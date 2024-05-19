1. 恰好75個詞描述艾米利亞-羅馬涅 *

* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季

2. 六張艾米利亞-羅馬涅大獎賽精采照片集

Verstappen matched Ayrton Senna's record with his eighth straight pole © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez missed out on a top-10 berth in qualifying by just 0.015secs © Getty Images/Red Bull Content Pool Tsunoda stormed to a season-best seventh in qualifying © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. Verstappen 奮力奪取三連冠

Verstappen made it a hat-trick of wins at the picturesque track © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen來到伊莫拉之前，在2021和2022年幾乎領先了所有比賽圈數（只差兩圈）——2023年的比賽因艾米利亞-羅馬涅地區的洪水在最後時刻取消。週五時，RB20經過大幅更新，配備全新的底板、前翼和後輪周圍車身設計的改進，Verstappen卻因車輛平衡問題掙扎不已，重演成功的希望看起來有些不穩。

排位賽表現出色——儘管在此前的練習賽中未曾領先過，他在三節排位賽中都名列前茅。Verstappen連續第八場比賽獲得桿位，追平偉大的Ayrton Senna在1998-99賽季的壯舉，這也正是這位巴西傳奇車手30年前不幸逝世的賽道。

這位荷蘭車手從桿位起跑後便一直領先，直到最後10圈才受到威脅。此時，Norris 擺脫身後的Leclerc，不斷發起猛烈攻勢。2.6秒的領先優勢在最後一圈被縮小到0.7秒，但Verstappen依然保持足夠的優勢，將他車手積分榜的領先優勢擴大到48分。

同時，隊友Pérez一直在後方奮戰不懈，因為週六的情況不佳。這位墨西哥車手在最後一次練習中撞車，並在排位賽中以0.015秒之差未能進入前十，這是他本賽季首次未能進入Q3。

Pérez 在63圈的比賽中使用倍耐力硬胎起跑，試圖利用較長的首段比賽來獲得賽道位置，進而在中性胎對手進站時超越他們，這是一個在這條以難以超車著稱賽道上取得進展的策略。

這一策略在一定程度上取得了成效——他以54.776秒之差落後Verstappen，最終獲得積分。然而，這也是Pérez本年度得分最低的週末，使他在車手積分榜第二名的位置讓給了 Leclerc。

4. Tsunoda 為RB車隊贏得積分進帳

Tsunoda's weekend-long pace was rewarded with another point © Getty Images/Red Bull Content Pool

對 Visa Cash App RB 車隊的隊友 Yuki Tsunoda 和 Daniel Ricciardo 分別從第七和第九位起跑，終場僅獲得第十名（Tsunoda）一個世界冠軍積分進帳可能被視為表現不佳。但在2024年的F1賽季中，車隊之間的區別非常明顯，車隊被分為兩個明顯不同的群體，因此在第二集團中得分就已經非常值得讚揚，而Tsunoda正是以此方式引領了大家的矚目。

這位日本車手取得本賽季最佳的第七名排位，雖然他在週五的練習中以第三名的成績結束，這樣的成績讓人稍感失望。一個遲緩的起步立即使他掉到第九位，讓他需要做比他預期更多的超車。但Tsunoda不退縮，最終為車隊贏得寶貴的一個積分，這是本賽季他第四次取得前十名的成績。

Ricciardo， 在本賽季首次進入Q3並保持了在伊莫拉所有四次訪問中都進入前十的排位記錄後，卻因為自己起步緩慢而付出了代價，在車隊進入第一彎之前就被Nico Hulkenberg（Haas車隊）和Pérez 超越了。從那之後想要得分確實困難，最後一圈又失去了一個位置給了Hulkenberg的隊友Kevin Magnussen，最終以第13名完賽。

5. 我們需要了解的數字

104: Verstappen的第104次F1頒獎台，讓他超越了Kimi Raikkonen，成為史上頒獎台榜單上的第六位。

6. 圍場的話語

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 161 - 2 Charles Leclerc Ferrari 113 -48 3 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 107 -54 4 Lando Norris McLaren 101 -60 5 Carlos Sainz Ferrari 93 -68

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 268 - 2 Ferrari 212 -56 3 McLaren 154 -114 4 Mercedes 79 -189 5 Aston Martin 44 -224

8. 賽道之外

我們寫的是“賽道之外”，但我們應該要表示的是「關於賽道上發生的事情」，這就是我們在最新一期 Behind The Charge 中加入Max Verstappen、Sergio Pérez 和Oracle Red Bull 車隊的地方，他們一起討論了在邁阿密大獎賽的情況。

Checo與Gabriella DeGasperis（更為人所知的是 @gabbygolfgirl ）一起切磋他的高爾夫球技。在Seminole Hard Rock Hotel的游泳池裡進行了微型快艇比賽（對於最終誰獲勝存在不同的意見）。車隊對Adrian Newey即將離職的消息作出了回應，並在幕後展示了「Women Who Rokt」活動的情況，同時F1學院也在佛羅里達的賽道上進行了比賽。

哦，車庫裡還有一場衝刺賽和大獎賽。請觀看下方視頻，了解邁阿密的內幕。

10分鐘 Behind The Charge: Back To Miami It is almost a seven-day week full of partner activations, filming and meet and greets for Max, Checo and the rest of the Team.

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 8 輪（摩納哥），5 月 24至 26 日

賽道名稱/地點： 摩納哥賽道，蒙地卡羅

長度/圈數： 3.337公里，78圈

舉辦/首次亮相大獎賽： 69 場/1950 年

最成功的車手： Ayrton Senna（六勝）

最成功的車隊： McLaren （15 場勝利）

2023 年賽事回顧： 第一名：Max Verstappen（Oracle Red Bull 車隊），第二名Fernando Alonso(Aston Martin車隊），第三名Esteban Ocon （ Alpine車隊）

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Hakim Danish leads a gaggle of raiders during the opening round of 2024 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Red Bull 青年盃的創建理念很簡單，對於全世界年輕的車手來說至關重要，可以讓他們展示自己，爭取更大的機會。這個系列賽是為年齡在14至18歲之間的新秀車手設計的，參加的比賽在MotoGP™系列賽的歐洲站舉行，是進入Moto3以及更高級別賽事的管道——這一理念在2007年就已經成為一項成功的方案，並且在2024年依然如此。

在這裡了解經由青年盃排名的世界冠軍 內幕 、誰可以參加、如何晉級，以及 2024 年七輪賽事即將結束的相關資訊。