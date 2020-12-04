副駕駛對Elfyn Evans信心喊話：向前衝、加油、創造歷史紀錄!!
© Patrik Lundin/Red Bull Content Pool
這位31歲的Toyota車手，現在僅剩1場比賽，但在面臨一系列潛在複雜的變化後，極可能成為首位獲得WRC冠軍的威爾斯人。在此，讓我們見識一下他的車手經歷與過往。here.
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Elfyn Evans 並未站在優勢的邊緣。 但他已經很棒了，不過現在他確實處在重寫歷史的一方。史上從來沒有一位威爾斯車手贏過拉力大賽的世界冠軍。 本週在蒙扎拉力賽的決戰成績將可能永遠改變。
準確精算這位Toyota車手，在義大利世界拉力大賽最後決賽所必須做的事會很複雜。但他瞭解嗎？
他皺著鼻子，然後搖搖頭，這清楚地表明了這位31歲男孩與我們的數學程度可能一般般。
但他確實知道。 他當然知道。 Evans對事情所做的準備都是嚴謹以對的。問題的計算來自5個特別加分賽段，其獎勵積分的變化。
並非最後賽段額外的潛在積分，Evans 瞭解，目前他的14分領先，極可能被隊友Sébastien Ogier一舉超越，例如，如果法國籍車手在Lombardy贏得勝利，又或者Elfyn最終成績低於第4名。
意識到可能有太多的不確定性，這位領先車手屆時將竭盡所能阻止這一切的發生。
他表示：我並沒有考慮太多這類的事情。我不能。就像我無法思考蒙扎是否會舉行。 每個人都在說：可能因疫情影響被取消……
我把所有這些放在一邊，僅像往常一樣專注於準備的工作。 這就是我所能做的。 幾週前，我告訴車隊，不想再接受任何採訪的安排-很明顯地，除了這一次的採訪！
“我需要進入拉力的狀態與氛圍。”
事實上，Elfyn Evans的拉力狀態與氛圍應是與生俱來的。
我知道，如果我失敗了，我會在星期一的早晨回到車庫與老人家一起賣車子！
他的父親Gwyndaf Evans是前英國拉力賽冠軍車手，也曾是Ford和SEAT車隊，一起參加這項運動最高級別競賽的車手。 雖然Evans Sr經常留在英國拉力巨星如Colin McRae和Richard Burns的陰影下，但他的孩子可是沒有任何陰影，現今已是眾人矚目的焦點。
這是他的父親，必須為此感到欣慰的。作為一位汽車貿易商，Evans瞭解，除非充分確定當前的型別，否則你不會更換汽車。
爸爸總是告訴我，他說： 除非當前的車子已經無法使用了，否則我絕對不會換下一輛車子。
Evans的第一個賽季（2006年），座駕是Nissan Micra ，參加英國的Formula 1000系列賽。 在那之後，他轉向Ford Fiestas更現代的技術，隨著他在英國拉力賽不斷的進步，逐步實現了汽車兩輪驅動的演變。 2011賽季終於有了突破性的進展，他贏得倍耐力（Birelli）支持的英國精英系列賽。 他拿下第2名，但從現在才剛開始展露其真實的速度感。
他走出自家範圍的舒適圈。2011年的亮點是，參加芬蘭拉力賽和法國阿爾薩斯的世界拉力大賽，他的節奏與速度更加出色了。
Elfyn表示：我想爸爸很清楚，到2012年，我必須邁出第一步，見識一下世界拉力大賽學院（級別較低的WRC）。
Gwyndaf記得很清楚。而且還記得和他兒子在芬蘭一起駕車，感覺特好。
他表示：當時Elfyn正在試車。我就跟著一起上車看看。 後來我就明瞭了。 我下車後，我知道他確實具有不凡之處。 他不但有速度，而且還有果斷的決心。
到賽季結束時，他計拿下4座拉力賽分站冠軍，並贏得WRC學院冠軍頭銜的殊榮。
M-Sport是個獲得多項世界冠軍的車隊，WRC學院提供世界冠軍優勝者一輛 Ford Fiesta R5。 現在，Evans已有極優異的表現。 而且他的速度變得更快了。
2013年，當Nasser Al-Attiyah 無法參加義大利拉力賽時，他的Ford Fiesta RS WRC 就交給了Evans。在這項運動最高水準的賽事中初試啼聲，終場他獲得第6名，這是M-Sport車隊負責人Malcolm Wilson對這位有條不紊的駕駛表現，並拿下好成績的車手，留下深刻印象。
隔年賽季開始， Evans即獲得M-Sport廠隊充份的支援，並繼續增進他的學習曲線。在2015年的科西嘉（Corsica）賽事，Evans拿下他在WRC的首勝佳績，年終排名第2名。隨後在2017年贏得突破性的進展，獲得英國賽事的冠軍寶座。
從我駕駛Micra似乎感覺沒多久……或者只是告訴自己，那是因為我已經變老了！
今年賽季轉而效力於Toyota車隊，並獲得更多的成功，瑞典和土耳其的勝利讓他榮登榜首，而本週蒙扎將是另一項里程碑。
Evans笑著表示：從我駕駛Micra似乎感覺沒多久……或者只是告訴自己，那是因為我已經變老了！
但真正的秘密是他的動機與意志。
我知道，如果我失敗了，我會在星期一的早晨回到車庫與老人家一起賣車子！
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