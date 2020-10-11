Verstappen同時還獲得本賽事最速圈和新賽道記錄的加分成績，這是荷蘭籍車手在紐伯格林賽道最後1圈獲得的成績，Mercedes車手Lewis Hamilton則取得其職涯第91場勝利，與車神Michael Schumacher的記錄齊名。Renault車隊的Daniel Ricciardo終場拿下第3名，登上頒獎台的榮耀。

這項賽事在紐伯格林舉行，就位於德國埃菲爾山脈上，因全球健康狀況帶來的強制性變化，本處賽道遂加入2020 F1的行程表內。週五的兩場練習賽受雨水和霧氣圍繞影響未能舉行，這是7年來首見，所有車隊及車手在返回賽道參加正式賽前，沒有賽道足夠的練習時間。

儘管天氣寒冷，賽道上仍然有大約20,000名車迷熱情的支持與關注，這使許多人的內心備加溫暖，進而稍微恢復了F1世界的一些常態氛圍。

Max Verstappen claimed another podium in the Eifel Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

燈滅起跑，Verstappen自第3位發車，他的輪胎在寒冷的天氣中困擾著抓地力時，但仍然表現出色且速度掌控良好，當稍早比賽的領先者Valtteri Bottas因受熱能回收單元(MGU-H)問題影響退出比賽後，Verstappen從原本的第3位晉升至第2名位置。

全程60圈的比賽中，Verstappen緊追領先者Hamilon的後方，在進入下一站葡萄牙大獎賽前，於方格旗的揮舞下，終場衝線拿下第2名佳績，目前在世界車手排名以147分位居第3。