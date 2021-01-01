年度回顧之編輯掏心精選：2020 年五十張必聽專輯 © Red Bull Taiwan

2020年，全球音樂產業都因為新冠肺炎疫情而遭受重創，美國各地城市的展演場所也因為無活動演出的售票收入而面臨倒閉危機，「讓音樂／現場表演活下去」（Keep Music Live）成為同業之間不言而喻的希望火光，然而回顧這一年來全球音樂創作的產出卻是多的驚人。看來，即使處於步履維艱的時期，令人不可思議的新音樂仍如蘤林不斷地綻放。若視這世界為一巨大群體，我們得以藉由音樂來細思這浩瀚群體之中的不同族群和個體的樣貌。

跨類型地從另類與實驗搖滾、爵士、新民謠、嘻哈、饒舌、靈魂樂等風格與大家一起回顧 2020 年不可錯過的五十張好專輯。

50. Dogleg 樂團 / 《Melee》

來自美國密西根州的獨立搖滾樂隊，成軍五年後才發行首張專輯《Melee》，硬蕊又怪奇，必聽！

49. Bartees Strange /《Live Forever》

本名 Bartees Leon Cox Jr.，過去曾為紐約龐克樂團 Stay Inside 團員，充滿個人宣言與跨流派創造力的首張個人專輯令人驚豔。

48. Adrianne Lenker /《Songs》

細膩又晶透的吉他旋律，溫柔地梳理著散落一地的思緒象徵，再慢慢拾起生活的種種意義。

47. Wolf Parade /《Thin Mind》

緊繃之聲代表之一。雖然距離上一張專輯《Cry Cry Cry》已有三年，團員們多年來的創作步伐可是從沒停過，在Sunset Rubdown、Handsome Furs、Swan Lake、 Divine Fits、Operators 等樂團都能聽見他們聲影。

46. of1000faces /《Astronomica》

鼓手Matt Walker曾參與不少天團與音樂團奇的巡演如Morrissey、Smashing Pumpkins、Garbage 及Filter等，化名為 of1000faces 的他玩起科幻感滿點的環境音樂呈現截然不同的聲景。

45. Rone /《Room With A View》

法國電子音樂家及製作人 Rone 與巴黎劇院 Théâtre du Châtelet、現代舞團 La Horde 的現場演出共作而成的優美之聲，聲音與身體交錯之下的是一段環境與社交生態的對話。

44. Perfume Genius /《Set My Heart on Fire Immediately》

將渴求親密和與人接觸的欲望化成詩，Mike Hadreas 是2020年無可救藥之浪漫的最佳引言者。

43. William Basinski /《Lamentations》

環境音樂藝術家William Basinski 對於作曲向來以抽象手法表現一種瞬間狀態的聲貌，這次，他將悲歎化為無限盤迴的深淵。

42. Moses Sumney /《græ》

絕美的與世隔絕的孤立之姿，Moses Sumney 的美麗假音與樂音律動令人不由得想起《Bitte Orca》專輯時期的Dirty Projectors 樂團。

41. Porridge Radio /《Every Bad》

由主唱 Dana Margolin 領軍，以低傳真、DIY之魂進擊、來自英國布萊頓的獨立搖滾樂團，沉潛的爆發力在歌曲之間一噴而發，把虛假的甜美擊潰得體無完膚。

40. The 1975 /《Notes On A Conditional Form》

「⋯當一論及生存便沒有所謂的灰色地帶。」引用環境運動家 Greta Thunberg 的演說內容，英國樂團 The 1975於五月時發行最新專輯《Notes on A Conditional Form》，長達近八十分鐘的作品，一氣呵成地攤開對權力充滿批評與反思的樂語，更是一種召喚：是該起身反叛了。

39. Caribou /《Suddenly》

甜宜嗓音之間，Dan Snaith善用他一貫風格的電子樂律動，細碎地鋪述與訴說家人之愛與意識到不再年少的意歎。

38. Blake Mills /《Mutable Set》

彷彿能觸摸到柔軟質地的嗓音。從過去參與Perfume Genius和Alabama Shakes 作品至巴布狄倫最新專輯《Rough and Rowdy Ways》樂手的 Blake Mills，吉他行雲如流水的旋律和著他歌聲中渾然天成的寂鬱，Elliot Smith的聲影偶爾從中一閃而過。

