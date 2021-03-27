女性在Red Bull懸崖跳水全球系列賽擁有平等的權利！
Red Bull懸崖跳水全球系列賽提倡同等獎金、同等運動員人數及同等比賽規模給女性選手。
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在體育界中，平等對待和女性賦權比過去更顯而易見。在2020的賽季，Red Bull懸崖跳水全球系列賽就自豪地宣布男女選手將首次獲得同等獎金，而男、女跳水員的人數及比賽規模亦會同等。
在Red Bull懸崖跳水全球系列賽中四次奪冠的澳洲跳水選手Rhiannan Iffland近年積極推動女性選手在賽事中成為眾人矚目的焦點，而澳洲人亦為此感到欣慰：
「完全是超越了驚喜！」這位28歲就破紀錄的選手Rhiannan Iffland表示：「我們看到其他體育項目正在向拉近男女薪酬差距的方向發展。讓我們介紹一下，今年真的太令人興奮了，對於作為女性選手參加極限運動已經感到很有力量，現在能夠與男性選手有著平等對待更是一件極為夢幻的事。
「對我而言，這件事不在於金錢，而是關乎可以得到大眾認同，及跟男性選手一樣有能力可以擁有相同曝光率與感受。」
作為一位女性，對我來說去啟發其他女性超越內心恐懼、努力實踐目標，讓自己更加進步，是一件非常重要的事！
值得關注的是，在女性選手賽事規模中加設的全新中級跳水項目，證明了這種賦權不只像Lysanne Richard所說是關乎獎金，而是攸關體育界的平等對待。由2014年開始，女性跳水選手們就憑著她們驚人的空中花式技巧令全球粉絲神魂顛倒，在賽事中成為眾人關注的焦點。而面對21公尺高台的挑戰，選手們所花的努力、練習及投入絕對不會比27公尺少。
「女性擁有的才能跟男性一樣多」Lysanne Richard說。「而且男女平等會對懸崖跳水這個運動的發展非常有幫助，可以鼓勵更多女性參與。」
「作為一位女性，對我來說去啟發其他女性超越內心恐懼、努力實踐目標，讓自己更加進步，是一件非常重要的事！在懸崖跳水這項極限運動全球賽事方面，女性選手的參加人數跟男性選手一樣，絕對可以激發到更多年輕選手參賽。」
最近退役的Red Bull懸崖跳水全球系列賽傳奇人物Orlando Duque認為，做出男女平等這些改變對他宣揚這項運動發展佔重要一環：
「這當然是一件好事。」Orlando Duque說。「這個改變令每個人都得到平待對待，而且本來就應該這樣。這個改變有助懸崖跳水這個運動的發展，它開放機會給更多女性是一件好事。我們需要鼓勵雙方發展，令懸崖跳水這個運動達到我們想要的位置，這是下一步重要階段，而我很高興它已在進行中，我肯定它一定會成功。
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