Max Verstappen charges through the back of the field during the F1 Grand Prix of Australia in March 2026 in Melbourne.
© Joe Portlock/Getty Images/Red Bull Content Pool
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F1 電池管理新策略解析

F1 2026 新規則讓電池管理成為決定比賽勝負的關鍵策略。隨著車手必須自行選擇何時充電、何時釋放動力，超車次數大幅增加，每一圈的戰術布局也正在被徹底改寫。
由 Tom Hopkins 編寫
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Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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Summary

  1. 1
    F1 混合動力電池系統的工作原理
  2. 2
    為何這很重要，以及電池管理如何影響比賽策略
  3. 3
    起跑如何受到影響
  4. 4
    這對 Verstappen 與 Oracle Red Bul…
自 2014 年起，Formula One 賽車就已採用混合動力系統，但 2026 賽季的新規則徹底改變了一切。如今，這套動力系統中的電力部分比以往任何時候都更加受到重視。在季前測試以及本賽季首個比賽週末期間，圍場裡大家討論的焦點，幾乎都集中在這套新系統，以及它將如何影響比賽。
根據 RTE的數據，2026 年墨爾本開幕戰一共出現了多達 120 次超車，相較前一年的 45 次大幅增加。對許多車迷來說，這讓比賽變得更加刺激，因為車手之間的位置爭奪比以往更加頻繁。而這項大幅增長，很大一部分正是來自賽車規格的改變，以及如今電池管理已成為每位車手比賽策略中的核心環節——Max Verstappen也不例外。
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F1 混合動力電池系統的工作原理

Liam Lawson driving on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of China in Shanghai in March 2026.

The Chinese GP complicates things further by adding a Sprint into the mix

© Lars Baron/LAT Images

從本賽季開始，一輛 Formula One 賽車可使用的動力中，有 50% 來自標準內燃機，另外 50% 則來自電池。車上所搭載的電池在起跑時會有一定的初始電量，而車手必須自行決定如何以及何時最有效地運用這些電力。
和過去幾個賽季一樣，車手仍然可以在煞車與滑行時為電池充電——所謂滑行，就是同時鬆開煞車與油門。不過如今，這件事比以往任何時候都更必須成為比賽策略的核心。
當車手在單圈中完成電池充電後，就可以視情況自由釋放這些電力，提升極速，並更輕鬆地超越前方賽車。只要按下方向盤上的一個按鈕，他們就能獲得明顯的動力加成，嘗試超過擋在前面的對手。不過，這也代表其他車手同樣能這麼做，於是就會出現一輛車先完成超車，接著在幾個彎後或下一圈又被反超的情況。這也正是為什麼我們會在 2026 賽季首場比賽中，看到超車次數大幅增加。
除此之外，另一套以電池為基礎的充電系統也取代了舊有的減阻系統 （DRS ）。過去的 DRS 是在賽道特定路段、當車手足夠接近前車時，打開尾翼來提升速度。現在，如果一輛車在賽道某個檢查點時，與前車距離進入 1 秒內，就能獲得額外的電池回充增益，並可在接下來整整一圈中使用這些電力。這同樣進一步促進了位置爭奪，也是超車次數大幅增加的重要原因。
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為何這很重要，以及電池管理如何影響比賽策略

Isack Hadjar arrives in parc ferme during Sprint qualifying at the F1 Grand Prix of China in Shanghai in March 2026.

There's a lot of new tech to get to grips with in 2026

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

這一切共同造就了本賽季 Formula One 最大的話題，不論是在車手之間還是車迷之中皆是如此。電池管理已成為這項運動中每一個彎道都必須納入考量的關鍵因素。它改變了車手思考賽道位置的方式，也影響他們對五圈後局勢的預判，甚至影響他們是否真的有必要去防守即將到來的超車動作。既然你明知道自己幾個彎之後就能再超回來，又何必浪費電量去死守一次超車？沒有必要承擔太多風險。
當車手處於相對乾淨的空氣中，並且逐漸拉開與前後車距時，他可以更專注於電池回充。然而，一旦進入比賽中激烈纏鬥的階段，他們就必須把握一切機會為電池充電，好讓自己能釋放這些儲備能量，來阻止別人超車，或更有效率地超越前方對手。他們會持續在回充與釋放之間切換，甚至每個彎角都可能改變做法。
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起跑如何受到影響

The drivers battle for track position at the race start during the F1 Grand Prix of Australia in Melbourne in March 2026.

The start in Melbourne was even more chaotic than we're used to

© Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

正如我們在墨爾本所看到的，新的混合動力系統可能會讓比賽起跑變得更加難以預測。 Liam Lawson 從中段位置起跑時反應遲緩，在開賽最初幾秒內，被多輛賽車迅速超過，場面可說是驚險萬分。
雖然渦輪遲滯從測試階段開始就一直是新車面臨的問題之一，但車手同時也必須確保自己保留足夠的電池電量，來應付衝向第一個彎角時的爭奪。如果能在起跑初段釋放充足電力，車手就有機會為整場比賽搶下一個理想位置——前提是他們不能過早把電池耗乾，否則在第一圈剩餘路段中，自己的位置就可能變得相當脆弱。
Verstappen 也談到了起跑階段受到的影響。「前幾圈真的非常混亂，我們只能先盡量避免捲入麻煩，」他在賽後表示。「整體來說，車隊還是做得很棒：從第 20 位追到這樣算是一次不錯的反攻，我們會繼續以團隊的方式努力，把差距再縮小。」
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這對 Verstappen 與 Oracle Red Bull Racing 有何影響

Max Verstappen and Paul Monaghan, Head of Car Engineering at Oracle Red Bull Racing, in conversation ahead of the F1 Grand Prix of Australia in March 2026.

Verstappen deep in discussion with Paul Monaghan, Head of Car Engineering

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

電池管理成為比賽重心，對 Verstappen 與 Oracle Red Bull Racing 全隊的影響，其實和其他車隊並沒有不同。由於排位賽發生不走運的事故，這位荷蘭車手只能從第 20 位起跑，接著必須一路超越後段車手、穿越中游車陣，才能重新闖進積分區。他的表現相當出色，也因此拿下本賽季首站比賽的官方「最佳車手」獎。
這段經歷對他接下來整個賽季都會很有幫助，因為他已累積了寶貴經驗，更清楚該如何管理電池，以及該在什麼時機釋放額外動力來超越其他賽車。接受 formula1.com採訪時，他表示：「我也從這些纏鬥中學到很多，包括如何使用電池之類的東西，所以這其實是相當正面的收穫。」
如果一支車隊與車手能夠迅速學會如何有效管理電量，他們就會比其他對手擁有明顯優勢。Verstappen 和 Red Bull Racing 接下來幾週的目標，肯定就是做到這一點，而他在墨爾本一路穿越車陣的過程，應該也已經讓他獲得了不少急需的實戰經驗，更能從容掌握電池管理。
有一點可以確定：2026 年的超車次數，將會比 Formula One 混合動力時代的任何一年都更多，而這對大多數觀眾來說，只會代表比賽變得更加精彩。
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Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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