《EXOPRIMAL》異域龍潮，恐龍、機甲、團戰、競速，要你命三千的野心大膽之作

《EXOPRIMAL》異域龍潮的故事背景

西元2040年。

在世界各地，突發性的大量出現，產生原因不明的時空扭曲次元裂縫「渦漩」

而渦漩當中傾洩而出的正是，無窮無盡的海量上古時代動物霸主－恐龍，並引起「恐龍爆發」現象，這樣的現象同時伴隨著恐龍浪潮強大的破壞力與侵略性，為整個地球和社會帶來了大量的動盪

而人類為了因應這樣的現象，也隨之架構起對抗的力量，這力量就是攻裝機甲外骨骼軍裝系統

玩家是隸屬於攻裝機甲錘頭小隊的攻裝王牌戰士(ACE)，在2043年的巡邏任務中因突然發生的巨型渦漩而緊急降落比其托亞島。

在那裡遇上先進人工智慧利維坦，更被利維坦被以全隊員的性命要脅，強制被迫參加了永無止盡迎戰恐龍浪潮、不斷重複與同業攻裝戰士互相廝殺的模擬戰爭(WAR GAME)

而終於在遇上其他部隊的攻裝戰士「麥格農」後，得悉了利維坦舉辦模擬戰爭時，每次的模擬戰爭都是都會將攻裝戰士們，傳送至3年前的同一天，每一次的模擬戰爭都是在同樣的一天無限跳針

為何模擬戰爭會不斷重複過去的同一天？為何利維坦要無止盡的召喚恐龍？隨著故事的推進，還會有更多新的謎團浮現，而這一切一切的陰謀與真相，將在王牌的浴血奮戰中一步步被揭開

《EXOPRIMAL》異域龍潮的實際遊玩體驗

說實話，既然是對人戰遊戲，那CUE一下人權總是不可避，不然你不知道這個人是畫唬爛還是真的有料

筆者自己是從本作初次體驗測試就參戰《EXOPRIMAL》無一缺席並首發購入，目前進度已解鎖所有機甲、包含原版與全部ALPHA、BETA機甲，解鎖所有外掛武裝配備RIG，解鎖所有強化模組

本文筆者大王的人權 © 大王認真玩

同時所有強化模組，均全部都已升級至滿等，也解鎖遊戲當中所有成就，講白話就是全機甲皆通的全武俠，並且還是高難度野蠻挑戰大師

不是那種根本沒買遊戲，只玩了免費體驗幾個小時過過水就來指點江山，還指點錯誤的那種

本文筆者大王的人權之二，全球0.9%的全成就達成 © 大王認真玩

所以筆者這邊可以直接透過自己的實戰經驗。快速幫大家畫幾個重點節省你的時間，並且本文也同時會隨著遊戲版本更新不斷跟上腳步，給你最新的資訊與心得

《EXOPRIMAL》異域龍潮的賽前準備說明

《EXOPRIMAL》不是恐龍危機(DINO CRISIS)，但這片有恐龍、也有各種危機，這遊戲本質就是讓玩家操作帥氣攻裝機甲、與巨量恐龍對戰的遊戲，如果你有玩過《鬥陣特攻》(OVERWATCH)系列會更能快速理解本作在玩什麼，本作本質就是機甲打恐龍的鬥陣規則變體版

而遊戲中的攻裝機甲同樣主要分成三個定位，分別是輸出、坦克、輔助，也就是打、坦、補，這樣的傳統黃金三角機制，算是相當好理解，同時玩家在選定機甲進場之後，也可以隨時切換你想要玩的機甲與外掛武裝配備RIG，以因應不同的作戰目標

透過這二十台機甲、十多樣武裝配備，以及上百件客製強化模組，你身為王牌的攻裝戰士，可以高度自訂專屬自己的作戰風格

目前已經開放魔物獵人的火龍裝，所以你喜歡的話，也可以選擇當個反擊太刀俠大開無雙，但這滿講技術的，如果你被洗臉的話不要太挫折，繼續練下去就對了，被打爆是每個太刀高手都必經之路，這絕對不是你的個人問題

