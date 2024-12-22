Liam Lawson of Red Bull Racing at the Bathurst 12 Hour in 2023
© Ken Leanfore/Red Bull Content Pool
F1

改變Liam Lawson人生的一通電話-「歡迎加入Red Bull 車隊」

一通電話、兩個改變人生的字眼，以及父親的淚水——Liam Lawson是如何獲得與Max Verstappen並肩作戰的夢幻席位，在此，讓我們一起了解加入Oracle Red Bull 車隊的感人故事。
由 Agnes Aneboda 編寫
4 min readPublished on

Part of this story

利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

New ZealandNew Zealand
查看基本資料

Summary

  1. 1
    從卡丁車到F1：Liam Lawson加入Red Bull車…
  2. 2
    從青訓計劃到F1：Liam Lawson的成長之路
  3. 3
    Lawson將於2025年加入Red Bull車隊，與Ver…
  4. 4
    Lawson準備在F1寫下屬於他的傳奇
從紐西蘭的卡丁車賽道到F1的巔峰，Liam Lawson的迅速崛起仍在繼續。這位22歲的年輕車手成功獲得Red Bull車隊2025賽季的夢幻席位，將與四屆世界冠軍Max Verstappen搭檔，開啟職業生涯的新篇章，並鞏固他在F1精英中的地位。
01

從卡丁車到F1：Liam Lawson加入Red Bull車隊

Liam Lawson的故事始於紐西蘭，他對賽車運動的熱愛在家人的支持下逐漸成長。他的父親尤為重要，對他的賽車之路起到了關鍵作用。Lawson回憶起與父親分享晉升至Red Bull車隊消息時的動人時刻：「他從第一天起就一直陪著我，」。Lawson在採訪中說道，形容父親是他不斷支持與啟發的來源。「他總是讓我相信，只要努力，沒有什麼是不可能的。看到他為這個消息動情，真的很特別——這是我從未見過的一面。」整個家庭這樣不懈的支持，往往伴隨著巨大犧牲。在今年的一個播客中，Lawson透露他的父母甚至賣掉了房子來支持他的賽車事業。「我的父母和兄弟姊妹為了讓我能走到今天，放棄了很多。這是他們的成就，就像是我的成就一樣。」
02

從青訓計劃到F1：Liam Lawson的成長之路

Rookie driver Liam Lawson with the runner-up trophy for the 2021 DTM season.

Liam Lawson with the runner-up trophy for the 2021 DTM season

© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Liam Lawson通往紅牛車隊的旅程始於2019年，當時他加入了Red Bull青訓計劃。隨後，他展現了一系列令人印象深刻的表現，包括在2021年與Red Bull AF Corse車隊合作，於DTM系列賽中獲得亞軍。他的F1首秀是在2023年的荷蘭大獎賽，為Red Bull二隊Scuderia AlphaTauri出賽。在僅僅第二場比賽的新加坡大獎賽中，他就成功取得積分，迅速證明了自己的實力。
我笑得停不下來——我的臉因為笑太多都僵住了！
利亞姆·勞森 - Liam Lawson
2024年，Liam Lawson擔任Red Bull兩支車隊的後備車手，同時為Visa Cash App Racing Bulls參賽。他的出色表現，包括在美國和新加坡大獎賽中的積分入袋，進一步鞏固了他作為一名天賦異稟且堅韌不拔車手的聲譽。
當Red Bull車隊領隊Christian Horner告知他晉升的消息時，Lawson難掩興奮之情。「Christian打電話給我，用經典的開場白說：‘歡迎加入Red Bull車隊。’」自那以後，他就一直笑個不停：「我真的停不下來——我的臉因為笑太多都僵住了！
03

Lawson將於2025年加入Red Bull車隊，與Verstappen並肩作戰

In 2023, Max Verstappen and Liam Lawson of Oracle Red Bull Racing chat in the team garage during final practice for the Spanish F1 Grand Prix in Barcelona

"There's no one better to learn from," says Lawson

© Adam Pretty/Getty Images/Red Bull Content Pool

與F1史上最偉大的車手之一 Max Verstappen攜手，對Liam Lawson而言既是一種榮耀，也是一個挑戰，而他全然擁抱這個機會。「我擁有最棒的隊友可以學習，」Lawson說道。「Max這些年來對我非常支持，即使在我擔任後備車手、感受到壓力的時候也是如此。沒有比他更好的學習對象了，我很期待能與他並肩合作，為車隊的成功貢獻力量。」
雖然Lawson承認短期內挑戰世界冠軍並非易事，但他的長期目標始終清晰。「每位車手的夢想都是贏得世界冠軍，這也是我從小的目標。但目前，我的重心是幫助車隊奪下車隊冠軍，並盡快提升競爭力。」
04

Lawson準備在F1寫下屬於他的傳奇

Liam Lawson driving during practice ahead of the F1 Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 25, 2024, in Mexico City.

Liam Lawson powers through the infield in Mexico

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Red Bull車隊領隊Christian Horner對Lawson的能力表現出極大的信心，並強調他在賽道上頑強和適應的能力。「Liam在Visa Cash App Racing Bulls的表現證明了他不僅能夠交出成績，還敢於與最強者一較高下。他的晉升反映了Red Bull對培養青訓計劃人才的一貫承諾。」
「我從八歲起就為此努力。」
利亞姆·勞森 - Liam Lawson
隨著Lawson為2025賽季做好準備，他肩負著家人的夢想、家鄉的期盼，以及一路上學到的寶貴經驗。加入Red Bull車隊，他擁有了實現目標所需的資源、指導與決心，準備在F1寫下屬於自己的傳奇。「我從八歲起就為此努力，」Lawson表示。「從小的夢想成真，但這只是開始。我迫不及待想要開啟這段旅程。」
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團F1粉絲頁!
RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑想要隨時掌握戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 Red Bull Taiwan Instagram

Part of this story

利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

New ZealandNew Zealand
查看基本資料
F1
Formula Racing