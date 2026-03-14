F1 電池管理新策略解析

自 2014 年起，Formula One 賽車就已採用混合動力系統，但 2026 賽季的新規則徹底改變了一切。如今，這套動力系統中的電力部分比以往任何時候都更加受到重視。在季前測試以及本賽季首個比賽週末期間，圍場裡大家討論的焦點，幾乎都集中在這套新系統，以及它將如何影響比賽。

根據 RTE 的數據，2026 年墨爾本開幕戰一共出現了多達 120 次超車，相較前一年的 45 次大幅增加。對許多車迷來說，這讓比賽變得更加刺激，因為車手之間的位置爭奪比以往更加頻繁。而這項大幅增長，很大一部分正是來自賽車規格的改變，以及如今電池管理已成為每位車手比賽策略中的核心環節—— Max Verstappen 也不例外。

01 F1 混合動力電池系統的工作原理

The Chinese GP complicates things further by adding a Sprint into the mix © Lars Baron/LAT Images

從本賽季開始，一輛 Formula One 賽車可使用的動力中，有 50% 來自標準內燃機，另外 50% 則來自電池。車上所搭載的電池在起跑時會有一定的初始電量，而車手必須自行決定如何以及何時最有效地運用這些電力。

和過去幾個賽季一樣，車手仍然可以在煞車與滑行時為電池充電——所謂滑行，就是同時鬆開煞車與油門。不過如今，這件事比以往任何時候都更必須成為比賽策略的核心。

當車手在單圈中完成電池充電後，就可以視情況自由釋放這些電力，提升極速，並更輕鬆地超越前方賽車。只要按下方向盤上的一個按鈕，他們就能獲得明顯的動力加成，嘗試超過擋在前面的對手。不過，這也代表其他車手同樣能這麼做，於是就會出現一輛車先完成超車，接著在幾個彎後或下一圈又被反超的情況。這也正是為什麼我們會在 2026 賽季首場比賽中，看到超車次數大幅增加。

除此之外，另一套以電池為基礎的充電系統也取代了舊有的減阻系統 （DRS ）。過去的 DRS 是在賽道特定路段、當車手足夠接近前車時，打開尾翼來提升速度。現在，如果一輛車在賽道某個檢查點時，與前車距離進入 1 秒內，就能獲得額外的電池回充增益，並可在接下來整整一圈中使用這些電力。這同樣進一步促進了位置爭奪，也是超車次數大幅增加的重要原因。

02 為何這很重要，以及電池管理如何影響比賽策略

There's a lot of new tech to get to grips with in 2026 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

這一切共同造就了本賽季 Formula One 最大的話題，不論是在車手之間還是車迷之中皆是如此。電池管理已成為這項運動中每一個彎道都必須納入考量的關鍵因素。它改變了車手思考賽道位置的方式，也影響他們對五圈後局勢的預判，甚至影響他們是否真的有必要去防守即將到來的超車動作。既然你明知道自己幾個彎之後就能再超回來，又何必浪費電量去死守一次超車？沒有必要承擔太多風險。

當車手處於相對乾淨的空氣中，並且逐漸拉開與前後車距時，他可以更專注於電池回充。然而，一旦進入比賽中激烈纏鬥的階段，他們就必須把握一切機會為電池充電，好讓自己能釋放這些儲備能量，來阻止別人超車，或更有效率地超越前方對手。他們會持續在回充與釋放之間切換，甚至每個彎角都可能改變做法。

03 起跑如何受到影響

The start in Melbourne was even more chaotic than we're used to © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

雖然渦輪遲滯從測試階段開始就一直是新車面臨的問題之一，但車手同時也必須確保自己保留足夠的電池電量，來應付衝向第一個彎角時的爭奪。如果能在起跑初段釋放充足電力，車手就有機會為整場比賽搶下一個理想位置——前提是他們不能過早把電池耗乾，否則在第一圈剩餘路段中，自己的位置就可能變得相當脆弱。

Verstappen 也談到了起跑階段受到的影響。「前幾圈真的非常混亂，我們只能先盡量避免捲入麻煩，」 他在賽後表示 。「整體來說，車隊還是做得很棒：從第 20 位追到這樣算是一次不錯的反攻，我們會繼續以團隊的方式努力，把差距再縮小。」

04 這對 Verstappen 與 Oracle Red Bull Racing 有何影響

Verstappen deep in discussion with Paul Monaghan, Head of Car Engineering © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

電池管理成為比賽重心，對 Verstappen 與 Oracle Red Bull Racing 全隊的影響，其實和其他車隊並沒有不同。由於排位賽發生不走運的事故，這位荷蘭車手只能從第 20 位起跑，接著必須一路超越後段車手、穿越中游車陣，才能重新闖進積分區。他的表現相當出色，也因此拿下本賽季首站比賽的官方「最佳車手」獎。

如果一支車隊與車手能夠迅速學會如何有效管理電量，他們就會比其他對手擁有明顯優勢。Verstappen 和 Red Bull Racing 接下來幾週的目標，肯定就是做到這一點，而他在墨爾本一路穿越車陣的過程，應該也已經讓他獲得了不少急需的實戰經驗，更能從容掌握電池管理。

有一點可以確定：2026 年的超車次數，將會比 Formula One 混合動力時代的任何一年都更多，而這對大多數觀眾來說，只會代表比賽變得更加精彩。