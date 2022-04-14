這就是為王的理由《艾爾登法環》新手上路成王快速指南－戰鬥篇

我們前面寫了探索篇，這次是第二篇高速上手的新手戰鬥須知，這篇會著眼在、以不破壞你『摸索敵人攻擊手段過程的樂趣』為前提、也就是戰鬥層面的不爆雷，高速讓你了解《艾爾登法環》的戰鬥知識

《艾爾登法環》的戰鬥須知 新手階段的防禦動作非常重要

戰鬥中有很多保命手段，而對新手階段來說最穩定的就是架盾防禦，防禦可以讓你在遊戲初期、血量貧瘠的時候大幅增加容錯率，不管是左手架著盾牌、或是雙手共持一把武器都可以使用防禦功能

只要架著盾或武器就可以消費耐力、以換取大幅減低敵人對你造成的傷害，等敵人攻勢結束之後你再解除架盾，回復耐力，如此循環就可以幫你增加到很多觀察敵人動作的時間，並且還可以幫你爭取到抓住對手破綻反打一波的機會

防禦中如果吃到對手的招，可以立刻按下重攻擊觸發防禦反擊，防禦反擊可以大幅提升敵人的失衡值，而敵人失衡值達標之後，就會失衡讓你作處決攻擊，這在遊戲序盤中相當實用

反擊重攻甚至能對架盾的敵人造成傷害 © From Software

如果你對自己操作有自信，還可以挑戰更進一步的盾牌格擋、也就是老手口中的盾反，格擋主要是盾牌的專屬戰技，後期也會有一部分武器可以使用格擋功能，格擋是精準的在敵人的普攻要命中我們角色前、按下格擋鍵就可以無效該次傷害，並且給予敵人專屬於盾牌格擋的格擋失衡值，格擋失衡值滿了以後一樣可以進行處決攻擊

《艾爾登法環》的戰鬥須知 背刺與處決

我們上面提到兩次處決攻擊，這邊就來一起說明處決攻擊，處決攻擊主要是在敵人大失衡時給予大量的傷害絕技，或是從人型敵人背後偷襲也行

操作指令是靠近失衡或是背對你的敵人之後，按下你的輕攻擊普攻鍵，不過動物類型的敵人普遍沒有辦法處決，至少體積要跟我們一樣大的敵人才能觸發處決攻擊，如果你打的是大型敵人，那處決攻擊則要在他身上會噴出金光的部分觸發才有效，中期開始你會遇到一些大型敵人因為劇情因素，即便失衡也不會噴金光，面對這種敵人一率對他頭部處決就可以

因為處決會要求敵我雙方的距離夠短，建議處決時一率把左香菇頭推著上再按輕攻擊、或是往敵人靠近一點再按輕攻擊，這樣處決成功率會高很多

順便提一下，正面處決的傷害比背刺高，所以如果你可以正面處決、一率建議正面硬上

然後盾反造成的失衡值、是獨立於其他所有失衡條的，算是得天獨厚，不過相對的盾反成功後的處決相對也是低於正規處決，所以如果你有要算血，這方面要稍微注意一下

《艾爾登法環》的戰鬥須知 善用恩賜

挑戰強敵之前先找看看離他最近的恩賜或瑪莉卡雕像在哪，恩賜除了是復活點以外，還可以讓你重新調整法術、祈禱、戰灰，瑪莉卡雕像則是單獨只有復活功能，而從序盤的末段開始，支線型的迷宮，例如坑道、英雄等級的墓地等，頭目房前幾乎都是只有雕像、甚至是連雕像都不給

所以在挑戰迷宮之前建議記好萬一須要上訴，你得重新跑酷的最短路線，或是直接先準備好、就算你第一次看到迷宮頭目也有一戰之力的技能配置

多多珍惜這段時光 © From Software

《艾爾登法環》的戰鬥須知 善用跳砍、盡量打頭

跳砍是這次《艾爾登法環》為了因應新增的跳躍功能而追加的系統，是親兒子水準的戰力，傷害高、出手快、削韌體崩值高、收手快、還兼具位移能力，某些武器空中攻擊甚至可以打兩段、你雙持兩把跳砍一次就是直接打四段，非常兇惡

