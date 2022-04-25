Imola produced a picture-perfect result for Verstappen and Pérez
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2022 F1 艾米利亞羅馬涅大獎賽戰報 – Red Bull車隊Max 與 Sergio 囊獲冠、亞軍殊榮

Max Verstappen 在伊莫拉贏得他在今年賽季的第二場勝利，而 Sergio Pérez 則在Oracle Red Bull車隊，拿下其職涯五年多來的最佳成績。
由 Matthew Clayton 編寫
9 min read發佈於
還有什麼比在敵方陣營度過一個勝利週末更好的事呢？ 如何在三天內贏得三場勝利——以及五年多以來車隊的最佳成績？
週日，F1一級方程式賽車連續第三年重返伊莫拉參加艾米利亞-羅馬涅大獎賽，這是自 2020 年以來首次允許觀眾進入賽道。成千上萬狂熱的Ferrari粉絲在場搖旗吶喊—— Max Verstappen and Oracle Red Bull 車隊卻把他們送回家了，他們的臉像烏雲一樣黑，在賽道上觀戰了 63 圈，卻絲毫沒有影響比賽的結果。
Verstappen在周五從冠軍領頭羊Ferrari的Charles Leclerc手中奪得桿位，在周六贏得了 21 圈的衝刺賽，並為正賽贏得桿位發車的位置，然後在周日的大獎賽中再次邁出第一步，從頭至尾領先，並拿下他在伊莫拉第二個連勝佳績——這是他在 2022 年衛冕世冠的前四場比賽中，第二次贏得冠軍寶座。
Max Verstappen von Oracle Red Bull Racing beim Großen Preis der Emilia Romagna 2022.
Das ist der zweite Sieg für Verstappen in Imola.
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Oracle Red Bull車隊是否還有更好？Sergio Pérez 發車之際，超越Leclerc攻佔第二名。 他在接下來的比賽中保持領先，確保車隊自Daniel Ricciardo在 2016 年（110 場大獎賽前）在馬來西亞帶領Verstappen衝線以來，首次為車隊以 1-2 名的成績完成比賽。
對Verstappen來說還有更好的消息嗎？Leclerc在本週末大獎賽的大部分時間裡看起來都穩居第三，他在試圖超越Pérez的攻勢中，軟胎進站後進行了 10 圈的比賽，追趕頒獎台的位置，但最終獲得第六名。另荷蘭籍車手目前在車手積分榜上落後Leclerc 27分，從原來的第六位上升至第二位。
Pérez現在僅落後Verstappen 5 分，並從總積分第四名躍升至第三名，包括另一次獲得的第二名。 勢均力敵的搭檔將Ferrari在車隊積分榜上的優勢縮小到只有 11 分。
McLaren車隊的Lando Norris可謂是Leclerc後續搶奪最後一個頒獎台位置的受益者。當Lando的隊友，Daniel Ricciardo在第一圈與Carlos Sainz發生追撞事故後，Ferrari令人沮喪的一天變得愈加複雜，西班牙籍車手在前一場阿爾伯特公園比賽中，失速滑出賽道後連續第二次未能完賽。
以下是Oracle Red Bull車隊如何在伊莫拉度過完美周日的歷程。

