觀看影片15分鐘
F1

他們在Formula Schnitzeljagd挑戰了那些新鮮事？

在奧地利Red Bull賽道舉行的F1一級方程式大獎賽之前，我們為車手 Max Verstappen、Sergio Pérez、Pierre Gasly 和 Yuki Tsunoda 安排了一次非常不一樣的挑戰。
由 Eugen Waidhofer 編寫
發佈於
Part of this story

Styrian Grand Prix 2021

Austria

Austrian Grand Prix 2021

Austria

Max Verstappen

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

MexicoMexico

Pierre Gasly

FranceFrance

Yuki Tsunoda

JapanJapan

Summary

  1. 1
    什麼是Formula Schnitzeljagd終極挑戰？
  2. 2
    Formula Schnitzeljagd的終極挑戰
  3. 3
    性能對比：Pinzgauer vs. F1 賽車
  4. 4
    Red Bull 環道決鬥——旅程的終點
  5. 5
    感想
01

什麼是Formula Schnitzeljagd終極挑戰？

了解奧地利真的很棒，但有時也很艱難。 Max Verstappen 和 Sergio Pérez（Red Bull Racing Honda）以及 Pierre Gasly 和 Yuki Tsunoda（Scuderia AlphaTauri）在前進奧地利 F1 大獎賽之前，有機會在此體驗一下完全不同的挑戰。
Helmut Marko 博士邀請Red Bull 4位F1一級方程式賽車手，在斯皮爾伯格的兩場比賽之前，以一種非常特殊的方式了解他的家鄉，進而熟悉當地的環境。事實上，正如你在頁面開始的影片中所看到的那樣，它可能成為有史以來最不尋常和最艱難的Red Bull環道之旅。
歡迎來到這次永難忘懷的旅行
Dr Helmut Marko
當Helmut說這樣的話時，你通常會遭遇大問題
Max Verstappen walks in the Paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on November 28, 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Max Verstappen
02

Formula Schnitzeljagd的終極挑戰

牛奶代替香檳，皮褲代替燕尾服，森林小徑代替林蔭大道：與 F1 的魅力相比，奧地利仍然是相當樸實的地方。但是，Verstappen、Pérez、Gasly 和 Tsunoda 在擠牛奶、穿著傳統服飾或划船方面也會是世界一流的嗎？讓我們看看他們融入當地參與挑戰的過程……
格倫德爾湖的挑戰
'Plätte' 是薩爾茨卡默古特地區的傳統平木工作船 - 完美操縱它是一種藝術。 當然，除非你有一個舷外馬達，但那樣就不公平了，不是嗎？
Max Verstappen and Sergio Perez on a boat with an outboard engine on the Grundlsee during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
In Grundlsee, some took the easy option…
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Yuki Tsunoda und Pierre Gasly paddle on the Grundlsee during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
…while others did it the hard way
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Max Verstappen and Sergio Perez celebrate in Grundlsee during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
And the winners took it all
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
挑戰傳統服飾
有件事是肯定的：皮褲不是賽車服。你可以說這些車手需要使用說明才能正確穿上它們。
The Red Bull Racing Honda and Scuderia AlphaTauri drivers shop for traditional Austrian outfits during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
"How about this one?" The drivers go clothes shopping
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Max Verstappen tries on lederhosen during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
Just like the F1 championship, the lederhosen are really tight
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing Honda and Scuderia AlphaTauri drivers try on traditional Austrian outfits during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
Who wore it best?
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
The Red Bull Racing Honda and Scuderia AlphaTauri drivers dressed in traditional Austrian outfits during Formula Schnitzeljagd in Austria in June 2021.
Fit check!
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
挑戰擠牛奶
牛奶不是來自超市。嗯，確實如此，首先它來自乳牛。不過，你怎麼把它們擠進桶裡？讓我們一探究竟吧！
Yuki Tsunoda milks a cow during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
This is not normally part of an F1 driver's job description
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Sergio Perez milks a cow during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
Pérez receives a little professional guidance
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Sergio Perez holds a jug of fresh milk aloft during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
Not bad for a first attempt
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
挑戰越野
樂趣從路的盡頭開始。對F1車手來說，這是一種不尋常的態度，但在越野神車Steyr-Puch Pinzgauer 的方向盤後面卻成為可能。我們用它來將我們的車手送到一些非常棘手的地形，考驗一下他們的駕駛技術。
Yuki Tsunoda leans out of his truck during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
What's the hold up?
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Max Verstappen points the way during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
Max Verstappen has a plan
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Team AlphaTauri and Team Red Bull Racing drive trucks during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
Head to head in the forest: Team AlphaTauri vs Team Red Bull Racing
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Max Verstappen drinks a can of Red Bull during the Schnitzeljagd project in Austria in June 2021.
Drinks break
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
03

性能對比：Pinzgauer vs. F1 賽車

差異再明顯不過：Steyr Puch Pinzgauer 718 Turbo Diesel 是真正工作的主力，而 RB16 則是敏感的賽馬。你真能比較兩者的不同點嗎？簡短的回答：是的……
PinzgauerRB16B
Drive6x6Rear wheel drive
PS113Around 1,000
Top speed113kph360kph
From 0 to 100kph in...Around 20 secondsAround 2 seconds
04

Red Bull 環道決鬥——旅程的終點

車手們已經到達目的地——Red Bull環道——世界上最美麗的賽道之一。但在他們4人獲得炸肉排之前，他們必須證明在實踐中學到了什麼，並在最後的挑戰中與 Pinzgauer 一起征服斯皮爾伯格賽道。
05

感想

一輛有六個輪子的大車——我之前從未開過這樣的車。超酷。但現在是在Red Bull賽道為車迷提供兩場精彩的比賽，希望我們能夠在主場贏得光榮的勝利。
Max Verstappen
在我們前往 Red Bull環道之前，我們在 Formula Schnitzeljagd 中對奧地利有了更多的了解。很高興我們4位車手終於共同做了一些事情
Pierre Gasly
我們只是被 Pinzgauer 卡住了，幾乎出不去。這真的有點難，但也很有趣
Yuki Tsunoda poses for a portrait at the launch of the Scuderia AlphaTauri team livery for the 2021 season in Salzburg, Austria.
Yuki Tsunoda
當然，我們非常認真地看待這場挑戰，以便為奧地利的比賽做好準備
Sergio Perez of Mexico and Red Bull Racing poses for a photo at Red Bull Racing Factory on January 15, 2021 in Milton Keynes, England.
Sergio Pérez
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 F1粉絲頁!
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 Red Bull Taiwan Instagram
Part of this story

Styrian Grand Prix 2021

Austria

Austrian Grand Prix 2021

Austria

Max Verstappen

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

MexicoMexico

Pierre Gasly

FranceFrance

Yuki Tsunoda

JapanJapan
F1
Formula Racing