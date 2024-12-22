© Ken Leanfore/Red Bull Content Pool
F1
改變Liam Lawson人生的一通電話-「歡迎加入Red Bull 車隊」
一通電話、兩個改變人生的字眼，以及父親的淚水——Liam Lawson是如何獲得與Max Verstappen並肩作戰的夢幻席位，在此，讓我們一起了解加入Oracle Red Bull 車隊的感人故事。
從紐西蘭的卡丁車賽道到F1的巔峰，Liam Lawson的迅速崛起仍在繼續。這位22歲的年輕車手成功獲得Red Bull車隊2025賽季的夢幻席位，將與四屆世界冠軍Max Verstappen搭檔，開啟職業生涯的新篇章，並鞏固他在F1精英中的地位。
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從卡丁車到F1：Liam Lawson加入Red Bull車隊
Liam Lawson的故事始於紐西蘭，他對賽車運動的熱愛在家人的支持下逐漸成長。他的父親尤為重要，對他的賽車之路起到了關鍵作用。Lawson回憶起與父親分享晉升至Red Bull車隊消息時的動人時刻：「他從第一天起就一直陪著我，」。Lawson在採訪中說道，形容父親是他不斷支持與啟發的來源。「他總是讓我相信，只要努力，沒有什麼是不可能的。看到他為這個消息動情，真的很特別——這是我從未見過的一面。」整個家庭這樣不懈的支持，往往伴隨著巨大犧牲。在今年的一個播客中，Lawson透露他的父母甚至賣掉了房子來支持他的賽車事業。「我的父母和兄弟姊妹為了讓我能走到今天，放棄了很多。這是他們的成就，就像是我的成就一樣。」
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從青訓計劃到F1：Liam Lawson的成長之路
Liam Lawson通往紅牛車隊的旅程始於2019年，當時他加入了Red Bull青訓計劃。隨後，他展現了一系列令人印象深刻的表現，包括在2021年與Red Bull AF Corse車隊合作，於DTM系列賽中獲得亞軍。他的F1首秀是在2023年的荷蘭大獎賽，為Red Bull二隊Scuderia AlphaTauri出賽。在僅僅第二場比賽的新加坡大獎賽中，他就成功取得積分，迅速證明了自己的實力。
我笑得停不下來——我的臉因為笑太多都僵住了！
2024年，Liam Lawson擔任Red Bull兩支車隊的後備車手，同時為Visa Cash App Racing Bulls參賽。他的出色表現，包括在美國和新加坡大獎賽中的積分入袋，進一步鞏固了他作為一名天賦異稟且堅韌不拔車手的聲譽。
當Red Bull車隊領隊Christian Horner告知他晉升的消息時，Lawson難掩興奮之情。「Christian打電話給我，用經典的開場白說：‘歡迎加入Red Bull車隊。’」自那以後，他就一直笑個不停：「我真的停不下來——我的臉因為笑太多都僵住了！
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Lawson將於2025年加入Red Bull車隊，與Verstappen並肩作戰
與F1史上最偉大的車手之一 Max Verstappen攜手，對Liam Lawson而言既是一種榮耀，也是一個挑戰，而他全然擁抱這個機會。「我擁有最棒的隊友可以學習，」Lawson說道。「Max這些年來對我非常支持，即使在我擔任後備車手、感受到壓力的時候也是如此。沒有比他更好的學習對象了，我很期待能與他並肩合作，為車隊的成功貢獻力量。」
雖然Lawson承認短期內挑戰世界冠軍並非易事，但他的長期目標始終清晰。「每位車手的夢想都是贏得世界冠軍，這也是我從小的目標。但目前，我的重心是幫助車隊奪下車隊冠軍，並盡快提升競爭力。」
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Lawson準備在F1寫下屬於他的傳奇
Red Bull車隊領隊Christian Horner對Lawson的能力表現出極大的信心，並強調他在賽道上頑強和適應的能力。「Liam在Visa Cash App Racing Bulls的表現證明了他不僅能夠交出成績，還敢於與最強者一較高下。他的晉升反映了Red Bull對培養青訓計劃人才的一貫承諾。」
「我從八歲起就為此努力。」
隨著Lawson為2025賽季做好準備，他肩負著家人的夢想、家鄉的期盼，以及一路上學到的寶貴經驗。加入Red Bull車隊，他擁有了實現目標所需的資源、指導與決心，準備在F1寫下屬於自己的傳奇。「我從八歲起就為此努力，」Lawson表示。「從小的夢想成真，但這只是開始。我迫不及待想要開啟這段旅程。」
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