玩家和玩家之間，是五人一隊，對另一隻五人一隊的隊伍進行對抗，並沒有強硬規定必然得有打有坦有補才能出發，而且由於遊戲中的外掛武裝配備RIG當中，有提供護盾與補血裝置可以填補單人生存能力上的缺口，所以如果藝高人膽大，也是可以完全放棄坦或補的陣容，由五人輸出直接上陣

遊戲進場前，玩家可以自由選擇這場對戰要打PVE、PVP、或是隨機

如果選擇隨機，則會再額外獲得20%經驗值獎勵，並且這個20%獎勵，是可以和遊戲中的其他經驗值獎勵作乘算

例如說，如果你再獲得50%的獲勝獎勵，那你的獎勵總額並不是100%+20%+50%=170%，而是120%x150%=180%

遊戲中除了獲勝獎勵還會有其他的額外獎勵，而這些獎勵都是乘算機制，而非普通的加算，相當大方

除了10台原型機甲以外，目前遊戲內還有再額外提供14台衍生型變體機甲，所以是合計24台讓你玩到累 © CAPCOM

《EXOPRIMAL》異域龍潮的對戰規則詳解－賽局前半PVE階段

正式上場對戰之後會分為兩個階段

第一階段

第一階段是恐龍對戰PVE階段，主要是講求玩家間互助合作對抗大量恐龍，過了新手時期以後，就會高度講究你對攻裝機甲的了解，以及對恐龍習性和弱點的認知

第一階段的任務目標和環境為隨機，一開始新手皆段位了怕新手水土不服，前期任務會比較死板隨機性相對小，但這個隨機性會隨著你等級的提升、和進度的解鎖無數次擴大

後期隨機項目細節之多，多到筆者懷疑關卡應該是用AI即時生成的，基本上你等級超過100以後就很難玩到完全100%重複的第一階段任務

第一階段作為整款遊戲作戰主體之一，這邊有非常多的東西可以講，至少寫個上萬字沒問題，因為這篇是入門介紹，寫完以後大概新手也睡著了，因此筆者之後會再透過自己的實戰經驗，獨立再另外寫篇詳盡攻略

第一階段結束之後，就是依照你選的PVE或PVP規則進行第二階段的比試

《EXOPRIMAL》異域龍潮的對戰規則詳解－賽局後半第二階段

如果你進場前選的是PVE局，那第二階段同樣比照第一階段，作好你自己的事情，比對手快速通關就算勝利

如果你選的是PVP局，那就是除了做好任務目標之外，你還會和對手正面交戰，你必須排除敵人的干擾，完成自己的目標，或是換你去進攻對手，阻礙對方完成目標

本季追加的十人雄火龍討伐戰

第二階段這邊，還是會有幾個但書

高機率骰到10人合作局，也就是你的五個對手都會變成隊友，你們同心協力面對兇猛強敵或是逃出生天，尤其從第二賽季開始新增了10人逃脫任務、第三季還開了魔物獵人的強化雄火龍(リオレウス）挑戰，只要你看到痕跡都有採取，現在開到合作局的比例高非常多，玩起來頗爽 如果不是10人合作局，即便是PVE，也是有干擾機制，主要是新手時期會教學的支配恐龍變身機制，每個隊伍在第二階段都有一次機會，可以變身成強大恐龍和敵隊正面短兵相接、並逆轉戰局，進度落後的一方會比較早拿到變身用的支配裝置，算是這遊戲的後追機制之一 即便不是10人合作局，如果是PVE，也是有雙方共同獲勝的遊戲機制。在A隊伍確定完成目標確認勝利之後，利維坦還會給B隊20秒的緩衝時間，如果B隊伍能在這20秒內完成剩餘的任務並通關，此時B隊伍同樣會被判定為勝利，A隊伍所獲得的勝利獎勵，B隊伍同樣也會跟進，算是鼓勵玩家要堅持到最後一刻、別輕言放棄的獎勵機制

之後筆者也會再另外繼續更新、比較細節的對戰攻略，讓大家能更快速掌握實戰中的各樣眉眉角角

《EXOPRIMAL》異域龍潮的優缺點

大小缺點很多，但本質都是同一件事情，就是慢熱

這邊開宗明義提一下《EXOPRIMAL》實務上的一個重大缺點，就是過度慢熱，真的慢到很離譜，加上遊戲引導陽春，任務教學只教最簡單的重點

簡單的說就是把以往20年前、PS2舊時代2的魔物獵人《MONSTER HUNTER》那套照本宣科搬過來，CAPCOM要把遊戲中的勝負關鍵和小細節扣著不講，讓你自己慢慢摸索挖掘，這個做法，講得好聽是醍醐味，講難聽就食古不化

