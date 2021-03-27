女性在Red Bull懸崖跳水全球系列賽擁有平等的權利！

值得關注的是，在女性選手賽事規模中加設的全新中級跳水項目，證明了這種賦權不只像Lysanne Richard所說是關乎獎金，而是攸關體育界的平等對待。由2014年開始，女性跳水選手們就憑著她們驚人的空中花式技巧令全球粉絲神魂顛倒，在賽事中成為眾人關注的焦點。而面對21公尺高台的挑戰，選手們所花的努力、練習及投入絕對不會比27公尺少。