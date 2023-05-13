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F1 車手的迷你噴射快艇在（非）正規賽事系列生龍活虎中開戰

了解 Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 和 Oracle Red Bull Racing 車隊的 Daniel Ricciardo 是如何將一對迷你噴射快艇轉變為適航的快艇。
由 Riley Hunter 編寫
3 min read發佈於

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(Un)serious Race Series

Oracle Red Bull Racing and Scuderia AlphaTauri drivers go head-to-head to race each other in local vehicles, on local tracks of the cities they travel to on the 2023 F1 calendar.

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

Daniel Ricciardo

Eight-time grand prix winner Daniel Ricciardo returns to his spiritual home for the 2023 season, taking on the role of Third driver at Oracle Red Bull Racing.

AustraliaAustralia
當你讓兩位全世界最優秀的車手完全脫離他們的本能——離開賽場進入水道——要測試他們的技能時會發生什麼呢？ 在邁阿密大獎賽之前，這座城市的水道變成了賽道，成為了完美的試驗場，Scuderia AlphaTauri 車隊的Yuki Tsunoda 和Oracle Red Bull 車隊的Daniel Ricciardo 駕駛迷你噴射快艇展開激烈競賽及意想不到的熱鬧場景。
對決是兩支一級方程式車隊之間（非）正規賽事系列的第一輪。
Daniel Ricciardo and Yuki Tsunoda competing in the Unserious Race in Miami, Florida, USA on May 4, 2023.

Rivals for the day: Yuki Tsunoda and Daniel Ricciardo

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

這些船僅有 6 英尺（2.08 米）長，擁有 28 匹馬力，最高時速可達 30 英里/小時（48 公里/小時），由Torch Craft MarineJetstream Adventure Boats合作建造。 這些小船由二衝程發動機提供動力，在開闊的水域中發揮了巨大的作用 - 並且帶來了極大的樂趣 - 特別是來自 Tsunoda 和 Ricciardo 的操控。
為了讓這些船在邁阿密的周末比賽中表現得體，Metrowrapz 將這兩艘迷你噴射快艇塗上了令人驚嘆的Oracle Red Bull RacingScuderia AlphaTauri 車隊的外觀塗裝。

2分鐘

訂製兩艘迷你噴射快艇

近距離接觸兩艘迷你噴射快艇，外觀有著Red Bull Racing 和 Scuderia Alpha Tauri 車隊的塗裝與風格。

雖然水上的較量可能是友善的，但終究只有一個贏家， 終場Tsunoda以微幅優勢獲勝。
在 F1 中贏得八場勝利的Ricciardo 開玩笑地表示：當我第一次看到迷你噴射快艇時，我想這一次，Yuki 可以笑到最後。 通常他是那個對他的身材有很多堅持的人。 他實際上很適合這個，我看起來就不合適，它是專為 Yuki 打造的。
這位澳大利亞車手調皮地補充道：我抱怨交通工具，但它始終是交通工具，而非方向盤後面的那個人。結果，今天沒有輸家，大家都學到了經驗。
日本車手表示：雖然 Oracle Red Bull 車隊將會為此展開報復，但Tsunoda很高興為 Scuderia AlphaTauri 車隊贏得勝利。我在比賽中途被超越，但在結束時又取得領先。在邁阿密贏了，一切都很棒。
(Un)serious Race Series: Yuki Tsunoda vs Daniel Ricciardo. Mini jet boats built by Torch Craft Marine and Jetstream Adventure Boats.

Racing in jet boats? Hell, yeah!

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

(Un)serious Race Series: Yuki Tsunoda vs Daniel Ricciardo. Mini jet boats built by Torch Craft Marine and Jetstream Adventure Boats.

The F1 drivers were neck and neck on the water

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda and Daniel Ricciardo at Red Bull's (Un)serious at Miami Beach in Miami, Florida, USA, on May 4, 2023.

Tsunoda and Ricciardo had a riot messing around in the water

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

(Un)serious Race Series: Yuki Tsunoda vs Daniel Ricciardo. Mini jet boats built by Torch Craft Marine and Jetstream Adventure Boats.

The circuit wasn't what the F1 drivers are used to

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

Fun, yes, but winning was the aim and Tsuonda secured the prize

© Garth Milan / Red Bull Content Pool

（非）正規賽事系列將在本賽季的幾場大獎賽之前繼續進行，而 Oracle Red Bull Racing 也迫切希望下次在尚未公佈的（非）正規賽事系列和令人驚訝的比賽地點中取得勝利。
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