37. Helena Deland /《Someone New》

如一幅孤獨的風景，如一片微透日光的陰霾天空。來自加拿大的創作歌手 Helena Deland，2015年時與 Men I Trust 合作單曲後開始獨立發行個人作品，終於在2020年由Luminelle Recordings發行她的首張個人專輯《Someone New》，出色的編曲與鋒銳的歌詞，已令人期待她的下一張作品。

36. 夢東（Mong Tong） /《秘神》（Mystery）

來自台北的兄弟二人組合，首張專輯便以探索台灣神秘主義與各式民間迷信之說，帶給聽者無限想像與晦暗幽默的迷幻搖滾之旅，最新的EP專輯《Corps of Light》將合成聲響推向更深長的暗幽。

35. Mica Levi /《Ruff Dog》

《肌膚之侵》、《失控少年兵團》電影配樂怪才 Mica Levi 的首張個人專輯，如同細碎絮語般的迷幻噪音，開場便是先讓你聽三十秒犬吠，接著引領你一起進入他的吉他迷牆裡漫遊。

34. Woods /《Strange to Explain》

於五月發行、紐約布魯克林迷幻民謠樂團 Woods 的《Strange to Explain》專輯將傷感、困惑與虛無的恐懼化成如夢境一般的迴聲，宛如置身荒林間野營，深夜說著神秘的故事。

33. Deradoorian /《Find the Sun》

曾為 Dirty Projectors 團員的 Angel Deradoorian 在這張專輯裡表現得更為奔放，並且黑暗得清澈又迷人。

32. Run the Jewels /《RTJ4》

El-P 與 Killer Mike 以 George Floyd 事件的饒舌直拳揮擊社會對待非裔美國人的不公義，編曲也更為豐富與巧思十足。

31. chelmico /《maze》

來自日本東京的女子饒舌二人組合，MC Rachel（渡賀レイチェル）與鈴木真海子的最新力作《maze》，感染力十足的說唱流韻與節奏，無論歡樂或悲傷，聆聽感盡是鬆闊的過癮。

30. 庫魯爾之王（King Krule） /《Man Alive!》

《Man Alive!》專輯是一張庫魯爾之王將生活碎片巧妙拚貼而生地，完美的悲慘；在潮濕的貧瘠之地裡畏光地哀嘆令人疲憊的生活。憤懣的憂鬱浪潮依舊，那浪上漂浮著墜落的伊卡洛斯，生活的一切令他麻木，唯一能救贖這庫魯爾之王的只有愛。

29. Nicolás Jaar /《Cenizas》

以扭變、尖細與低迴的聲響將內在深處的不安與消極緩緩地掏掘出土，Nicolás Jaar 的這張《Cenizas》彷彿令你直視他自我最私密的情緒。

28. Pisitakun /《Absolute C.O.U.P.》

來自泰國的視覺藝術與音樂家 Pisitakun Kuntalang，在創作之中抒發自身對於泰國政治與權力的迂腐，同時帶入泰國傳統與民俗音樂的聲音，節奏與旋律之間滿是力道。

27. Four Tet /《Sixteen Oceans》

如流動的抽象畫作，在極簡的環境音裡聆聽令人自然舞動的細節，將音樂化成時光膠囊，唯有細細聆聽，你才能進入他擬造的聲景裡，森羅萬象的共棲海洋。

26. Sunny Day Service ‎/《いいね!》

2018年，澀谷獨立樂團 Sunny Day Service 原鼓手丸山晴茂的因病逝世，令許多樂迷黯然神傷，2020年三月他們加入新鼓手大工原幹雄，令人感到青春依舊的明亮吉他，主唱曾我部惠一讓人如沐春風的歌聲，又見清新的搖滾經典啊。

25. Lianne La Havas /《Lianne La Havas》

來自英國的創作歌手 Lianne La Havas 直到第三張最新作品才發行她同名專輯，似乎也宣示她更加明確的創作風格，其流暢的吉他旋律，又是另一將生命的酸甘甜寫得入骨的新世代之聲。

24. The Microphones /《Microphones in 2020》

Phil Elverum 在2020年整理了他過往拍攝的照片，一共 761張相片組合出將近45分鐘的影片，影片裡有著許多或許是靈光，或許是你我生命裡都不足以掛齒的片刻。也許生命多數時候，其實都是沒有目的與焦點的狀態，即使有時它們是僅有一瞬間的短暫。

23. Super Napkin /《There's Nothing That Cannot Beat Me》

來自台北，深受美國獨立九零年代另類搖滾之影響，主唱暨吉他手姚泓宇的歌聲不但令你想起音速青春樂團的 Thurston Moore，新專輯豐富的編曲層次，吉他與鼓奏的飆速並進之間，將噪音爬梳得亂中有序。

