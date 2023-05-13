Motoring
F1 車手的迷你噴射快艇在（非）正規賽事系列生龍活虎中開戰
了解 Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 和 Oracle Red Bull Racing 車隊的 Daniel Ricciardo 是如何將一對迷你噴射快艇轉變為適航的快艇。
當你讓兩位全世界最優秀的車手完全脫離他們的本能——離開賽場進入水道——要測試他們的技能時會發生什麼呢？ 在邁阿密大獎賽之前，這座城市的水道變成了賽道，成為了完美的試驗場，Scuderia AlphaTauri 車隊的Yuki Tsunoda 和Oracle Red Bull 車隊的Daniel Ricciardo 駕駛迷你噴射快艇展開激烈競賽及意想不到的熱鬧場景。
對決是兩支一級方程式車隊之間（非）正規賽事系列的第一輪。
這些船僅有 6 英尺（2.08 米）長，擁有 28 匹馬力，最高時速可達 30 英里/小時（48 公里/小時），由Torch Craft Marine 和 Jetstream Adventure Boats合作建造。 這些小船由二衝程發動機提供動力，在開闊的水域中發揮了巨大的作用 - 並且帶來了極大的樂趣 - 特別是來自 Tsunoda 和 Ricciardo 的操控。
為了讓這些船在邁阿密的周末比賽中表現得體，Metrowrapz 將這兩艘迷你噴射快艇塗上了令人驚嘆的Oracle Red Bull Racing 和 Scuderia AlphaTauri 車隊的外觀塗裝。
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訂製兩艘迷你噴射快艇
近距離接觸兩艘迷你噴射快艇，外觀有著Red Bull Racing 和 Scuderia Alpha Tauri 車隊的塗裝與風格。
雖然水上的較量可能是友善的，但終究只有一個贏家， 終場Tsunoda以微幅優勢獲勝。
在 F1 中贏得八場勝利的Ricciardo 開玩笑地表示：當我第一次看到迷你噴射快艇時，我想這一次，Yuki 可以笑到最後。 通常他是那個對他的身材有很多堅持的人。 他實際上很適合這個，我看起來就不合適，它是專為 Yuki 打造的。
這位澳大利亞車手調皮地補充道：我抱怨交通工具，但它始終是交通工具，而非方向盤後面的那個人。結果，今天沒有輸家，大家都學到了經驗。
日本車手表示：雖然 Oracle Red Bull 車隊將會為此展開報復，但Tsunoda很高興為 Scuderia AlphaTauri 車隊贏得勝利。我在比賽中途被超越，但在結束時又取得領先。在邁阿密贏了，一切都很棒。
（非）正規賽事系列將在本賽季的幾場大獎賽之前繼續進行，而 Oracle Red Bull Racing 也迫切希望下次在尚未公佈的（非）正規賽事系列和令人驚訝的比賽地點中取得勝利。
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