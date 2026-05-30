Max Verstappen 加拿大站頒獎台寫下里程碑

儘管 F1 新時代充滿變化與混亂，2026 年加拿大大獎賽卻彷彿讓時光倒流，為我們帶來 Max Verstappen 與 Lewis Hamilton 之間一場經典的輪對輪對決。兩人為爭奪 Mercedes 強勢領跑之後的第二名展開激烈競爭。以下是本場比賽的幾大焦點，而這場比賽到了賽季尾聲時，仍可能被證明具有關鍵意義。

01 Verstappen 與 Hamilton 上演最吸睛的精采對決

Mutual respect: both Hamilton and Verstappen enjoyed their battle © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

由於 Kimi Antonelli 的 Mercedes 在前方遙遙領先，而 McLaren 車手們則受困於輪胎選擇，第二名之爭便交由兩位現役戰績最輝煌的車手，帶來令人屏息的激烈競速。雖然這位荷蘭車手起初落後於昔日宿敵，但他在第 13 圈進入第一個彎前完成的驚險超車，才是真正引爆話題的關鍵。

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Verstappen 隨後一路守住領先位置，直到第 62 圈，Hamilton 的耐心等待加上 Verstappen 輪胎逐漸老化，讓這位英國車手重新奪回名次並鎖定第二名。賽後他表示：「終於能和 Max 來一場精彩對決，我真的非常、非常感激。我真的非常、非常開心。」

02 重返頒獎台，也重返冠軍爭奪戰？

Champagne celebrations for the first Red Bull Ford Powertrains podium © Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool

雖然在比賽後段才失去一個名次讓他感到失望，但 Verstappen 以第三名完賽，代表 Max 與 Oracle Red Bull Racing 收下本季首座頒獎台，同時也為 Red Bull Ford Powertrains 寫下首次登上頒獎台的里程碑。

以本季至今的整體情況來看，這是一個不錯的結果；車隊戰術與個人表現都恰到好處。這樣的成績不僅展現了進步，也能建立信心。當然，現在看來年度冠軍或許遙不可及，但上個賽季也曾是如此，而我們都記得，只要帶著一點氣勢進入下半季，什麼都有可能發生。

「能夠重返頒獎台，感覺真好」

「能夠重返頒獎台，感覺真的很棒。」Verstappen 表示。「這有點令人驚喜，但我們做出了正確的決策，也沒有留下任何遺憾……最後幾圈和 Lewis 纏鬥時我很享受，也全力以赴想把位置搶回來。過去兩個週末，我們的差距已經縮小很多，也取得了正面的進展。這也是我們使用自家動力單元後的首座頒獎台，對車隊來說是一個非常棒的里程碑，所以要把功勞歸功所有讓我們走到這一步的人。」

03 Hadjar 持續帶來驚喜

Hadjar showed great pace in qualifying and finished the race in P5 © Alastair Staley/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

本週末另一位表現亮眼的車手是 Isack Hadjar ，他延續了加入 Red Bull Racing 後的強勢開局。這位年輕的法國車手在排位賽與正賽中都展現出色速度，最終以優異的第五名完賽。

隨著週末賽事推進，Hadjar 明顯越跑越有信心，並再次證明自己有能力跟上接近 Verstappen 的速度。尤其是他的排位賽表現格外吸睛，因為他曾一度在部分賽段中跑出最快成績。

他表示：「這個週末賽車整體表現非常正面——從邁阿密站以來，我們取得了很大的進步，也把這個週末發揮到最好。我希望我們能把同樣的氣勢延續到摩納哥。」

04 Visa Cash App Racing Bulls 的高低起伏

Liam Lawson picked up points again in Montreal © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Visa Cash App Racing Bulls 喜憂參半。紐西蘭車手 Liam Lawson 從第 11 位起跑一路向前推進，最終以第七名完賽，追平他 2026 賽季至今的最佳成績，為車隊拿下重要積分。不過，車隊新秀 Arvid Lindblad 則遭遇不幸，他的 VCARB03 在發車格上無法順利掛檔，最終未能起跑。

Canadian Grand Prix result 1 Mercedes Points 25 2 Ferrari Points 18 3 Oracle Red Bull Racing Points 15 4 Ferrari Points 12 5 Oracle Red Bull Racing Points 10 Rank Driver Team Points 1 Mercedes 25 2 Ferrari 18 3 Oracle Red Bull Racing 15 4 Ferrari 12 5 Oracle Red Bull Racing 10