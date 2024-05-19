© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
2024 F1 艾米利亞-羅馬涅大獎賽戰報- Max Verstappen 堅持不懈、續創佳績
Oracle Red Bull 車隊衛冕世界冠軍的Max Verstappen在伊莫拉比賽後段遭受猛烈攻擊，但他毫不退縮，連續第三次在這著名的義大利賽道上獲勝。
1. 恰好75個詞描述艾米利亞-羅馬涅 *
Max Verstappen 在艾米利亞-羅馬涅大獎賽上連續第三次獲勝，這位 Oracle Red Bull 車隊衛冕世界冠軍的車手，在邁阿密大獎賽失利後迅速回神，拿下他在本賽季的第五勝。Lando Norris (McLaren車隊) 和 Charles Leclerc (Ferrari車隊)分別登上伊莫拉頒獎台二、三名的殊榮，前三名車手的最終排名與起跑位置相同，而Verstappen的隊友Sergio Pérez 從第11位起跑，最後衝線第八名完賽。
* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季
2. 六張艾米利亞-羅馬涅大獎賽精采照片集
3. Verstappen 奮力奪取三連冠
Verstappen來到伊莫拉之前，在2021和2022年幾乎領先了所有比賽圈數（只差兩圈）——2023年的比賽因艾米利亞-羅馬涅地區的洪水在最後時刻取消。週五時，RB20經過大幅更新，配備全新的底板、前翼和後輪周圍車身設計的改進，Verstappen卻因車輛平衡問題掙扎不已，重演成功的希望看起來有些不穩。
排位賽表現出色——儘管在此前的練習賽中未曾領先過，他在三節排位賽中都名列前茅。Verstappen連續第八場比賽獲得桿位，追平偉大的Ayrton Senna在1998-99賽季的壯舉，這也正是這位巴西傳奇車手30年前不幸逝世的賽道。
這位荷蘭車手從桿位起跑後便一直領先，直到最後10圈才受到威脅。此時，Norris 擺脫身後的Leclerc，不斷發起猛烈攻勢。2.6秒的領先優勢在最後一圈被縮小到0.7秒，但Verstappen依然保持足夠的優勢，將他車手積分榜的領先優勢擴大到48分。
同時，隊友Pérez一直在後方奮戰不懈，因為週六的情況不佳。這位墨西哥車手在最後一次練習中撞車，並在排位賽中以0.015秒之差未能進入前十，這是他本賽季首次未能進入Q3。
Pérez 在63圈的比賽中使用倍耐力硬胎起跑，試圖利用較長的首段比賽來獲得賽道位置，進而在中性胎對手進站時超越他們，這是一個在這條以難以超車著稱賽道上取得進展的策略。
這一策略在一定程度上取得了成效——他以54.776秒之差落後Verstappen，最終獲得積分。然而，這也是Pérez本年度得分最低的週末，使他在車手積分榜第二名的位置讓給了 Leclerc。
4. Tsunoda 為RB車隊贏得積分進帳
對Visa Cash App RB 車隊的隊友Yuki Tsunoda 和 Daniel Ricciardo 分別從第七和第九位起跑，終場僅獲得第十名（Tsunoda）一個世界冠軍積分進帳可能被視為表現不佳。但在2024年的F1賽季中，車隊之間的區別非常明顯，車隊被分為兩個明顯不同的群體，因此在第二集團中得分就已經非常值得讚揚，而Tsunoda正是以此方式引領了大家的矚目。
這位日本車手取得本賽季最佳的第七名排位，雖然他在週五的練習中以第三名的成績結束，這樣的成績讓人稍感失望。一個遲緩的起步立即使他掉到第九位，讓他需要做比他預期更多的超車。但Tsunoda不退縮，最終為車隊贏得寶貴的一個積分，這是本賽季他第四次取得前十名的成績。
Ricciardo， 在本賽季首次進入Q3並保持了在伊莫拉所有四次訪問中都進入前十的排位記錄後，卻因為自己起步緩慢而付出了代價，在車隊進入第一彎之前就被Nico Hulkenberg（Haas車隊）和Pérez 超越了。從那之後想要得分確實困難，最後一圈又失去了一個位置給了Hulkenberg的隊友Kevin Magnussen，最終以第13名完賽。
5. 我們需要了解的數字
104: Verstappen的第104次F1頒獎台，讓他超越了Kimi Raikkonen，成為史上頒獎台榜單上的第六位。
6. 圍場的話語