Verstappen 將其發揮到極致

燈滅起跑之際，63 圈的激戰開始，在潮濕的賽道上使用中性胎進入發車區，春季氣溫異常涼爽，僅有 13 攝氏度，這增加了一場難以預測的比賽前景，並在每個轉彎處曲折且扣人心弦。
這是理論；現實情況是，Verstappen真的太強了，不允許任何戲劇性變化毀掉他美好的下午。這位荷蘭籍車手發車取得先機，另隊友墨西哥車手展現自己出色的表現後，Pérez成了他的後衛，持續在後方保持一定的距離。第 19 圈進站，在頑固乾燥的賽道上更換磨損的中性胎；另一次是最後12 圈的軟胎，對節奏與速度掌控得宜。
最後8圈，Verstappen跑出了最速圈（1 分18.446 秒），在最後一圈看到了一些降雨的烏雲，並以 16.527 秒的速度贏得了勝利。 這是他的第 22 場大獎賽勝利，與 1996 年世界冠軍Damon Hill齊名，這也是他職業生涯中（繼去年奧地利之後）第二次從桿位奪冠，每一圈都領先且創下了最快圈速的比賽。
Max Verstappen von Oracle Red Bull Racing beim Großen Preis der Emilia Romagna 2022.
Verstappen war das gesamte Wochenende über unschlagbar.
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Verstappen笑著說：實現這樣的目標總是困難的。
“昨天和前一天，我們已經著手開始了，我認為這看起來是一個強勁的周末。今天，你永遠不知道天氣如何，你會變得多麼有競爭力，但作為一個團隊，我們做了一切 嗯，我覺得這1-2名是當之無愧的。
“發車起步非常重要，但之後還要判斷條件，何時換上光頭胎以及在外圈輪胎的狀況，不要犯錯誤。在領先時，你總是必須掌握節奏與速度，一開始總是有點困難。但一切我們都管理得很好。
Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner表示，儘管Verstappen輕鬆獲勝，但這樣的天氣條件下，讓他在車隊監控區的下午“壓力頗大”。
Horner補充表示：在這種情況下，有很多事情可能會出錯，但我認為Max 和Checo今天的表現令人難以置信。
“為了（在澳大利亞之後）來到這裡，我們在周末發起了攻勢並（對汽車）進行了一些升級作業，我們相信自己。它會得到回報的。幾週前我們在澳大利亞非常不走運，但我們就差一個“本週末在這裡的最高得分點。這對車隊來說是一次偉大的反擊。”

Checo兩次傑出表現

Pérez本賽季幾乎沒有失誤。這位墨西哥車手巴林賽季揭幕戰在最後一圈打滑錯失良機。從那之後，他獲得了職業生涯的第一個桿位，並在沙烏地阿拉伯獲得第四名，在澳大利亞墨爾本拿下第二名最好的成績，並在周日增加第二座亞軍的榮耀。
對Pérez 來說，這可謂是一個完整的周末，這條賽道之前曾在周六或週日都有不錯的表現，但從來沒有同時出現過。 他從前自 10 名之外開始，然後在 2020 年獲得第六名，接續在排位賽中獲得了令人興奮的第二名，在 12 個月前的比賽中僅獲得第 11 名。
週日是Pérez職業生涯第 17 次登上頒獎台，也是效力Oracle Red Bull車隊第七次登上頒獎台。
Sergio Pérez von Oracle Red Bull Racing beim Großen Preis der Emilia Romagna 2022.
Pérez war kompromisslos und zugleich geduldig; am Ende holte er Platz zwei.
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他賽後表示：這真的很激烈（與Leclerc的對抗），我想我們在比賽進行到一半時就開始戰鬥了。
在這種情況下贏得 1-2 名，對車隊來說是一個很好的結果
Sergio Pérez
他們對抗的關鍵部分發生在第 49 圈，當時Ferrari進站換上軟胎。Pérez在一圈後也進站換胎。出站後，此時兩人正面交鋒，當Leclerc在 Variante Alta 減速彎道上把運氣推得太遠之際，一邊失速旋轉一邊輕輕撞上了護牆，墨西哥籍車手則保持了自己的優勢，快馬前進。
從那時開始，Norris在他自己的一場孤戰中漂移了大約 20 秒，第二名終屬Pérez的。
他表示：一切都在控制之中，但他們在停車後又開始追逐我們，然後又是一場試圖讓輪胎熱身的戰鬥。
“我認為今天最重要的事情是不要犯錯，因為那裡的條件非常棘手。在這些條件下，我們取得 1-2 名，對車隊來說是一個很好的結果。今天，我很高興看到車隊裡每個人都在微笑。
“今天對車隊來說是美好的一天，現在我們必須繼續努力。”

