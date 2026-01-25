揭秘 Max Verstappen 為何在 2026 年選擇 3 號

自 2022 年，即他贏得首座 F1 世界冠軍頭銜的隔年起， Max Verstappen 便一直選用 1 號作為他的車手號碼。每一賽季，1 號賽車皆是保留給前一季冠軍車手的專屬榮譽。隨著 Lando Norris 決定在 2026 賽季承接 1 號戰袍，Verstappen 也因此被迫必須另選新號碼。

Will 3 be the magic number for Max Verstappen in 2026? © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

他的這項選擇並非心血來潮，Verstappen 其實早已心有所屬。在接下來幾週各隊新車陸續發表之前——詳見下方其他車手的號碼變動——Verstappen 已具體說明了他做出這項改變的原因。

在他獲得首座世界冠軍之前，他使用的是 33 號，但他將在 2026 年賽季改用 3 號。3 一直是他最喜歡的數字，但因為當時 3 號已有人使用，他才選擇了 33 號。

除了 1 號以外，我最喜歡的號碼一直都是 3。 Max Verstappen

在 Viaplay 針對新號碼進行的專訪中（內容轉載自 Formula1.com ），他表示：「新號碼不會是 33 號。除了 1 號之外，我最喜歡的號碼一直都是 3 號。現在我們可以更換號碼了，所以會選用 3 號。33 號一直以來都很好，但我只是單純喜歡一個 3 勝過兩個。我以前常說它代表雙重幸運，但我已經在 F1 獲得足夠的幸運了。」

3 號在 Red Bull 擁有頗深的淵源，它是丹尼爾·里卡多（Daniel Ricciardo）曾使用的號碼。多年來，這個數字已成為這位澳洲車手的代名詞。因此，Verstappen 對號碼的選擇不只是從車頭去掉一個 3 那麼簡單，他還必須確保Ricciardo本人認可這項決定。

Verstappen 33號賽車 © https://redbullracing.redbull.com

Verstappen 親自徵求了 Ricciardo 的同意以使用該號碼。不出所料，他答應了。根據規則，一個號碼必須連續兩個賽季未被使用後才能再次開放。由於距離 Ricciardo 的最後一場比賽尚未滿兩個賽季，Verstappen 必須先徵得許可，並向 FIA 確認。

Verstappen 以前曾開玩笑說他想選用 69 號，但他父親說服他放棄了這個念頭。

與 Riccardo的共同淵源

The former team-mates have a long history © Getty Images/Red Bull Content Pool

Riccardo 與 Verstappen 持續維持著良好的關係，兩人在並肩作戰期間相處融洽，這也自然地促使雙方就 3 號的使用達成共識。

在Riccardo效力於 Racing Bulls 車隊的末期，Verstappen 在接受 Sky Sports 採訪時表示：「Daniel 和我當然認識很久了。我們一直保持著極佳的關係與友誼，也十分尊重彼此，他真的是個很棒的人。我們相處得很融洽，非常合得來。沒有虛情假意；我們就是合得來且隨和，我們都是那樣的人。他肯定會被大家記住是一名速度極快的車手，我想每個人都清楚這點，同時他也是闈場內的一個大好人。」

Daniel Ricciardo and Max Verstappen circa 2018 © Getty Images/Red Bull Content Pool

而Riccardo也從不吝於表達他對Verstappen的尊重。2024 年底，他在談到這位荷蘭車手的崛起時表示：「他現在展現出的冷靜、沉著與自信的水準，是目前最令人印象深刻的事。」這種共同的成就與相互尊重，正是他們過去能成為如此成功隊友的原因，兩人都在彼此的職業生涯中扮演了關鍵角色。對Riccardo而言，Verstappen不僅僅是一名賽車手；在同一場訪談中，他提到自己能夠「看見競爭背後的人性面」，而那是並非每個人都能見到的。

