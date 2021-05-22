2021 Extreme XL Lagares艱困耐力賽戰報-Mani Lettenbichler表現專業
Mani Lettenbichler克服了變動的賽程和慘烈的泥戰，在葡萄牙的Extreme XL Lagares艱困耐力賽中，終場與Billy Bolt和Graham Jarvis共同分享頒獎台的榮耀。
2021 FIM艱困耐力世界錦標賽的年度開幕戰，受波爾圖(Porto)最近實施健康限制措施影響，意味在該市的比賽及為期三天的大部分比賽計劃都必須停擺放棄。 主辦單位遂安排了3場越野耐力賽事，但一夜暴雨將賽道弄得泥濘不堪，使得這場賽事的戰場環境也變得太艱鉅了。
但艱困耐力賽的車手已經習慣克服障礙，因此他們參加了1天的越野耐力賽事，FIM和主辦單位同意讓車手繼續比賽，但不算世界冠軍賽的積分。
Husqvarna廠隊車手Billy Bolt在周六的排位賽位居首位，並在前兩場比賽中名列前茅。 他的主要勁敵是KTM車隊的Mani Lettenbichler，Mani在第2場比賽中排名第2，並在當天的最後一場比賽中取得勝利，總成績第2名。Graham Jarvis在每場比賽中均排名第4，終場排名第3。 Wade Young 始終如一效力Sherco廠隊，終場在積分榜上名列第4名。
請觀賞排位賽精采回顧花絮：
EnduroCross Recap – Extreme XL Lagares
Mani表示：贏得最後一場比賽真是太棒了。 我的起步很好，並在最後設法抵抗了Billy的猛烈攻勢。 在完成比賽之前，我不知道自己排名第2，所以對此我感到非常高興。 不管發生什麼事，今天真的是很有趣。 感謝主辦單位讓這項賽事持續運作如既往。
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