在最後的10到15圈，我失去了抓地力，車輛開始打滑。但我不能犯太多錯誤。從我們本周末的起跑來看，對拿下桿位和勝利我們感到非常高興。
7. 重要的統計數據
車手積分榜前5名
Position
Driver
Team
Points
Gap
1
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
161
-
2
Charles Leclerc
Ferrari
113
-48
3
Sergio Pérez
Oracle Red Bull Racing
107
-54
4
Lando Norris
McLaren
101
-60
5
Carlos Sainz
Ferrari
93
-68
車隊積分榜前5名
Position
Team
Points
Gap
1
Oracle Red Bull Racing
268
-
2
Ferrari
212
-56
3
McLaren
154
-114
4
Mercedes
79
-189
5
Aston Martin
44
-224
8. 賽道之外
我們寫的是“賽道之外”，但我們應該要表示的是「關於賽道上發生的事情」，這就是我們在最新一期Behind The Charge 中加入Max Verstappen、Sergio Pérez 和Oracle Red Bull 車隊的地方，他們一起討論了在邁阿密大獎賽的情況。
Checo與Gabriella DeGasperis（更為人所知的是@gabbygolfgirl）一起切磋他的高爾夫球技。在Seminole Hard Rock Hotel的游泳池裡進行了微型快艇比賽（對於最終誰獲勝存在不同的意見）。車隊對Adrian Newey即將離職的消息作出了回應，並在幕後展示了「Women Who Rokt」活動的情況，同時F1學院也在佛羅里達的賽道上進行了比賽。
哦，車庫裡還有一場衝刺賽和大獎賽。請觀看下方視頻，了解邁阿密的內幕。
10分鐘
Behind The Charge: Back To Miami
It is almost a seven-day week full of partner activations, filming and meet and greets for Max, Checo and the rest of the Team.
9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？
第 8 輪（摩納哥），5 月 24至 26 日
賽道名稱/地點：摩納哥賽道，蒙地卡羅
長度/圈數：3.337公里，78圈
舉辦/首次亮相大獎賽： 69 場/1950 年
最成功的車手：Ayrton Senna（六勝）
最成功的車隊：McLaren （15 場勝利）
2023 年賽事回顧：第一名：Max Verstappen（Oracle Red Bull 車隊），第二名Fernando Alonso(Aston Martin車隊），第三名Esteban Ocon （ Alpine車隊）
10. Red Bull賽車運動的廣闊世界
Johann Zarco、Brad Binder、Joan Mir、Jorge Martin、Pedro Acosta… 這些都是我們現在在MotoGP™中習以為常看到的名字，但他們都是從Red Bull 青年盃發跡的，這項比賽自2007年開始一直是車手們想要進入世界錦標賽的一個跳板。
Red Bull 青年盃的創建理念很簡單，對於全世界年輕的車手來說至關重要，可以讓他們展示自己，爭取更大的機會。這個系列賽是為年齡在14至18歲之間的新秀車手設計的，參加的比賽在MotoGP™系列賽的歐洲站舉行，是進入Moto3以及更高級別賽事的管道——這一理念在2007年就已經成為一項成功的方案，並且在2024年依然如此。
在這裡了解經由青年盃排名的世界冠軍內幕 、誰可以參加、如何晉級，以及 2024 年七輪賽事即將結束的相關資訊。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 或 F1粉絲頁!
RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑想要隨時掌握戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 、 Red Bull Taiwan Instagram
Part of this story