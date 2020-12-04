WRC

副駕駛對Elfyn Evans信心喊話：向前衝、加油、創造歷史紀錄!!

© Patrik Lundin/Red Bull Content Pool
這位31歲的Toyota車手，現在僅剩1場比賽，但在面臨一系列潛在複雜的變化後，極可能成為首位獲得WRC冠軍的威爾斯人。在此，讓我們見識一下他的車手經歷與過往。here.
由 David Evans 編寫發佈於
Elfyn Evans 並未站在優勢的邊緣。 但他已經很棒了，不過現在他確實處在重寫歷史的一方。史上從來沒有一位威爾斯車手贏過拉力大賽的世界冠軍。 本週在蒙扎拉力賽的決戰成績將可能永遠改變。
準確精算這位Toyota車手，在義大利世界拉力大賽最後決賽所必須做的事會很複雜。但他瞭解嗎？
他皺著鼻子，然後搖搖頭，這清楚地表明了這位31歲男孩與我們的數學程度可能一般般。
但他確實知道。 他當然知道。 Evans對事情所做的準備都是嚴謹以對的。問題的計算來自5個特別加分賽段，其獎勵積分的變化。
並非最後賽段額外的潛在積分，Evans 瞭解，目前他的14分領先，極可能被隊友Sébastien Ogier一舉超越，例如，如果法國籍車手在Lombardy贏得勝利，又或者Elfyn最終成績低於第4名。
Elfyn Evans in the shakedown during the World Rally Championship Turkey in Marmaris, Turkey on September 18, 2020.
Evans on his way to victory at Rally Turkey
© Mahmut Cinci/Red Bull Content Pool
意識到可能有太多的不確定性，這位領先車手屆時將竭盡所能阻止這一切的發生。
他表示：我並沒有考慮太多這類的事情。我不能。就像我無法思考蒙扎是否會舉行。 每個人都在說：可能因疫情影響被取消……
我把所有這些放在一邊，僅像往常一樣專注於準備的工作。 這就是我所能做的。 幾週前，我告訴車隊，不想再接受任何採訪的安排-很明顯地，除了這一次的採訪！
“我需要進入拉力的狀態與氛圍。”
事實上，Elfyn Evans的拉力狀態與氛圍應是與生俱來的。
我知道，如果我失敗了，我會在星期一的早晨回到車庫與老人家一起賣車子！
Elfyn Evans studio shoot at the WRC Rally Monte Carlo in Gap, France on January 21, 2020.
Elfyn Evans
Rally WRC
他的父親Gwyndaf Evans是前英國拉力賽冠軍車手，也曾是Ford和SEAT車隊，一起參加這項運動最高級別競賽的車手。 雖然Evans Sr經常留在英國拉力巨星如Colin McRae和Richard Burns的陰影下，但他的孩子可是沒有任何陰影，現今已是眾人矚目的焦點。
這是他的父親，必須為此感到欣慰的。作為一位汽車貿易商，Evans瞭解，除非充分確定當前的型別，否則你不會更換汽車。
爸爸總是告訴我，他說： 除非當前的車子已經無法使用了，否則我絕對不會換下一輛車子。
Evans的第一個賽季（2006年），座駕是Nissan Micra ，參加英國的Formula 1000系列賽。 在那之後，他轉向Ford Fiestas更現代的技術，隨著他在英國拉力賽不斷的進步，逐步實現了汽車兩輪驅動的演變。 2011賽季終於有了突破性的進展，他贏得倍耐力（Birelli）支持的英國精英系列賽。 他拿下第2名，但從現在才剛開始展露其真實的速度感。
他走出自家範圍的舒適圈。2011年的亮點是，參加芬蘭拉力賽和法國阿爾薩斯的世界拉力大賽，他的節奏與速度更加出色了。
Elfyn表示：我想爸爸很清楚，到2012年，我必須邁出第一步，見識一下世界拉力大賽學院（級別較低的WRC）。
Gwyndaf記得很清楚。而且還記得和他兒子在芬蘭一起駕車，感覺特好。
他表示：當時Elfyn正在試車。我就跟著一起上車看看。 後來我就明瞭了。 我下車後，我知道他確實具有不凡之處。 他不但有速度，而且還有果斷的決心。
到賽季結束時，他計拿下4座拉力賽分站冠軍，並贏得WRC學院冠軍頭銜的殊榮。
Elfyn Evans on day 3 during the World Rally Championship Sweden in Torsby, Sweden on February 15, 2020.
Evans has also won in the snow of Sweden this season
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
M-Sport是個獲得多項世界冠軍的車隊，WRC學院提供世界冠軍優勝者一輛 Ford Fiesta R5。 現在，Evans已有極優異的表現。 而且他的速度變得更快了。
2013年，當Nasser Al-Attiyah 無法參加義大利拉力賽時，他的Ford Fiesta RS WRC 就交給了Evans。在這項運動最高水準的賽事中初試啼聲，終場他獲得第6名，這是M-Sport車隊負責人Malcolm Wilson對這位有條不紊的駕駛表現，並拿下好成績的車手，留下深刻印象。
隔年賽季開始， Evans即獲得M-Sport廠隊充份的支援，並繼續增進他的學習曲線。在2015年的科西嘉（Corsica）賽事，Evans拿下他在WRC的首勝佳績，年終排名第2名。隨後在2017年贏得突破性的進展，獲得英國賽事的冠軍寶座。
從我駕駛Micra似乎感覺沒多久……或者只是告訴自己，那是因為我已經變老了！
Elfyn Evans studio shoot at the WRC Rally Monte Carlo in Gap, France on January 21, 2020.
Elfyn Evans
Rally WRC
今年賽季轉而效力於Toyota車隊，並獲得更多的成功，瑞典和土耳其的勝利讓他榮登榜首，而本週蒙扎將是另一項里程碑。
Evans笑著表示：從我駕駛Micra似乎感覺沒多久……或者只是告訴自己，那是因為我已經變老了！
但真正的秘密是他的動機與意志。
我知道，如果我失敗了，我會在星期一的早晨回到車庫與老人家一起賣車子！
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