2021 Extreme XL Lagares艱困耐力賽戰報-Mani Lettenbichler表現專業

Husqvarna廠隊車手Billy Bolt在周六的排位賽位居首位，並在前兩場比賽中名列前茅。 他的主要勁敵是KTM車隊的

，Mani在第2場比賽中排名第2，並在當天的最後一場比賽中取得勝利，總成績第2名。Graham Jarvis在每場比賽中均排名第4，終場排名第3。

始終如一效力Sherco廠隊，終場在積分榜上名列第4名。