Tsunoda、Gasly各自扮演好他們的角色

有主場比賽，然後是 Scuderia AlphaTauri車隊的伊莫拉，車隊的工廠距離Faenza.只有 20 分鐘路程。對Yuki Tsunoda來說，這是一場特別甜蜜的主場比賽，這位日本車手以典型激烈的駕駛，從第 12 位發車到出色的第 7 位完賽——這一賽季最好的成績，使他在世界錦標賽積分榜上升至第 12 位。
Tsunoda的比賽就像Verstappen的比賽一樣激烈且緊張。 一個出色的開局讓他在前 10 名的位置結束了首圈，並與世界冠軍Lewis Hamilton (Mercedes) 和Sebastian Vettel (Aston Martin)的戰鬥中，及時提醒了他的節奏與速度。 最終，他只是沒能阻止恢復中的Leclerc獲得第六名，但以非常有把握的表現獲得了六個世界冠軍積分。
Yuki Tsunoda von Scuderia AlphaTauri beim Großen Preis der Emilia Romagna 2022.
Yuki Tsunoda auf der Strecke des GP's der Emilia Romagna.
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隊友 Pierre Gasly 無法與Tsunoda一起進入前十名，但法國車手的比賽並不乏味；自第 17 位發車，Gasly讓Hamilton在比賽後半段的大部分時間裡受盡煎熬。 雖然第 13 名和沒有積分對於一個下午的辛勤工作沒有任何回報，但他至少可以經由在棘手的條件下，不屈服於艱苦比賽的壓力而感到滿足。
AlphaTauri 在車隊積分榜上超越 Haas 躍居第七位，車隊在本賽季四場比賽中獲得 16 分。

衝刺賽的新賽段

週六的衝刺賽設置了周日的發車區，這是主賽道的 100 公里入口，在 2021 年的幾場比賽中首次亮相，並在本賽季回歸。
週六的 21 圈衝刺賽是今年 3 次中的第一次，我們將看到週六的衝刺設置週日的發車點，而非傳統的三段排位賽形式； 7 月的奧地利和 11 月的聖保羅將看到另外兩場。 僅在 2021 年以 3-2-1 的方式分配給前三名的積分，本賽季已擴大，以類似的比例獎勵前八名，Verstappen因獲勝而獲得 8 分，而Haas車手Kevin Magnussen獲得第八名的積分。
無論好壞，Pérez 和 Gasly成了衝刺賽的兩個話題；Pérez表示，在排位賽受挫後，從衝刺賽的第七位晉級到第三位是“一次不錯的拯救”。 Gasly在首圈與Alfa Romeo新秀周冠宇發生碰觸，被迫進站維修，法國籍車手等賽車修復後，從第 17 位發車。

邁阿密？太好了

從F1一級方程式最具歷史意義的場站之一到希望創造自己歷史的地點； 從伊莫拉出發，巡迴賽穿越大西洋前往美國和首屆邁阿密大獎賽（5 月 8 日），這是本賽季在美國舉行兩場比賽中的第一場，也是 F1 的新開端。
邁阿密國際賽車場是一條 5.410 公里、19 彎的街道賽道佈局，蜿蜒在硬石體育場周圍，這裡是國家美式足球聯盟(NFL)著名的邁阿密海豚隊的主場。也是舉辦“美國本土”運動的第 11 個不同場地，邁阿密花園區對舉辦大型活動並不陌生——該體育場曾兩次舉辦過 6 場 NFL 超級盃和棒球世界大賽。
F1 最近一次訪問美國是去年 10 月在奧斯汀的美洲巡迴賽，對Verstappen 來說，他的表現同樣可圈可點，他從桿位獲得了在美國土地上的首場勝利。 事實上，你必須追溯到 2017 年，當時Verstappen在美洲賽道COTA獲得第四名。這回是衛冕世界冠軍最後一次沒有在手提行李中攜帶銀盃離開美國——也可謂是 F1 首次涉足佛羅里達的好兆頭 。
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