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Motorbike Enduro

2021 Extreme XL Lagares艱困耐力賽戰報-Mani Lettenbichler表現專業

Mani Lettenbichler克服了變動的賽程和慘烈的泥戰，在葡萄牙的Extreme XL Lagares艱困耐力賽中，終場與Billy Bolt和Graham Jarvis共同分享頒獎台的榮耀。
由 Paul Keith 編寫
發佈於
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2021 FIM艱困耐力世界錦標賽的年度開幕戰，受波爾圖(Porto)最近實施健康限制措施影響，意味在該市的比賽及為期三天的大部分比賽計劃都必須停擺放棄。 主辦單位遂安排了3場越野耐力賽事，但一夜暴雨將賽道弄得泥濘不堪，使得這場賽事的戰場環境也變得太艱鉅了。
GasGas factory rider Taddy Blazusiak in action after torrential rain created almost impossible riding conditions at the Extreme XL Lagares
Coming back from injury, Taddy Błażusiak ploughs through the mud at Lagares
© GasGas
但艱困耐力賽的車手已經習慣克服障礙，因此他們參加了1天的越野耐力賽事，FIM和主辦單位同意讓車手繼續比賽，但不算世界冠軍賽的積分。
Husqvarna廠隊車手Billy Bolt在周六的排位賽位居首位，並在前兩場比賽中名列前茅。 他的主要勁敵是KTM車隊的Mani Lettenbichler，Mani在第2場比賽中排名第2，並在當天的最後一場比賽中取得勝利，總成績第2名。Graham Jarvis在每場比賽中均排名第4，終場排名第3。 Wade Young 始終如一效力Sherco廠隊，終場在積分榜上名列第4名。
請觀賞排位賽精采回顧花絮：
Motorbike Enduro · 8分鐘
EnduroCross Recap – Extreme XL Lagares
Mani表示：贏得最後一場比賽真是太棒了。 我的起步很好，並在最後設法抵抗了Billy的猛烈攻勢。 在完成比賽之前，我不知道自己排名第2，所以對此我感到非常高興。 不管發生什麼事，今天真的是很有趣。 感謝主辦單位讓這項賽事持續運作如既往。
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