《EXOPRIMAL》遊戲本身很好玩，會隨著你的知識量和技術提升越玩越香的那種，只是現在是充斥各式各樣娛樂的2024年，大多數玩家、尤其是年輕玩家，並沒有那個苦守寒窯十八年的耐心，在那邊慢慢等你把好玩的要素慢慢發酵

尤其作為對戰遊戲，如果廠商沒有前期就先端出牛肉，說實話也根本留不住人，沒有人就激不起社群討論，在這個流量為王的時代，少了討論就等於少了曝光和免費廣告和宣傳機會，然後就是人更少，接著進入負面循環

本來不給跨平台組隊也是缺點，不過目前官方已敲定下次更新就會開放跨平台組隊，就放過他吧 © CAPCOM

《EXOPRIMAL》一大優點，開箱極度大方

基本上主線故事打完之後，錢不要亂花在外觀上、都先集中在強度相關的設備上，頂多150等，就可以收齊所有跟強度有關的機體和配件

有做好財務規劃的話，錢一定都是夠用的，尤其開箱給的外觀、裝飾，都算大方，給的錢也多，戰力相關裝備都湊齊之後，有看到喜歡的外觀，你又開箱開不到的話，都可以用遊戲內金幣直接買

講白話就是遊戲內只要寶箱開得出來的東西，你都不用拚人品，看到的都是你的，很大方

任何你沒有的物品、裝備、攻裝機甲，只要旁邊是顯示一個金幣的ICON，你都可以用遊戲裡面多到花不完的金幣直接購買，很爽 © 大王認真玩

《EXOPRIMAL》一大優點，PVP極度紓壓

這個遊戲的PVE部分講究團隊合作，但PVP的部分可以留給高手炫技的空間就大很多，如果你操作夠精湛，以一敵三再輕鬆反殺完全不是問題，單方面虐菜打爆人是真的爽

你想當個高機動刺客、一槍一個的爆頭高手、以一反三的太刀俠、無情的長程迫擊砲手、或是專門推人下水四兩撥千金武學大師、還是不動如山的絕地要塞，這些全憑你個人本事

《EXOPRIMAL》異域龍潮是否推薦購買

首先，即便筆者自己很喜歡這遊戲，但這遊戲的全額原價，對於不打鬥陣特攻《OVERWATCH》這種大型PVP遊戲的人，還是不怎麼友善

當然，因為村雨(MERASAME)和雨雲(NIMBUS)要進度再往後推、或者另購提早解鎖才能玩，所以你可以把他想成，你是花了1790買了八隻角色和一堆武裝，說實話以商城遊戲來說這價格不算貴

但不能否認的這遊戲是既然上了STEAM、上了PS5、上了XBOX，那它比較的競品就還有其他的單機遊戲要比，以跟其他單機遊戲比較的角度來看，尤其對於長年都習慣遊玩單機遊戲的客群來說，一款極度慢熱的遊戲賣1790確實是沒什麼競爭力

所以如果你對《EXOPRIMAL》有興趣，筆者自己會建議你等特價和朋友一起入手，或是和朋友一起玩XBOX GAME PASS的版本

你有注意到上面重複出現的關鍵字嗎？這個關鍵字就是「朋友」

因為作為一款戰鬥快節奏，核心又是競速的PVP遊戲，你和隊友能有良好的溝通和合作，才能給你更好的遊戲體驗，目前《EXOPRIMAL》上有來自世界各國的玩家，日本、韓國、歐美、西班牙、等語言，筆者自己都遇過，所以除非你覺得自己，已經精通上面各國語言，不然老實講還是建議你自備隊友再上陣，玩起來會舒服很多

這邊做個簡單總結

等特價

找隊友

耐心打完主線

湊齊上面三樣，你也可以是一名優秀的攻裝戰士，筆者真心期待比其托亞島上與你相遇

然後我們這篇，之後還會陸續更新各台戰甲配合最新META的關鍵湊攻略，敬請期待，有空隨時回來看看