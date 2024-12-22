改變Liam Lawson人生的一通電話-「歡迎加入Red Bull 車隊」

Liam Lawson的故事始於紐西蘭，他對賽車運動的熱愛在家人的支持下逐漸成長。他的父親尤為重要，對他的賽車之路起到了關鍵作用。Lawson回憶起與父親分享晉升至Red Bull車隊消息時的動人時刻：「他從第一天起就一直陪著我，」。Lawson在採訪中說道，形容父親是他不斷支持與啟發的來源。「他總是讓我相信，只要努力，沒有什麼是不可能的。看到他為這個消息動情，真的很特別——這是我從未見過的一面。」整個家庭這樣不懈的支持，往往伴隨著巨大犧牲。在今年的一個播客中，Lawson透露他的父母甚至賣掉了房子來支持他的賽車事業。「我的父母和兄弟姊妹為了讓我能走到今天，放棄了很多。這是他們的成就，就像是我的成就一樣。」