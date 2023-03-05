2023 賽季於本週末3 月 5 日，在巴林大獎賽重磅登場，也預示著賽道內外一場演變即將風雲再起。

與去年對這項運動規則革命性的改寫（可以說是四十年來最大的一次）相比，世界首屈一指的開放式賽車類別，今年只對機械進行了微小的更動，但 2023 年還有許多其他閃亮的新玩意。 我們有突破性的新比賽，賽程中的短程衝刺賽，之前場地重新回歸，還有三位非常有趣的新秀值得關注與期待。

在前排，車隊再次將 Oracle Red Bull 賽車明星Max Verstappen視為眾矢之的，他在去年的一個賽季計拿下 15 場勝利，最終贏得世界冠軍的榮耀，並在他的賽車鼻錐上保留了每位車手垂涎冠軍數字1的頭銜。

48分鐘 Horner 與 Newey專訪 Oracle Red Bull 車隊的負責人和技術總監回顧了他們成功的歷程。

隊友Sergio Pérez ——去年兩次奪冠——與飛人荷蘭車手第三個賽季一起並肩作戰，而在姊妹車隊 Scuderia AlphaTauri，Yuki Tsunoda 與他的第二位 F1 隊友一起進入他的第三個賽季，因為令人興奮的荷蘭車手 Nyck De Vries加入了他的行列。De Vries在通往 F1 的道路上贏得了 Formula 2 和 Formula E 冠軍後，終於在 28 歲獲得了F1全職車手的席位。

Pérez and Verstappen shared 17 wins among them last season © Getty Images/Red Bull Content Pool

在開始觀賞 2023 年的 23 場比賽之前，我們不確定您真正需要了解些什麼？ 但我們已經為您準備好了……

2023 年有那些比賽？

在 23 場比賽中，2023 年是 F1 74 年史上最長的一個賽季——如果中國大獎賽沒有連續第四個賽季推遲未參賽，這個賽季還會更長。 與去年相比，法國大獎賽今年於賽程中取消，而卡達——在 2021 年的一場 F1 比賽後中斷了一年——今年回歸了。

最大最亮的彩蛋？ 那將是本賽季倒數第二場在拉斯維加斯舉行的比賽，這是一場週六晚上壯觀的賽事，賽車將沿著著名的“大道”在其璀璨霓虹燈閃耀下呼嘯奔馳。

比賽週末如何運作？

讓我們以兩種方式回答這個問題。常規比賽和衝刺比賽週末； 前者 17 場，後者 6 場。

常規比賽週末是一個久經考驗的方式； 車手在排位賽之前進行3 次 60 分鐘的練習，持續 1 小時，開始時所有 20 輛車都進入賽道進行 18 分鐘的練習。 在此 18 分鐘結束時，最慢的五輛賽車將從排位賽淘汰，位居16-20 的發車位。

Qualifying as ever is important in defining grid postion © Getty Images/Red Bull Content Pool

接下來是另一個 15 分鐘練習； 最後，最慢的五輛車停在 11-15 號發車位，準備第二天的比賽。然後是最後 12 分鐘的拼戰，爭奪 1-10 名發車位，目標是桿位。

正賽，但需要多少圈才能達到 305 公里/190 英里，世界冠軍積分按照從第一名到第十名的滑動比例分配，獲勝者拿下 25 分。寫下比賽最快圈速的車手將獲得額外積分，前提是他們必須能夠進入前 10 名。

They'll be more Sprint races in 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool

除了我們之前提到的六場衝刺例外賽，同樣周末的形式，只有兩場練習賽，而非三場 – 排位賽結果為周六的衝刺比賽設置了排位，持續 100 公里/62 米，滑動得分比例從第一名（8 分）到第八名（1 分）的積分。 衝刺賽的完賽位置為 24 小時後的大獎賽確定了發車排位。

自 2021 年衝刺賽概念開始以來，F1 每個賽季從未超過三場； 今年，在亞塞拜然、奧地利、比利時、卡達、美國（奧斯汀）和巴西舉行的大獎賽，將在周日主賽事之前週六舉行衝刺比賽。

2023 年的賽車有那些改變？

與去年相比，並沒有太多——看看 2021 年的 F1 賽車和 2022 年相比，你會看到去年規則重置的程度，更不用說輪胎尺寸從 13 增加到 18 英寸為 F1 打造全新的外觀。