自 2014 賽季首度允許車手自行挑選號碼以來，Verstappen 是第二位使用 3 號的車手。在 1996 年至 2014 年之間，賽季的車手號碼是由前一年的車隊積分榜排名決定的。而在那之前，號碼若非長期分配給特定車隊，就是由每場比賽的主辦方決定。因此，他是史上僅有的第二位將 3 號視為個人專屬號碼的車手。

2026 賽季前期準備：目前進展如何？

在賽事正式展開前，各車隊將透過特別活動發表新賽車。新車發表序幕由甲骨文紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing）與 Visa Cash App Racing Bulls 揭開，並與其全新動力單元合作夥伴福特（Ford）共同舉辦發表會。

活動地點位於 2024 年完成轉型翻新的密西根中央車站（Michigan Central Station）。您可以依個人喜好點擊 此處 觀看全程紀錄，或點擊 此處 及 此處 閱讀相關報導，亦可直接瀏覽下方這組令人驚豔的新賽車塗裝照片：

Detroit's Michigan Central Station was the venue for the launch © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool Martin Šonka showcased Oracle Red Bull Racing's new livery © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool The Oracle Red Bull Racing team with the new livery © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool The glossy finish is a nod to the team's heritage © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool A bold new design for a bold new era © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool The livery is revealed to an expectant crowd in Detroit © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool Looking cool: The new Racing Bulls livery for 2026 © VCARB/Red Bull Content Pool Sleek, blue accents trace the contours © VCARB/Red Bull Content Pool Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad and Peter Bayer © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

隨後，季前測試將於 1 月 26 日在巴塞隆納-加泰隆尼亞賽道（Circuit de Barcelona-Catalunya）揭開序幕。這是三場測試活動中的首場，且這場為期五天的首測將採私人測試形式進行。

由於 2026 賽季的技術規章已全面大改，新賽車在正式發表後，極有可能展現出與以往截然不同的樣貌。因此，與近年相比，今年的季前測試將顯得更為關鍵，因為車手與車隊都必須重新適應並磨合這些全新的賽車。

It will be a race to be ready in time for the Australian Grand Prix © Getty Images / Red Bull Content Pool

在測試結束後，各車隊將為 3 月 8 日於澳洲墨爾本舉行的賽季首場大獎賽進行準備。

2026 賽季車手號碼全覽

2026 賽季的所有車手號碼均已全數確認，完整名單如下：

Max Verstappen - 3

Isack Hadjar - 6

Oscar Piastri - 81

Lando Norris - 1

Pierre Gasly - 10

Franco Colapinto - 43

Fernando Alonso - 14

Lance Stroll - 18

Gabriel Bortoleto - 5

Nico Hulkenberg - 27

Sergio Perez - 11

Valtteri Bottas - 77

Charles Leclerc - 16

Lewis Hamilton - 44

Oliver Bearman - 87

Esteban Ocon - 31

George Russell - 63

Andrea Kimi Antonelli - 12

Liam Lawson - 30

Arvid Lindblad - 41

Alex Albon - 23

Carlos Sainz - 55

其他上賽季留任的車手皆未更改號碼。不過，有幾位車手將重返賽場，並有一位車手將迎來首秀。

Verstappen and Pérez sharing the podium for the fourth time in 2024 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Valtteri Bottas 長期以來一直使用 77 號，由於近年來他已將此號碼深植於其個人品牌形象中，因此將重新沿用。Sergio Pérez 也回歸他最具代表性的 11 號，該號碼始終是他用來向其最喜愛的足球員 Ivan Zamorano 致敬的象徵。

最後，今年唯一的新秀車手 Arvid Lindblad 將使用 41 號出賽。他選擇這個號碼有兩個原因：首先，41 在視覺上與他的姓名縮寫 AL 最為接近；其次，41 號從未在 F1 中被使用過，因此這將成為 Lindblad 專屬的號碼。他希望在未來的幾年裡，這個號碼能成為他的代名詞。

作為 2026 賽季為數不多的變動之一，Max Verstappen 將會傾盡全力，爭取在 2027 賽季奪回那台眾人覬覦的 1 號賽車。