22. Ambrose Akinmusire /《On The Tender Spot Of Every Calloused Moment》

用音樂將非裔美國人生活中的脆弱與複雜難喻的哀苦以一完整專輯作品呈現到位，對自我身分認同的反思提出最鋒銳的聲音。

21. Phoebe Bridgers /《Punisher》

來自加州的創作歌手 Phoebe Bridgers 甫發行第二張專輯便已成為眾家看好的獨立搖滾新星，抒唱著迷失靈魂的各種失落與極端想像，一不小心，她歌聲中的美妙幾乎令人忘了呼吸。

20. 熱寫生（Heat Sketch）/《豆皮少年》（Yuba Youth）

詞語間速寫下生活的零散片段，不急躁也不直白地拋磨出饒富層次的曲調，在歌裡低限卻細膩地容納故事的原型，以及影響他們音樂創作的脈絡。細細聆聽之下的鬆脆節奏，溫熱你靈魂的吉他律動，推和著令人反覆咀嚼且藏著豐富內裡的歌詞。《豆皮少年》一張蓄納生活的種種、同時起伏著謙看自我之渺小的湧動，像是自然而然交匯成形的作品，卻又細梳出多重面向，無法讓人一眼看穿。

19. Tame Impala /《The Slow Rush》

睽違五年之久，Kevin Parker在全球疫情蔓延前發行的這張最新專輯，時而若見地出現七零末與八零年代初的放克舞感，形生出一種令人自然而然擺動身體，一張滑溜又俐落的魔幻寫意之作。

18. 淘氣阿甘（Childish Gambino） /《3.15.20》

世紀病毒使我們的真實社交生活解離，Donald Glover 便以音樂作為對世界現況的解構，而在歌曲不斷地點述的「我希望人會改變」，似乎就是這一切的解答。

17. 落日飛車（Sunset Rollercoaster）/《Soft Storm》

將天氣變化作為情感的隱喻符號，器樂聲線明晰地交織出羅曼蒂克之中免不了發生的關係迭起；為愛癡狂、失落、不安與滿足的種種感觸，如渦旋的風暴，時而浪漫，偶有暴雨前的寧靜，時而令人抓狂失控。

16. 江原茗一（Mei Ehara）/《Ampersands》

日本多才創作歌手江原茗一的第二張全新專輯，溫柔且療癒人心的歌聲，保證是午後咖啡時光的美好聆聽作品。

15. Pool Holograph /《Love Touched Time and Time Began to Sweat》

迷幻夢境裡的樂語行進。來自芝加哥的搖滾樂隊 Pool Holograph，原本是主唱暨吉他手 Wyatt Grant 的臥室音樂小品，2015年正式組成為一樂團，聆聽之餘，他的歌聲總會令人想起 Deerhunter 的Bradford Cox，同樣別具厭世的陰鬱。

14. 巴奈．庫穗（Panai Kusui） /《愛，不到》

繼二十年前的首張專輯之後，巴奈終於在2020年末發行第二張全新個人專輯，以愛情借喻為一種對於世事不盡如人意的無奈，結合電子樂與探戈曲風之下，她沉而有力的歌聲，更加突顯她對於愛的各種叩問與堅定反抗權力面對議題的虛情假意。

13. 落差草原WWWW（Prairie WWWW）/《黑夢》（Formosan Dream）

12. HAIM /《Women In Music Pt. III》

是的，這個世界需要更多女性自主聲音與意識的刺激。來自加州的三姐妹Este、Danielle及Alana Haim 所共組的樂團，唱著生命遭遇的病痛與心靈受困的憂鬱。《Women In Music Pt. III》為她們的第三張專輯，不僅展現更趨成熟的作曲和寫詞功力，器樂共奏與人聲相合之間的抑揚頓挫使歌曲更具開闊的空間感，令人值得再三聆聽。

11. Matmos /《The Consuming Flame: Open Exercises in Group Form》

既是創作伙伴也是彼此人生伴侶的 Drew Daniel 與 M. C. Schmidt，這對成軍二十五年的電子雙人組，張張作品都是一種對於聲音與素材運用想像的突破，思毫不受限的創造力，再次體現在這張長達三小時的最新專輯作品：一個聲音的練習作業。他們透過網路社群媒體邀請了九十九位各界音樂藝術家，其中包括 Yo La Tengo、Mouse on Mars、Marisa Anderson及多位巴爾的摩在地音樂人等，如火車的一節節車廂，囊載了如萬花筒般的樂音，將環境音樂與另類舞曲帶向絕對古怪卻又充滿活力的境界。

