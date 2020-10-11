F1

2020 F1大獎賽德國戰報 - Max Verstappen再添亞軍殊榮

© Getty Images/Red Bull Content Pool
Aston Martin Red Bull車隊的Max Verstappen在紐伯格林（Nürburgring）埃菲爾大獎賽表現優異且出色，終場拿下第2名，另Pierre Gasly則為Scuderia AlphaTauri車隊贏得更多積分進帳的好成績。
由 James W Roberts 編寫發佈於
Max Verstappen在德國西部著名的紐伯格林賽道舉行的埃菲爾大獎賽中，表現強勁且亮眼，終場衝線在2020 F1賽季贏得第5座亞軍佳績。
Verstappen同時還獲得本賽事最速圈和新賽道記錄的加分成績，這是荷蘭籍車手在紐伯格林賽道最後1圈獲得的成績，Mercedes車手Lewis Hamilton則取得其職涯第91場勝利，與車神Michael Schumacher的記錄齊名。Renault車隊的Daniel Ricciardo終場拿下第3名，登上頒獎台的榮耀。
這項賽事在紐伯格林舉行，就位於德國埃菲爾山脈上，因全球健康狀況帶來的強制性變化，本處賽道遂加入2020 F1的行程表內。週五的兩場練習賽受雨水和霧氣圍繞影響未能舉行，這是7年來首見，所有車隊及車手在返回賽道參加正式賽前，沒有賽道足夠的練習時間。
儘管天氣寒冷，賽道上仍然有大約20,000名車迷熱情的支持與關注，這使許多人的內心備加溫暖，進而稍微恢復了F1世界的一些常態氛圍。
Max Verstappen of Aston Martin Red Bull Racing RB16 on track during the F1 Eifel Grand Prix at Nuerburgring on October 11, 2020.
Max Verstappen claimed another podium in the Eifel Grand Prix
© Getty Images/Red Bull Content Pool
燈滅起跑，Verstappen自第3位發車，他的輪胎在寒冷的天氣中困擾著抓地力時，但仍然表現出色且速度掌控良好，當稍早比賽的領先者Valtteri Bottas因受熱能回收單元(MGU-H)問題影響退出比賽後，Verstappen從原本的第3位晉升至第2名位置。
全程60圈的比賽中，Verstappen緊追領先者Hamilon的後方，在進入下一站葡萄牙大獎賽前，於方格旗的揮舞下，終場衝線拿下第2名佳績，目前在世界車手排名以147分位居第3。
儘管Verstappen的Aston Martin Red Bull車隊隊友Alex Albon 最後退賽收場，但 Scuderia AlphaTauri車隊的 Pierre Gasly 仍以強勁的實力與表現拿下第6名佳績，繼續他在本賽季的優勢作為，目前AlphaTauri車隊在世界車隊冠軍榜上僅落後Ferrari 車隊13分。
Pierre Gasly of Scuderia AlphaTauri leads Alexander Albon of Aston Martin Red Bull Racing during the F1 Eifel Grand Prix at Nuerburgring on October 11, 2020.
Pierre Gasly leads Alex Albon on his way to sixth in Germany
© Getty Images/Red Bull Content Pool
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團F1粉絲頁!
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團Red Bull Taiwan Instagram