打頭則是會有額外的傷害和削韌體崩值、算是一種回饋機制，這次打頭的回饋不單獨只是遠程攻擊有，近戰也可以取得這個回饋，體崩值累積到一個程度敵人就會直接崩防讓你處決

然後，跳砍如果你有認真瞄準，只要敵人高度不要太誇張，打頭對跳砍來說就是有如探囊取物，也就是跳砍本身的好處、和打頭給的回饋，你可以高速的一手包辦

總之跳砍就是多種好處ALL IN ONE，一個我全都要的態度，甚至本作為了捧高跳砍的戰力，還踩低削弱了原本普通輕攻擊、和重攻擊該有的多項性能，各種形式的多捧多踩，就是為了軟硬兼施PUSH你去玩跳砍

騎馬時面對那些步輪的敵人也是相當好打頭，而且即便是面對大型敵人，你也可以同樣騎馬跳躍重砍，很強 © From Software

本作跳砍和輕攻擊、重攻擊，三種攻擊手段之間的強弱相當懸殊，這部分的水比較深、三言兩語講不完，等你以後翅膀硬了就會懂，總之新手階段要打王，如果你普攻跳砍可以安全二選一、不用出手完之後還被反打換血，一定是能跳砍就跳砍，絕對是有賺沒虧

跳砍主要有三種攻擊方式

跳躍輕攻擊 跳躍重攻擊 左右手各一把相同類別武器，雙持跳躍左手攻擊

如果你是只有單持武器、選跳躍重攻，如果你是左右手各一把相同類別的武器，例如左右手都是特大劍、左右手都是雙頭劍，選跳躍左手攻擊，會同時使用左右手一起攻擊，傳說中的跳一次打四刀，就是屬於雙持曲劍和雙頭劍的跳砍左手攻擊

難打頭?!其實法術、弓箭等遠距攻擊方式也有爆頭判定，甚至有一部份的敵人被爆頭會有特殊體崩破勢動作 © From Software

《艾爾登法環》的戰鬥須知 多方嘗試戰灰、戰技

這個就很直觀了，在賜福中可以使用自訂戰灰功能

戰灰是這次讓你客製武器加成、和自訂戰技的系統，戰技在本作中強弱也是相當懸殊，強的飛天、弱的遁地，但戰灰本身不是消耗品、在賜福中都直接支援熱插拔，你後面也會拿到某些武器上面自帶戰灰，你可以把上面的戰灰拔下來安裝到其他你喜歡的武器上

你可以多方嘗試找到自己喜歡的戰技，用來打造專屬自己個人的戰鬥風格，大多數的武器都可以自訂戰技，少部分的武器則是綁定專屬戰技

順便一提，能直接打到頭的戰技都頗凶，例如日本刀類的居合重擊，就是垂直劈頭，有拿到攻擊軌跡可以直取頭部的戰技都可以多多留意，試看看順不順手，順起來你就是直接起飛

《艾爾登法環》的戰鬥須知 善用戰鬥用消耗品

飛刀、弓箭、爆炸壺、調香、蠟脂這些你都可以放心製作、購買，囤貨囤起來，這些都是相當強力的戰鬥用消耗品，而且製作的耗材和升級裝備的鍛造石是完全不同、而且分開的系統

戰鬥用消耗品、以及升級裝備，這雙方的資源需求都是各要各的、井水不犯河水，完全不會有什麼你作了戰鬥用消耗品、結果卡到你裝備升級這種事情，放心做起來就對了，如果任何你覺得困擾的關卡，不用擔心、道具砸下去之後難度瞬間打對折

床廉恩澤，這份少女的抱抱也是強力的戰鬥消耗品 © From Software

《艾爾登法環》的戰鬥須知 遠近雙修讓你更暢行無阻

《艾爾登法環》在戰鬥上的各種面向，有點像是複雜化的剪刀石頭布，不管這敵人多猛多兇，每個強勢敵人都會有他的天敵、我們都一定可以變出他難以反抗的手段

有些敵人你用近戰打輕鬆寫意、有些則是對玩家的遠程手段毫無辦法、有些敵人適合你打帶跑、有些敵人適合你先下手為強見面就送大絕招，所以多準備一些攻擊手段絕對是有好沒壞

你看，連亞人都知道要遠近攻擊交織，才能夠打出戰場上的風采 © From Software

那回到我們這個段落的重點，這些我們褪色者能用的各種攻擊方式的基礎套路的最根本、就是遠攻手段和近戰攻擊至少要各準備一套，不管你想當戰士、還是想當法師，遠近雙修都是能把這遊戲好處一把抓的配置

