F1
他們在Formula Schnitzeljagd挑戰了那些新鮮事？
在奧地利Red Bull賽道舉行的F1一級方程式大獎賽之前，我們為車手 Max Verstappen、Sergio Pérez、Pierre Gasly 和 Yuki Tsunoda 安排了一次非常不一樣的挑戰。
01
什麼是Formula Schnitzeljagd終極挑戰？
了解奧地利真的很棒，但有時也很艱難。 Max Verstappen 和 Sergio Pérez（Red Bull Racing Honda）以及 Pierre Gasly 和 Yuki Tsunoda（Scuderia AlphaTauri）在前進奧地利 F1 大獎賽之前，有機會在此體驗一下完全不同的挑戰。
Helmut Marko 博士邀請Red Bull 4位F1一級方程式賽車手，在斯皮爾伯格的兩場比賽之前，以一種非常特殊的方式了解他的家鄉，進而熟悉當地的環境。事實上，正如你在頁面開始的影片中所看到的那樣，它可能成為有史以來最不尋常和最艱難的Red Bull環道之旅。
歡迎來到這次永難忘懷的旅行
當Helmut說這樣的話時，你通常會遭遇大問題
02
Formula Schnitzeljagd的終極挑戰
牛奶代替香檳，皮褲代替燕尾服，森林小徑代替林蔭大道：與 F1 的魅力相比，奧地利仍然是相當樸實的地方。但是，Verstappen、Pérez、Gasly 和 Tsunoda 在擠牛奶、穿著傳統服飾或划船方面也會是世界一流的嗎？讓我們看看他們融入當地參與挑戰的過程……
格倫德爾湖的挑戰
'Plätte' 是薩爾茨卡默古特地區的傳統平木工作船 - 完美操縱它是一種藝術。 當然，除非你有一個舷外馬達，但那樣就不公平了，不是嗎？
挑戰傳統服飾
有件事是肯定的：皮褲不是賽車服。你可以說這些車手需要使用說明才能正確穿上它們。
挑戰擠牛奶
牛奶不是來自超市。嗯，確實如此，首先它來自乳牛。不過，你怎麼把它們擠進桶裡？讓我們一探究竟吧！
挑戰越野
樂趣從路的盡頭開始。對F1車手來說，這是一種不尋常的態度，但在越野神車Steyr-Puch Pinzgauer 的方向盤後面卻成為可能。我們用它來將我們的車手送到一些非常棘手的地形，考驗一下他們的駕駛技術。
03
性能對比：Pinzgauer vs. F1 賽車
差異再明顯不過：Steyr Puch Pinzgauer 718 Turbo Diesel 是真正工作的主力，而 RB16 則是敏感的賽馬。你真能比較兩者的不同點嗎？簡短的回答：是的……
|Pinzgauer
|RB16B
|Drive
|6x6
|Rear wheel drive
|PS
|113
|Around 1,000
|Top speed
|113kph
|360kph
|From 0 to 100kph in...
|Around 20 seconds
|Around 2 seconds
04
Red Bull 環道決鬥——旅程的終點
車手們已經到達目的地——Red Bull環道——世界上最美麗的賽道之一。但在他們4人獲得炸肉排之前，他們必須證明在實踐中學到了什麼，並在最後的挑戰中與 Pinzgauer 一起征服斯皮爾伯格賽道。
05
感想
一輛有六個輪子的大車——我之前從未開過這樣的車。超酷。但現在是在Red Bull賽道為車迷提供兩場精彩的比賽，希望我們能夠在主場贏得光榮的勝利。
在我們前往 Red Bull環道之前，我們在 Formula Schnitzeljagd 中對奧地利有了更多的了解。很高興我們4位車手終於共同做了一些事情
我們只是被 Pinzgauer 卡住了，幾乎出不去。這真的有點難，但也很有趣
當然，我們非常認真地看待這場挑戰，以便為奧地利的比賽做好準備
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