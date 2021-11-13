局外人變成冠軍大熱門：Evie Richards 如何頂住世界冠軍的壓力?

受疫情影響，UCI World Cup賽事在2020年面臨前所未有的空前挑戰，賽季大幅縮短，選手們幾乎沒有遇到這種現象。來自英國的Evie Richards在「縮水賽季」一炮而紅，在菁英女子組的兩場XCC賽事摘冠，讓人們開始知道她的名字，也對他在「正常」賽季的2021年寄以厚望，但是長距離的XCO賽事，以及一整年的完整賽季，這些都是Evie Richards要克服的難關。

不幸的是，Evie Richards在2021年的賽季開局非常糟糕，開幕賽德國站於XCC名列第29名，與2020年的兩冠成績相較，有著極大落差。XCO正賽則是排名第25名，絲毫未見起色，也讓車友們開始懷疑，Evie Richards去年的好成績是否為曇花一現。

You get the impression nothing ever fazes Richards © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

面對懷疑及質疑，許多車手因此再也無法重回雄風，但Evie Richards認為自已並非這麼糟糕，她順利擺脫低潮，並且贏得世界冠軍，更成功頂住各界對世界冠軍的關注壓力。

沒被世界冠軍的壓力嚇到

奪得世界冠軍頭銜，一直都是每個車手的夢想，但隨後帶來的壓力，讓很多選手因此在賽場表現開始失常。

Evie Richards指出，以前沒有那種被視為大熱門的感覺，但是穿上世界冠軍的彩虹衫後，很多人告訴我，看來我能夠駕馭世界冠軍帶來的壓力。

Evie Richards進一步表示，說沒有壓力是騙人的，我對我的心理醫生說過，「沒關係的，世界冠軍並不重要，象徵世界冠軍的彩虹衫也只是一件車衣。」在拿下世界冠軍後，七天之後就是World Cup瑞士站，Evie Richards也清楚明白指出，瑞士站受到「被注目」的待遇，也讓我覺得有點緊張。

Richards hasn't lost a XCO race since getting the rainbow stripes © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool 沒關係的，世界冠軍並不重要，象徵世界冠軍的彩虹衫也只是一件車衣。 Evie Richards

世界冠軍更相信自已

人們總認為菁英運動員對自己能力非常有信心，但Evie Richards認為情況並非如此。

Evie Richards分享心中想法，「我總是在比賽時想著，天哪，我騎得太慢了，每個人都比我快得多…」不過，這一切都在2021年的賽季發生了變化，「現在，我學到的最重要的事情，就是對自己有信心。」Evie Richards如此表示。

Everything fell into place at the latter end of the 2021 season © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool The hard work has cleared paid off for Richards this season © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

有了結構良好的訓練計劃，以及教練和家人的支持，讓奪冠的拼圖都到齊了，使得Evie Richards開始邁向正確的道路上。

直到確定贏得世界冠軍，Evie Richards當下心中直覺是…天哪，不可思議，我真的可以做到!

Val di Sole有最好的車迷

在轉播畫面中，當看到車迷在賽道旁加油或是鼓噪，這對車手來說，是怎樣的感覺呢?

Evie Richards指出美國站的觀賽人數非常驚人，但在世錦賽舉辦地的Val di Sole，則是擁有最棒的加油聲。Evie Richards補充表示，在我贏得世界錦標賽前，從未聽說過這樣的歡呼聲，這太不可思議了，感覺就像是在激勵我向前、繼續保持領先的加油聲。

The Val di Sole crowds helped carry Richards to her World Championship win © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

難度越高越有趣

Evie Richards的崛起可以追溯到法國站，她在法國站贏得車涯第一面菁英女子組的XCO獎牌，而且當天賽道情況非常濕滑且泥濘，能夠一路緊咬撐到最後，良好成績絕不讓人感到意外。

Evie Richards認為下雨會讓賽道變得泥濘，且騎行難度大幅提高，但這讓我很興奮，會讓比賽變得更有趣。

If it's muddy, Richards is smiling © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

有些比賽像是一場數學考試

XCO 賽事比賽時間大約在90 分鐘左右，運動員不僅要有體力與耐力，才有辦法在整個比賽中保持競爭力，同時還要保有精神的專注力，如此才能讓成績保持在最佳狀態。

Evie Richards指出，以前比賽我的腦中很空洞，但現在我開始會有比賽計劃，並且思考很多地方，像是衡量我的現在的狀況如何、對手如何跟隨在我身邊，或是有哪些對手在我身旁，這都會影響比賽的戰況走向。

Racing is as much a test of your mind as it is your physical ability © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool 在比賽結束時，我的大腦已經筋疲力盡了 Evie Richards

「在艱難的上坡中，我會想起一首歌，或媽媽的話，但在我重新設定戰況走向時，我會考慮我的比賽計劃或我的狀態，所以每次比完賽，我的腦筋總是精疲力盡，像是經歷過一場數學考試。」Evie Richards道出她在比賽中的腦中世界。

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