如果你是法師，那輔修近戰可以大幅壓低你的FP消耗，面對那些純盧小但強度不高的小兵，你挑個順手而且拿得動的近戰武器把他們收掉，更能把你的FP集中給那些難打的頭目和菁英怪，更能把你的資源花在刀口上

法師的近戰武器則有兩種主流，一種是原先就對智力有高度補正的稀有武器，例如名刀月隱、暗月大劍、夜與火之劍等等；另一種則是挑一個可以自訂戰灰、而且你角色拿得動的武器，接著質變成對智力有高補正的附魔，例如寒冷或魔力等等

如果你的進度還無法附魔寒冷、魔力，也沒有高智力補正的稀有武器也沒關係，挑個你順手的近戰武器就好

如果你是戰士，那你輔修的遠程則可以考慮弓和飛刀，你做為一個戰士，為了拿得動那些高傷害武器，力量和靈敏兩者總和一定不可能低，而弓和飛刀對於力量和靈敏的傷害補正都相當不錯，簡單的說，只要你是戰士，你拉弓和丟飛刀的傷害都能夠有一定基礎保障

純近戰的遊戲的中盤之前，因為你要拿起想要的武器，都是會被系統要求得點高力量和靈巧，然而這個遊戲的飛刀、和弓箭，都正好是對力量和靈巧的有額外加成和補正，也就是說，你在往近戰高手之路前進的同時，你的角色機體也正在往成為一個精銳射手的道路上邁進

這位八卦六十四掌的高手專搞主盾的近戰玩家，但對遠攻手段相當沒輒 © From Software

弓的話在初期資源匱乏的階段，比較偏向修理那些血少的遠程敵人、或是拉怪用，所以也不用太過苛求要用鍛造石昇太多級，你自己順手最重要，等後期資源充足再來把你喜歡的弓強化到滿就好

飛刀的話款式選擇頗多，有施毒的、有出血的、有便宜的、也有高傷害的、還有讓人偶內戰當機用的結晶飛刀，有些飛刀是你可以解鎖製作書之後，用素材自己製作，也有些是看到商人專賣，這種通常除了貴了一點以外，都是真的即便在BOSS戰也可以當成補刀收頭武器使用的，這種的就預先採買囤貨，有備無患，反正萬一盧恩噴掉了還撿不回來也只是白白浪費，換成道具至少早晚都用得到，絕對是有賺沒虧

《艾爾登法環》的戰鬥須知 善用翻滾和走位

我們上面提到防禦很重要，但從中期開始你就會發現翻滾和走位的重要性、開始直線追上防禦

一般來說，如果不提盾牌專用戰技，單純只以正規的舉盾防禦而言，要做到100%減傷其實不難，但即便你是舉盾防禦，遇到元素傷害和魔法傷害還是會被不斷削血，如果你想當北風和太陽故事中的旅人，逆著風還要硬扛這些傷害去接近敵人、很容易碰一鼻子灰，所以會建議盡量少硬扛元素傷害和魔法傷害，能屈能伸正是大丈夫

從遊戲序盤的後期開始，這種普攻就是重攻擊的敵人會越來越多，硬是不閃招只想要舉盾硬扛的話，會越來越吃虧 © From Software

而且除非你是玩大末期進度，防禦強度滿百的力量大盾特化型流派，不然從遊戲中期開始，敵人的各種不講道理連續攻擊，是很容易把舉盾防禦的玩家耐力給打到乾、甚至是在你身上打出惱人的狀態異常，而且即便你是玩強度滿百的大盾流，後面能用抓技強制拆解你舉盾防禦的敵人也是隨之增加、越來越不講武德

舉盾防禦的重要性雖然到遊戲後期會稍微被稀釋，但依然是貴重的保命手段，所以我們要補上唯獨使用舉盾防禦的不足，因此也要適時善用翻滾、和走位。這三種保命手段三管齊下，可以有效的迴避遊戲中期後，上面兩個戰鬥中常出現的、對我們相當不利的嚴重問題

《艾爾登法環》的戰鬥須知 騎馬的都不好惹

騎馬的敵人主要分兩種，一種是他和馬共用血條，例如大樹守衛，這種的就很單純，打就對了

另一種狀況是馬和人是兩個物件，例如你在路上看到的各種騎士、傭兵、還有黑夜騎兵，這種情況就是馬有一條血量、上面的人也有一條血量，你打到馬但沒打到人，那上面的人依然是過得好好的，遇到這種敵人，專注在把馬的血打完可以讓上面的人強制落馬，並讓你進行處決、而專注打上面的人則可以讓你快速勝出

