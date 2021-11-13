© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
MTB
局外人成大熱門：世界冠軍Evie Richards 的戲劇性崛起
短短12個月內，英國「越野雙棲好手」Evie Richards，從一位平凡車手，蛻變成世界冠軍。
經歷了 2020 年短暫而中斷的賽季後，UCI World Cup 在 2021 年重磅回歸，車手們重回到賽場前，當時大家還在找尋如何重新適應新賽季。
曾在短暫的2020年賽季衝出名堂的 Evie Richards，當年是她車涯第一個菁英女子組賽季，曾擊敗 Pauline Ferrand-Prévot 和 Kate Courtney 等名將，也贏得過兩場短版越野賽(XCC)，然而進入2021年賽季，她能否順利撐過完整賽季，甚至把短版賽道的成功經驗，複製在全距離的XCO上呢?當時也無人知曉…
持平來說，Evie Richards在2021年賽季的開局並不順利，開幕賽德國站以第25名作收，更是車涯中最糟糕的名次。這可能讓大多數運動員陷入自我懷疑，以及絕望的漩渦，但Evie Richards與大多數賽車手不同，逆境反而激發她的表現，如同好萊塢的電影劇本。
Evie Richards' 2021 season review
01
谷底反彈的捷克站
在德國站的失敗經驗，一星期後的捷克站，Evie Richards馬上就用亮眼的表現，消除任何疑慮，她在捷克站順利站上最終頒獎臺，這也是Evie Richards車涯首度在XCO賽事裡取得頒獎臺資格。
Nové Město 2021: Die Highlights
02
享受超越快感的法國站
XCC排名賽因機械問題關係未能完賽，通常在隔日的XCO正賽很難站上頒獎臺。但這完全不適用於Evie Richards身上，開賽後Evie Richards便全力追趕，完全沒有保留任何餘地，結果比賽進入中段，她與瑞典好手Jenny Rissveds 並列在第五位。
這代表著Evie Richards還有機會爭取站上頒獎臺資格，於是她與Jenny Rissveds兩人開始合作，把原先跑在前頭的Ferrand-Prévot 和 Rebecca McConnell拉下，雖然在最後一圈時發生摔車意外，但仍無損Evie Richards保有的優勢，最終Evie Richards獲得第二名，從最末端開始出發，到第二名完賽，Evie Richards展現出她的超強實力。
XCO highlights – Les Gets
03
世界冠軍彩虹衫得主
Evie Richards的好表現不僅在World Cup，更高殿堂的世錦賽，贏下冠軍的車手就能穿上象徵世界冠軍的彩虹衫，是許多車手長期以來的夢想。
XCC Recap
開賽後，力求衛冕世界冠軍的Pauline Ferrand-Prévot便取得領先，Evie Richards則是以30秒的差距落後，但Evie Richards並未因此放棄，開始在第二圈展開攻勢，不僅順利追上Pauline Ferrand-Prévot，更在第三圈把領先距離拉大。在進入最後一圈時，Evie Richards手上握有將近1分鐘的優勢，最終以1分03秒的領先，順利取得世界冠軍的頭銜。
04
瑞士站頂住世界冠軍壓力
在贏得世界冠軍後，全球車迷開始把焦點放在妳的身上，世錦賽7天後便是World Cup瑞士站的舉行，Evie Richards的一舉一動自然是全球車迷關注的所在。
Evie Richards並未被壓力亂了手腳，採取穩紮穩打的策略，比賽開始處身於領先集團內，在倒數第二圈才開始發動攻擊，順利甩開Lecomte、McConnell、Rissveds 和 Sina Frei 等人，讓對手完全無法追上，而Evie Richards最終也順利摘冠，頂住世界冠軍的壓力，再下一城。
Damen XCO Finale – Lenzerheide
05
最完美的結局
Evie Richards的精彩好表現，證明她在去年賽季，以及世錦賽的成績絕非僥倖，也從原先車友們關注的局外人，變成比賽大熱門。賽季末來到美國站，Evie Richards持續展現出她的實力，不僅在XCC先摘下一金，更在XCO再獲得冠軍，為她在2021年的賽季畫下圓滿句點。
Snowshoe XC short track recap
在美國站橫掃千軍的表現，也讓她的年度車手總積分排名來到第二位，僅次於 Lecomte。Evie Richards在2021年的精彩表現，也讓她的實力完全被看見。
Snowshoe cross-country recap
請隨時回來 Red Bull單車頻道 關注最新精彩單車極限內容，或加入 Redbull.com Bike粉絲團！
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎？歡迎在此下載 RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull： Red Bull Facebook粉絲團 / Red Bull Taiwan Instagram.