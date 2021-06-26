01 什麼是Formula Schnitzeljagd終極挑戰？

了解奧地利真的很棒，但有時也很艱難。 Max Verstappen 和 Sergio Pérez（Red Bull Racing Honda）以及 Pierre Gasly 和 Yuki Tsunoda（Scuderia AlphaTauri）在前進奧地利 F1 大獎賽之前，有機會在此體驗一下完全不同的挑戰。

Helmut Marko 博士邀請Red Bull 4位F1一級方程式賽車手，在斯皮爾伯格的兩場比賽之前，以一種非常特殊的方式了解他的家鄉，進而熟悉當地的環境。事實上，正如你在頁面開始的影片中所看到的那樣，它可能成為有史以來最不尋常和最艱難的Red Bull環道之旅。

歡迎來到這次永難忘懷的旅行 Dr Helmut Marko

02 Formula Schnitzeljagd的終極挑戰

牛奶代替香檳，皮褲代替燕尾服，森林小徑代替林蔭大道：與 F1 的魅力相比，奧地利仍然是相當樸實的地方。但是，Verstappen、Pérez、Gasly 和 Tsunoda 在擠牛奶、穿著傳統服飾或划船方面也會是世界一流的嗎？讓我們看看他們融入當地參與挑戰的過程……

格倫德爾湖的挑戰

'Plätte' 是薩爾茨卡默古特地區的傳統平木工作船 - 完美操縱它是一種藝術。 當然，除非你有一個舷外馬達，但那樣就不公平了，不是嗎？

In Grundlsee, some took the easy option… © Philip Platzer/Red Bull Content Pool …while others did it the hard way © Philip Platzer/Red Bull Content Pool And the winners took it all © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

挑戰傳統服飾

有件事是肯定的：皮褲不是賽車服。你可以說這些車手需要使用說明才能正確穿上它們。

"How about this one?" The drivers go clothes shopping © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Just like the F1 championship, the lederhosen are really tight © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Who wore it best? © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Fit check! © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

挑戰擠牛奶

牛奶不是來自超市。嗯，確實如此，首先它來自乳牛。不過，你怎麼把它們擠進桶裡？讓我們一探究竟吧！

This is not normally part of an F1 driver's job description © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Pérez receives a little professional guidance © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Not bad for a first attempt © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

挑戰越野

樂趣從路的盡頭開始。對F1車手來說，這是一種不尋常的態度，但在越野神車Steyr-Puch Pinzgauer 的方向盤後面卻成為可能。我們用它來將我們的車手送到一些非常棘手的地形，考驗一下他們的駕駛技術。

What's the hold up? © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Max Verstappen has a plan © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Head to head in the forest: Team AlphaTauri vs Team Red Bull Racing © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Drinks break © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

03 性能對比：Pinzgauer vs. F1 賽車

差異再明顯不過：Steyr Puch Pinzgauer 718 Turbo Diesel 是真正工作的主力，而 RB16 則是敏感的賽馬。你真能比較兩者的不同點嗎？簡短的回答：是的……

Pinzgauer RB16B Drive 6x6 Rear wheel drive PS 113 Around 1,000 Top speed 113kph 360kph From 0 to 100kph in... Around 20 seconds Around 2 seconds

04 Red Bull 環道決鬥——旅程的終點

車手們已經到達目的地——Red Bull環道——世界上最美麗的賽道之一。但在他們4人獲得炸肉排之前，他們必須證明在實踐中學到了什麼，並在最後的挑戰中與 Pinzgauer 一起征服斯皮爾伯格賽道。

05 感想

一輛有六個輪子的大車——我之前從未開過這樣的車。超酷。但現在是在Red Bull賽道為車迷提供兩場精彩的比賽，希望我們能夠在主場贏得光榮的勝利。 Max Verstappen

在我們前往 Red Bull環道之前，我們在 Formula Schnitzeljagd 中對奧地利有了更多的了解。很高興我們4位車手終於共同做了一些事情 Pierre Gasly

我們只是被 Pinzgauer 卡住了，幾乎出不去。這真的有點難，但也很有趣 Yuki Tsunoda