10. Jyoti /《Mama, You Can Bet!》

美國民權之聲女歌手歐蒂塔（Odetta）與妮娜．西蒙（Nina Simone）帶給無數非裔美國音樂人的創作影響之深遠，化名 Jyoti 的 Georgia Anne Muldrow 便是其中之一。這張以自由爵士為基調的新作，鋪灑社會動盪之下的不安與咆哮，有著她一貫強勁有力的靈魂歌聲，像是隨意卻昂揚著激情地來回流轉嘻哈與爵士樂的根。

9. 生祥樂隊（Sheng Xiang & Band） /《野蓮出庄》（Water Snowflake Goes to Market）

從吃的食物來細細探究食材，從在地的食材深入了解土地因時代而轉變的歷程、農耕者的生命姿態、傳統生活漸進地消弭、以及守護環境的重要性。聆聽生祥抒寫的如詩般食物之情，輕快的吉他與鼓聲並進，就像飽食一頓滿桌家鄉菜的嚮宴，餘韻令人回味無窮。

8. No Age /《Goons Be Gone》

就算為人父，吉他一樣要大聲。Randy Randall 與Dean Spunt 二人共組的前衛龐克樂團 No Age，走過青春與洛杉磯 DIY 場景的盛茂光景之後，他們的音樂語彙依舊保有躁動與陰翳，鼓奏間的刷扣吉他依然狂放，顫音迸發與扭變聲渦，有如後青春的另類變奏曲。

7. Omar S /《Your Want》

原汁原味之底特律浩室一哥的 2020 年新作。Alex Omar Smith 向來擅長在他的音樂裡混融各種聲音，多以摩城唱片為取樣來源，加上他植根於底的 techno和浩室風格的飽實低音節奏和鋼琴旋律，在在引誘他的善男信女們進入 Omar S 的神遊殿堂。

6. The Soft Pink Truth /《Shall We Go On Sinning So That Grace May Increase?》

當你感到一切絕望得有如崩世末日，能屈能伸都無解，音樂或許是唯一能稍微解癒的良藥。二分之一 Matmos的 Drew Daniel最新個人專輯，是一張能讓你跳舞的心靈雞湯音樂。近似催眠的神遊式舞曲，低限且空靈的聲景之中，讓人感到大膽無比同時又令人狂喜之際，這也是一張可謂「化對於政治之悲憤為力量」的自我心靈療癒之作。

5. KeiyaA /《Forever, Ya Girl》

出身於芝加哥、目前於紐約發展，化名 KeiyaA 的 Chakeiya Richmond，其首張個人專輯《Forever, Ya Girl》是一部黑人女性音樂的讚美之詩，採集了歷史的碎片，化傷痕與纏結成美麗的樂音，一張獻給她自己、黑人女性與非裔美國人族群的情書。

4. Shamir /《Shamir》

2020年十月初，夏米爾發行了最新同時也是他的首張同名專輯《夏米爾》（Shamir），有著上一張專輯裡吉他略帶毛邊和迷幻的聲響及九零年代風格的另類搖滾氣味之外，其歌曲之間夾雜他出道前與昔日好友們的談笑話語片段，也象徵著他重新拾回的純真聲音。那些流行包裝之下的魅豔與野性華麗在這張同名專輯已不見聲跡，而在 SPIN 雜誌訪談裡，他亦提及之所以將這張最新作品《夏米爾》以「同名專輯」概念發行，是因這才是他真正希望擁有的首張專輯聲貌。

3. 費歐娜艾波（Fiona Apple）/《去把鐵鉗拿來》（Fetch the Bolt Cutters）

她是2020 年最頑強女性創作歌手的表率，生命與音樂事業歷經風霜的她，拒絕在作品裡置入一絲一毫生命受創的受害者心態，而時隔八年，終於在四月發行第五張最新專輯，用音樂鐵鉗攆斷那些備受壓迫的心靈。費歐娜在新專輯裡展現她在日常生活中的音樂實驗基底，不規則的打擊節奏，優美如細流的鋼琴旋律，一種極堅韌的溫柔聲音之下，有著無所畏懼的剛硬靈魂。

2. 馬主樂團（Horse Lords）/《The Common Task》

1. Damu the Fudgemunk, Archie Shepp & Raw Poetic /《Ocean Bridges》