16 位。
5.我們需要了解的數字
17: Verstappen的勝利意味著他在過去 18 場比賽中有 17 場登上了領獎台，其中 15 場大獎賽取得了勝利。
6. 圍場的話語
比賽總是很艱難，實際壓力也很大，所以我很高興在這裡獲勝。 當他們在比賽開始前奏國歌時，我已經起了雞皮疙瘩……氣氛令人難以忘懷
7. 重要的統計數據
車手積分榜前5名
Position
Driver
Team
Points
Gap
1
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
339
-
2
Sergio Pérez
Oracle Red Bull Racing
201
-138
3
Fernando Alonso
Aston Martin
168
-171
4
Lewis Hamilton
Mercedes
156
-183
5
Carlos Sainz
Ferrari
102
-237
車隊積分榜前5名
Position
Team
Points
Gap
1
Oracle Red Bull Racing
540
-
2
Mercedes
255
-285
3
Aston Martin
215
-325
4
Ferrari
201
-339
5
McLaren
111
-429
8. 賽道之外
我們知道Max Verstappen可以在一級方程式賽道上跑得飛快——非常快。 但他如何才能在一輛 600 匹馬力的漂移賽車中做到側向行駛而不是向前行駛呢？
當我們將兩屆 F1 世界冠軍與“瘋狂”Mike Whiddett 以及漂流之王的驕傲和喜悅——被稱為 MADBUL 的 1992 年馬自達 RX-7 配對時，會發生什麼情況。
8分鐘
Max Verstappen挑戰漂移駕駛
F1 Red Bull車隊車手Max Verstappen與“瘋狂”Mike Whiddett 一起駕駛漂移賽車。
9.下一站的地點，我們需要知道什麼？
第 14輪（義大利），9 月 1 至 3 日
賽道名稱/地點：國立蒙札賽車場/義大利米蘭
長度/圈數：5.793公里，53圈
舉辦/首次亮相大獎賽：72次/1950年
最成功的車手：Michael Schumacher、 Lewis Hamilton （各獲五勝）
最成功的車隊： Ferrari（19 勝）
2022 年領獎台：第一名： Max Verstappen（Red Bull車隊）、第二名：Charles Leclerc (Ferrari車隊）、第三名：George Russell (Mercedes車隊)
10. Red Bull賽車運動的廣闊世界
Red Bull Romaniacs 艱困耐力世錦賽——對全世界最頂尖的艱困耐力賽車手來說，沒有比這更嚴苛的考驗了，2023 年也不例外。 技術技能、體力、耐力、導航——以及第一天的大雷暴雨只會讓這項大型測試變得更具挑戰性。
Mani Lettenbichler 在第20 屆 Red Bull Romaniacs賽上輕鬆獲勝，本季第四次贏得艱困耐力世錦賽分站冠軍，並延續了他本賽季100% 的奪冠紀錄- 讓我們一起看看德國車手在這裡的精采表現及他是如何做到的.
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