基本上因為各種因素，這邊先不暴雷，總之進度越到後期、越會建議直接對上面的人作出攻擊會比較有利，我們前面提到的跳砍、在面對騎馬的敵人就相當強力

初期就會遇到的騎馬傭兵，就是標準的人和馬是兩個物件 © From Software

《艾爾登法環》的戰鬥須知 騎馬的都不好惹，所以你也不好惹、你才是艾爾登之王

有馬的不是敵人而已，你也有托雷特，所以你同樣你可以有第二條血，如果敵人的攻擊不是直接命中你的本體，托雷特就會幫你吸收傷害，也就是托雷特自己也有一條血量

而托雷特的補血方式，除了等牠陣亡你再餵牠吃你自己的聖杯血瓶以外，也可以在你騎乘時使用羅亞果實系列道具幫他補血，羅亞果實系列道具補血方便，不會壓縮到你的補血次數，而且除了幫托雷特補血以外幾乎沒有其他用處，同時供給量龐大、盡量製作盡量餵不用擔心，對大地圖的頭目開戰前，建議把你要餵食的果實設快捷熱鍵，之後用不到的話等戰鬥完畢再改回來就好

騎馬的戰鬥手感比較特別、而且不能使用戰技，所以需要花點時間適應，建議可以先選攻擊距離長的武器做練習，但相對的機動性非常高，你隨時都可以用托雷特的移動、衝刺、跳躍取消你的攻擊後搖僵直破綻，而且耐力好控管，是另一種形式的攻守合一，基本上如果你遇到原野地圖的頭目，新手階段先騎馬周旋一定不吃虧，我們前面也有提過騎馬跳砍，這也是一個相當強力的輸出手段

對了，騎馬中還免疫毒沼澤傷害，讓你跑圖相當方便，這一點也相當重要

靈馬在手、天下你有 © From Software

《艾爾登法環》的戰鬥須知 成王敗寇，你的最終決戰奧義 就是ALL IN

成王之路就是戰爭之路，戰爭就是敵方都會使出渾身解數，你越玩到後面越會感受到這遊戲的「諸多善意」，敵方都沒有在跟你講什麼一對一的公平公正運動家精神，對我們不是能偷襲就偷襲、能圍毆就圍毆、不然是能穿牆攻擊就穿牆攻擊、後面還有會能自帶補血、會吸我們血、或是內建擊中回血的王，就算你擋下來他也可以回血的那種

而且敵方還不用像我們一樣還要全程控制耐力，隨時都是為所欲為放飛自我，BOSS戰越到遊戲後盤越會變成一種狀況，如果你全程堅持不遠程、不戰技、不跳砍、只想盾反+站立平A，通常你會發現戰況會變成是他們演了一套砍了十幾刀，你擋了躲了十幾刀，才終於有機會去偷砍他一刀，而且只要你選擇不撤退，還敢偷再第二刀，那就是盈虧都自負、後果自行負責，後期敵我雙方的霸體韌性、和角色耐力完全不是同一個水準，敵人都沒在跟你講道理的

敵人可以都可以搞圍毆了，你如果不想復活到心態炸裂的話，其實招人共鬥也是你能打出的手牌之一，是個可以備選的項目 © From Software

因為這是戰場，敵人不需要對我們有所憐憫，你越玩到後面就會越感受到敵人的數量、場地的配置、以及他們使用的招式，都是越來越凶狠強勁霸

所以反過來說，當你覺得敵人真的是不講武德，那你也不用客氣了，使出你的全力，打出你的所有手牌，以強勢無比的新功能跳砍為首、接著戰技、法術、祈禱、飛行道具、弓箭、召喚骨灰、甚至是騎乘托雷特直接多一條血，全部都可以用下去，不用怕，這是勝者為王的戰場，敵人都沒在跟你客氣的，你火力全開不只是剛好、更是對他們的尊重

雖然敵人不需要對我們有所憐憫，但早早讓他們解脫就是我們身為王的慈悲，請他們安心上路就對了

什麼裸裝、無傷、純格擋通關拍影片上傳炫技那些，等你之後有錢、有閒、有那個心情背他們招式了，第二輪以後再回來讓他們兩支手跟他們跳恰恰就好

如果你行有餘力的話，甚至還可以出去連線當打手、普渡眾生，救萬名褪色者於水火之中 © From Software

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