還有什麼比在敵方陣營度過一個勝利週末更好的事呢？ 如何在三天內贏得三場勝利——以及五年多以來車隊的最佳成績？

Verstappen在周五從冠軍領頭羊Ferrari的Charles Leclerc手中奪得桿位，在周六贏得了 21 圈的衝刺賽，並為正賽贏得桿位發車的位置，然後在周日的大獎賽中再次邁出第一步，從頭至尾領先，並拿下他在伊莫拉第二個連勝佳績——這是他在 2022 年衛冕世冠的前四場比賽中，第二次贏得冠軍寶座。

Das ist der zweite Sieg für Verstappen in Imola. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull車隊是否還有更好？ Sergio Pérez 發車之際，超越Leclerc攻佔第二名。 他在接下來的比賽中保持領先，確保車隊自Daniel Ricciardo在 2016 年（110 場大獎賽前）在馬來西亞帶領Verstappen衝線以來，首次為車隊以 1-2 名的成績完成比賽。

對Verstappen來說還有更好的消息嗎？Leclerc在本週末大獎賽的大部分時間裡看起來都穩居第三，他在試圖超越Pérez的攻勢中，軟胎進站後進行了 10 圈的比賽，追趕頒獎台的位置，但最終獲得第六名。另荷蘭籍車手目前在車手積分榜上落後Leclerc 27分，從原來的第六位上升至第二位。

Pérez現在僅落後Verstappen 5 分，並從總積分第四名躍升至第三名，包括另一次獲得的第二名。 勢均力敵的搭檔將Ferrari在車隊積分榜上的優勢縮小到只有 11 分。

McLaren車隊的Lando Norris可謂是Leclerc後續搶奪最後一個頒獎台位置的受益者。當Lando的隊友，Daniel Ricciardo在第一圈與Carlos Sainz發生追撞事故後，Ferrari令人沮喪的一天變得愈加複雜，西班牙籍車手在前一場阿爾伯特公園比賽中，失速滑出賽道後連續第二次未能完賽。

以下是Oracle Red Bull車隊如何在伊莫拉度過完美周日的歷程。

Verstappen 將其發揮到極致

燈滅起跑之際，63 圈的激戰開始，在潮濕的賽道上使用中性胎進入發車區，春季氣溫異常涼爽，僅有 13 攝氏度，這增加了一場難以預測的比賽前景，並在每個轉彎處曲折且扣人心弦。

這是理論；現實情況是，Verstappen真的太強了，不允許任何戲劇性變化毀掉他美好的下午。這位荷蘭籍車手發車取得先機，另隊友墨西哥車手展現自己出色的表現後，Pérez成了他的後衛，持續在後方保持一定的距離。第 19 圈進站，在頑固乾燥的賽道上更換磨損的中性胎；另一次是最後12 圈的軟胎，對節奏與速度掌控得宜。

最後8圈，Verstappen跑出了最速圈（1 分18.446 秒），在最後一圈看到了一些降雨的烏雲，並以 16.527 秒的速度贏得了勝利。 這是他的第 22 場大獎賽勝利，與 1996 年世界冠軍Damon Hill齊名，這也是他職業生涯中（繼去年奧地利之後）第二次從桿位奪冠，每一圈都領先且創下了最快圈速的比賽。

Verstappen war das gesamte Wochenende über unschlagbar. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen笑著說：實現這樣的目標總是困難的。

“昨天和前一天，我們已經著手開始了，我認為這看起來是一個強勁的周末。今天，你永遠不知道天氣如何，你會變得多麼有競爭力，但作為一個團隊，我們做了一切 嗯，我覺得這1-2名是當之無愧的。

“發車起步非常重要，但之後還要判斷條件，何時換上光頭胎以及在外圈輪胎的狀況，不要犯錯誤。在領先時，你總是必須掌握節奏與速度，一開始總是有點困難。但一切我們都管理得很好。

Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner表示，儘管Verstappen輕鬆獲勝，但這樣的天氣條件下，讓他在車隊監控區的下午“壓力頗大”。

Horner補充表示：在這種情況下，有很多事情可能會出錯，但我認為Max 和Checo今天的表現令人難以置信。

“為了（在澳大利亞之後）來到這裡，我們在周末發起了攻勢並（對汽車）進行了一些升級作業，我們相信自己。它會得到回報的。幾週前我們在澳大利亞非常不走運，但我們就差一個“本週末在這裡的最高得分點。這對車隊來說是一次偉大的反擊。”

Checo兩次傑出表現

Pérez本賽季幾乎沒有失誤。這位墨西哥車手巴林賽季揭幕戰在最後一圈打滑錯失良機。從那之後，他獲得了職業生涯的第一個桿位，並在沙烏地阿拉伯獲得第四名，在澳大利亞墨爾本拿下第二名最好的成績，並在周日增加第二座亞軍的榮耀。

對Pérez 來說，這可謂是一個完整的周末，這條賽道之前曾在周六或週日都有不錯的表現，但從來沒有同時出現過。 他從前自 10 名之外開始，然後在 2020 年獲得第六名，接續在排位賽中獲得了令人興奮的第二名，在 12 個月前的比賽中僅獲得第 11 名。

