F1 車手的迷你噴射快艇在（非）正規賽事系列生龍活虎中開戰

這些船僅有 6 英尺（2.08 米）長，擁有 28 匹馬力，最高時速可達 30 英里/小時（48 公里/小時），由

和

合作建造。 這些小船由二衝程發動機提供動力，在開闊的水域中發揮了巨大的作用 - 並且帶來了極大的樂趣 - 特別是來自 Tsunoda 和 Ricciardo 的操控。