繼去年史上最輝煌的F1賽季結束之後，我們在最短的時間內規劃了今年的行程，可謂是有史以來賽程最長的一次，上週在巴林舉行的第1場測試僅有3天，2021年的第1場賽事將於3月28日在巴林的Sakhir賽道隆重拉開序幕。

以下是今年賽季令人雀躍又興奮的10大理由

1. Max Verstappen氣勢如虹

Verstappen holte beim letzten Rennen in Abu Dhabi einen Sieg. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen為Red Bull 車隊贏得勝利已不是什麼新鮮事，但正是他去年12月在賽季末阿布達比大賽奪冠的方式喚起了大家的希望，這表示2021年可能會給Mercedes在前線帶來很大的挑戰，這對於他們過去7年的強勢作為來說是沒有的經驗。Verstappen功不可沒，去年在Yas Marina賽道與Valtteri Bottas和Lewis Hamilton之間拉開了一段領先距離，這與Red Bull車隊令人鼓舞的季前測試相關，當2022 F1在規則上會有重新的設定前，2021年的賽車也做了小幅提升與精進，期使本賽季更具纏鬥的競爭力。

2. 比以往更多分站賽事

23場賽事將於本週末在巴林拉開序幕，並於12月12日遠在800公里之外的阿布達比完成年度封關戰，本賽季將測試車隊和車手的極限，這是F1成立71年以來最長的賽程。但是2021年的故事還有另外一個轉折。最大的改變可能是計劃在加拿大、義大利和巴西舉行的3場衝刺賽，車手將在周五獲得資格參加週六的100公里衝刺比賽，這將為周日的正賽奠立基礎。車隊將採用什麼策略？ 星期六比賽的距離是典型大獎賽的三分之一嗎？這項創新的改變是否會引起車迷的興趣？想要知道這些答案還太早，但我們很期待看到結果。

3. 荷蘭大獎賽回歸

Max Verstappen與Alex Albon的荷蘭公路之旅

Max Verstappen只要有機會就會贏得勝利，但暫時還不要認定9月5日（贊德福特36年首次的荷蘭大獎賽之日）噴發勝利香檳的場景，因為2021行程表列入優先名單的機會並不算高。但對Verstappen在荷蘭受到的熱情氛圍來說，我們超期待第13站能夠在海邊巡迴賽被廣大橙色的旗幟淹沒。

First laps on the remade 2020 Zandvoort circuit

4. Sergio Perez再出擊

Perez se na start v Bahrajnu posadí pojedenácté © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen的新隊友SergioPérez在本賽季將會是矚目的焦點之一，尤其是去年是他職業生涯表現最亮眼的一季，並且他在Racing Point車隊的合約也到期。 這位經驗豐富的墨西哥籍車手，在去年贏得巴林大獎賽的冠軍寶座，並在年度積分榜上拿下第4名； 儘管他曾在2013年效力於McLaren頂級車隊，但成績未如預期，2021年的Pérez將會是一位傑出的車手。現在，這位F1最出色的車手，將以行動證明他可以成為F1速度最快的車手之一。

Behind The Charge: On Track With Checo

5. Yuki Tsunoda的震撼影響

Tsunoda v předsezónní jízdě za stáj AlphaTauri © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda竄升於去年在F2的精湛表現，但這也正是這位日本籍車手讓自己受到矚目的方式，並引起所有人的關注，以至於讓他成為 Scuderia AlphaTauri 車隊的新星。我們希望各賽程皆能保持穩定表現，以便我們可以於10月在鈴鹿舉行的日本大獎賽，有一位Honda動力的日本籍車手揚威本土。

6. Lewis Hamilton能否再創歷史紀錄

Hamilton si v roce 2021 věří na 100. výhru © Mercedes-AMG Petronas Motorsport

在與Mercedes簽訂1年的續約之後，本賽季可能是這位36歲英國籍車手贏得創紀錄第8座世界冠軍並取得100場勝利的賽季，這項運動要達到史上的頂峰幾乎是很難想像的任務。車隊和車手對於2021年後的計劃並沒有想太多，這意味著Hamilton的未來將與他現在所做的一樣多。

7. 新車隊熟面孔

Ricciardo se v sezoně podívá do McLarenu © McLaren Racing

僅有三支車隊- Mercedes、Williams 及 Alfa Romeo -車手未更動，但我們不乏在新車隊見到熟悉的知名車手。隨著Pérez的轉戰， Daniel Ricciardo (McLaren），Sebastian Vettel（Aston Martin）和Carlos Sainz (Ferrari)都在2021年有了新的東家。

8. 綠色和藍色賦予F1新的色調

Aston Martin is je jedním ze dvou nových jmen na startovce v roce 2021 © Aston Martin Cognizant Formula One Team

2021年F1失去的亮度，但它又獲得新的色譜；Racing Point車隊的粉紅色外裝已被英國Aston Martin的綠色賽車所取代，而過去幾個賽季黃色雷諾車隊現在則以法國的民族色彩奔馳在賽道上，現更名為Alpine，並且歡迎獲得兩座世界冠軍的Fernando Alonso再次回歸。

9. 儘管有遺漏但仍要增加

Portimão zůstává na kalendáři i po svém loňském debutu © Getty Images/Red Bull Content Pool

2020年F1行程的縮減但仍有一線希望，因為這項運動可以追溯到其過去的歷史，例如伊莫拉（Imola）和伊斯坦堡公園（Istanbul Park）賽道，並在波爾蒂莫（Portimão）和穆杰羅（Mugello）賽道開闢了新天地。 波爾蒂莫（Portimão）和伊莫拉（Imola）在2021年的行程表上仍保留了自己的位置； 可惜的是，在穆杰羅的托斯卡納丘陵上沒有足夠的空間，但仍有三分之二還是不錯的……

10.名字的遊戲