週日是Pérez職業生涯第 17 次登上頒獎台，也是效力Oracle Red Bull車隊第七次登上頒獎台。

Pérez war kompromisslos und zugleich geduldig; am Ende holte er Platz zwei. © Getty Images/Red Bull Content Pool

他賽後表示：這真的很激烈（與Leclerc的對抗），我想我們在比賽進行到一半時就開始戰鬥了。

在這種情況下贏得 1-2 名，對車隊來說是一個很好的結果 Sergio Pérez

他們對抗的關鍵部分發生在第 49 圈，當時Ferrari進站換上軟胎。Pérez在一圈後也進站換胎。出站後，此時兩人正面交鋒，當Leclerc在 Variante Alta 減速彎道上把運氣推得太遠之際，一邊失速旋轉一邊輕輕撞上了護牆，墨西哥籍車手則保持了自己的優勢，快馬前進。

從那時開始，Norris在他自己的一場孤戰中漂移了大約 20 秒，第二名終屬Pérez的。

他表示：一切都在控制之中，但他們在停車後又開始追逐我們，然後又是一場試圖讓輪胎熱身的戰鬥。

“我認為今天最重要的事情是不要犯錯，因為那裡的條件非常棘手。在這些條件下，我們取得 1-2 名，對車隊來說是一個很好的結果。今天，我很高興看到車隊裡每個人都在微笑。

“今天對車隊來說是美好的一天，現在我們必須繼續努力。”

Tsunoda、Gasly各自扮演好他們的角色

有主場比賽，然後是 Scuderia AlphaTauri 車隊的伊莫拉，車隊的工廠距離Faenza.只有 20 分鐘路程。對Yuki Tsunoda來說，這是一場特別甜蜜的主場比賽，這位日本車手以典型激烈的駕駛，從第 12 位發車到出色的第 7 位完賽——這一賽季最好的成績，使他在世界錦標賽積分榜上升至第 12 位。

Tsunoda的比賽就像Verstappen的比賽一樣激烈且緊張。 一個出色的開局讓他在前 10 名的位置結束了首圈，並與世界冠軍Lewis Hamilton (Mercedes) 和Sebastian Vettel (Aston Martin)的戰鬥中，及時提醒了他的節奏與速度。 最終，他只是沒能阻止恢復中的Leclerc獲得第六名，但以非常有把握的表現獲得了六個世界冠軍積分。

Yuki Tsunoda auf der Strecke des GP's der Emilia Romagna. © Getty Images/Red Bull Content Pool

隊友 Pierre Gasly 無法與Tsunoda一起進入前十名，但法國車手的比賽並不乏味；自第 17 位發車，Gasly讓Hamilton在比賽後半段的大部分時間裡受盡煎熬。 雖然第 13 名和沒有積分對於一個下午的辛勤工作沒有任何回報，但他至少可以經由在棘手的條件下，不屈服於艱苦比賽的壓力而感到滿足。

AlphaTauri 在車隊積分榜上超越 Haas 躍居第七位，車隊在本賽季四場比賽中獲得 16 分。

衝刺賽的新賽段

週六的衝刺賽設置了周日的發車區，這是主賽道的 100 公里入口，在 2021 年的幾場比賽中首次亮相，並在本賽季回歸。

週六的 21 圈衝刺賽是今年 3 次中的第一次，我們將看到週六的衝刺設置週日的發車點，而非傳統的三段排位賽形式； 7 月的奧地利和 11 月的聖保羅將看到另外兩場。 僅在 2021 年以 3-2-1 的方式分配給前三名的積分，本賽季已擴大，以類似的比例獎勵前八名，Verstappen因獲勝而獲得 8 分，而Haas車手Kevin Magnussen獲得第八名的積分。

無論好壞，Pérez 和 Gasly成了衝刺賽的兩個話題；Pérez表示，在排位賽受挫後，從衝刺賽的第七位晉級到第三位是“一次不錯的拯救”。 Gasly在首圈與Alfa Romeo新秀周冠宇發生碰觸，被迫進站維修，法國籍車手等賽車修復後，從第 17 位發車。

邁阿密？太好了

從F1一級方程式最具歷史意義的場站之一到希望創造自己歷史的地點； 從伊莫拉出發，巡迴賽穿越大西洋前往美國和首屆邁阿密大獎賽（5 月 8 日），這是本賽季在美國舉行兩場比賽中的第一場，也是 F1 的新開端。

邁阿密國際賽車場是一條 5.410 公里、19 彎的街道賽道佈局，蜿蜒在硬石體育場周圍，這裡是國家美式足球聯盟(NFL)著名的邁阿密海豚隊的主場。也是舉辦“美國本土”運動的第 11 個不同場地，邁阿密花園區對舉辦大型活動並不陌生——該體育場曾兩次舉辦過 6 場 NFL 超級盃和棒球世界大賽。

F1 最近一次訪問美國是去年 10 月在奧斯汀的美洲巡迴賽，對Verstappen 來說，他的表現同樣可圈可點，他從桿位獲得了在美國土地上的首場勝利。 事實上，你必須追溯到 2017 年，當時Verstappen在美洲賽道COTA獲得第四名。這回是衛冕世界冠軍最後一次沒有在手提行李中攜帶銀盃離開美國——也可謂是 F1 首次涉足佛羅里達的好兆頭 。