今年，這些改變更加微妙、程序化和安全驅動。

去年賽車的地面效應空氣動力學特性——下壓力有助迅速轉彎，是去年賽車下方產生的效應——導致了一些賽車彈跳或“豚跳”的現象，因為氣流隨著汽車的運動而不斷分離和重新附著，低地板在路上撞到顛簸。 因此，今年地板高度提高了 15 毫米，並且每輛車都安裝了強制性傳感器以測量彈跳的程度。

Safety of the drivers is as ever important in F1 design © FIA/Getty Images/Red Bull Content Pool

周冠宇駕駛他的Alfa Romeo在上個賽季英國大獎賽開始時發生了一場壯觀的撞車事故後奇蹟般地逃脫後，防滾架——車手頭頂的半圓形環——得到了鞏固，而車手側後視鏡則得到了加強。 加寬以幫助新一代汽車的能見度，這些汽車比之前的車型更扁平、更低。

請觀賞 Oracle Red Bull 一級方程式車隊 RB19 F1 賽車的揭幕儀式：

2023 F1 Oracle Red Bull 車隊賽季發布會 車隊返回美國，並為 2023 年F1一級方程式賽季推出新車發布會。

車手市場的移動？

10 支車隊中的 4 支——Alfa Romeo、Mercedes、Ferrari，當然還有Oracle Red Bull車隊——保留了去年相同車手組合，而有 6 支車隊進行了調換。

在這六隊中，三隊將有 2023 年的”新秀”進用。McLaren簽下了前 F2 和 F3 冠軍Oscar Piastri，以取代澳大利亞同胞Daniel Ricciardo成為Lando Norris的隊友；Ricciardo則重新加入Red Bull，成為車隊的預備車手。

Ricciardo's back at Oracle Red Bull Racing © Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

在Williams車隊，美國籍Logan Sargeant 離開 F2 後與Alex Albon 成為搭檔——這位 21 歲的佛羅里達人，是繼 16 年前 Scott Speed 以來第一位全職參加本系列賽的美國人。

另一位“新秀”——注意引號——是De Vries，去年當Albon身體不適時，他在義大利曾代表Williams車隊，當時替補出場比賽拿下積分的優異表現令人難忘。

New season, new overalls for Nyck de Vries © Getty Images/Red Bull Content Pool

在新車隊熟悉的面孔中，兩屆世界冠軍Fernando Alonso從Alpine轉戰Aston Martin，取代退役Sebastian Vettel的席位，而前 AlphaTauri 賽車冠軍Pierre Gasly則進入Alpine車隊，與 Esteban Ocon合作，組成全法系的車隊。 在 Haas車隊，經驗豐富的 Nico Hulkenberg 與 Kevin Magnussen 一起，成為其職涯效力的第六支 F1 車隊。 德國車手去年是Aston Martin的備援車手。

季前測試顯示了什麼？

判讀單圈時間並根據季前測試的表面價值發表評論。 其一，這是三天的時間，每隊由兩名車手駕駛一輛車，擁有快車的自信車隊通常不會亮出自己的底牌，而速度較慢的車隊通常可以追逐引人注目的時間，以獲得一些廉價的宣傳，這可能會吸引贊助或鼓舞士氣。至於我們？ 它以前發生過，毫無疑問會再次發生……

Verstappen is 2023 ready © Getty Images/Red Bull Content Pool Fine tuning in Bahrain © Getty Images/Red Bull Content Pool

通常關於車隊運作的燃料負荷以及誰在譁眾取寵或裝沙袋的警告，我們所知道的是，Red Bull全新的 RB19 在整個測試中快速可靠地運行，Verstappen在兩天跑了 204 圈之後表示：“非常高興”和“感覺舒服”。

Ferrari看來很活躍——尤其是在大直道上——而Mercedes的 2022 年款賽車的＂豚跳＂似乎得到了更好的控制。 在其他方面，Alonso的隊友Lance Stroll在一周前因自行車事故導致手腕受傷後錯過了整個測試，Aston Martin車隊處境堪憐。

Verstappen testing in Bahrain © Getty Images/Red Bull Content Pool

儘管巴林站和隨後的 22 場大獎賽都已經耳熟能詳，但屆時我們將全面了解 F1 2023 將如何面對全新的挑戰與考驗。我們只要拿起爆米花，好好安頓下來盡情觀賞比賽吧……

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