局外人成大熱門：世界冠軍Evie Richards 的戲劇性崛起

經歷了 2020 年短暫而中斷的賽季後，UCI World Cup 在 2021 年重磅回歸，車手們重回到賽場前，當時大家還在找尋如何重新適應新賽季。

持平來說，Evie Richards在2021年賽季的開局並不順利，開幕賽德國站以第25名作收，更是車涯中最糟糕的名次。這可能讓大多數運動員陷入自我懷疑，以及絕望的漩渦，但Evie Richards與大多數賽車手不同，逆境反而激發她的表現，如同好萊塢的電影劇本。

Evie Richards' 2021 season review

01 谷底反彈的捷克站

在德國站的失敗經驗，一星期後的捷克站，Evie Richards馬上就用亮眼的表現，消除任何疑慮，她在捷克站順利站上最終頒獎臺，這也是Evie Richards車涯首度在XCO賽事裡取得頒獎臺資格。

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02 享受超越快感的法國站

XCC排名賽因機械問題關係未能完賽，通常在隔日的XCO正賽很難站上頒獎臺。但這完全不適用於Evie Richards身上，開賽後Evie Richards便全力追趕，完全沒有保留任何餘地，結果比賽進入中段，她與瑞典好手Jenny Rissveds 並列在第五位。

這代表著Evie Richards還有機會爭取站上頒獎臺資格，於是她與Jenny Rissveds兩人開始合作，把原先跑在前頭的Ferrand-Prévot 和 Rebecca McConnell拉下，雖然在最後一圈時發生摔車意外，但仍無損Evie Richards保有的優勢，最終Evie Richards獲得第二名，從最末端開始出發，到第二名完賽，Evie Richards展現出她的超強實力。

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03 世界冠軍彩虹衫得主

Evie Richards的好表現不僅在World Cup，更高殿堂的世錦賽，贏下冠軍的車手就能穿上象徵世界冠軍的彩虹衫，是許多車手長期以來的夢想。

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開賽後，力求衛冕世界冠軍的Pauline Ferrand-Prévot便取得領先，Evie Richards則是以30秒的差距落後，但Evie Richards並未因此放棄，開始在第二圈展開攻勢，不僅順利追上Pauline Ferrand-Prévot，更在第三圈把領先距離拉大。在進入最後一圈時，Evie Richards手上握有將近1分鐘的優勢，最終以1分03秒的領先，順利取得世界冠軍的頭銜。

Evie Richards was commanding in her World Championship win © Bartek Woliński/@wolisphoto

04 瑞士站頂住世界冠軍壓力

在贏得世界冠軍後，全球車迷開始把焦點放在妳的身上，世錦賽7天後便是World Cup瑞士站的舉行，Evie Richards的一舉一動自然是全球車迷關注的所在。

Evie Richards並未被壓力亂了手腳，採取穩紮穩打的策略，比賽開始處身於領先集團內，在倒數第二圈才開始發動攻擊，順利甩開Lecomte、McConnell、Rissveds 和 Sina Frei 等人，讓對手完全無法追上，而Evie Richards最終也順利摘冠，頂住世界冠軍的壓力，再下一城。

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05 最完美的結局

Evie Richards的精彩好表現，證明她在去年賽季，以及世錦賽的成績絕非僥倖，也從原先車友們關注的局外人，變成比賽大熱門。賽季末來到美國站，Evie Richards持續展現出她的實力，不僅在XCC先摘下一金，更在XCO再獲得冠軍，為她在2021年的賽季畫下圓滿句點。

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在美國站橫掃千軍的表現，也讓她的年度車手總積分排名來到第二位，僅次於 Lecomte。Evie Richards在2021年的精彩表現，也讓她的實力完全被看見。

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