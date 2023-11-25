誰是F1 新太空競賽氣墊船的英雄？

不過，在拉斯維加斯市中心進行首場比賽之前，四位車手來到了拉斯維加斯南部的內華達沙漠，駕駛他們從未駕駛過（也幾乎從未見過）的車輛--大 馬力、超乎尋常的賽車氣墊船--進行比賽，這是趣味競賽系列的最新一集。

Oracle Red Bull Racing and Scuderia AlphaTauri with their team hovercrafts © Chris Tedesco

四位車手發現自己置身於科幻電影中的場景，內華達州荒原上龜裂的泥土、一對披著車隊塗裝的雙座Renegade 氣墊船，甚至還有一個墜毀的不明飛行物停在乾涸的湖床上 。 Max Verstappen、Sergio Pérez、Daniel Ricciardo和Yuki Tsunoda直接參加了三項以太空為靈感的挑戰，延續了系列賽中輕鬆愉快的對抗。

雖然這是一場友誼賽，但車手們的競爭天性彰顯無遺，隊友之間的策略討論和賽道上的遊戲表情在近乎持續的笑聲中不斷出現。 13 英尺長、26.5 bhp 馬力的氣墊船幾乎沒有牽引力，這考驗著車手們的技術。 在每輪比賽中，車手們都依靠反轉向，以每小時 48 公里的最高速度滑行通過賽道。 乾燥的沙漠風和大量的塵土增加了應對這項獨特挑戰所需的技巧。

Max Verstappen drifts his hovercraft through the Nevada dust © Christian Pondella

Ricciardo和Tsunoda曾在邁阿密的 迷你噴氣艇比賽 中對陣，事實證明他們是一支強大的氣墊船隊。 雖然Verstappen和 Pérez贏得了第一場挑戰賽，並在最後時刻進行了頑強拼搏，但 Scuderia AlphaTauri 車隊的車手們最終以 2:1 的總比分險勝。

"在拉斯維加斯大獎賽之前來到沙漠中很有趣。我覺得氣墊船看起來很酷，駕駛起來也很有趣。它們比我想像的要慢，但我想你是在地面上漂浮。這些挑戰很有趣，尤其是當你能與Pérez和Scuderia AlphaTauri 組成車隊一起挑戰時。今年的系列賽非常有趣。Verstappen說："我們在世界各地駕駛了很多不同的車輛，我認為這讓比賽變得更加美麗。 」

Verstappen and Pérez team up to take on the Scuderia AlphaTauri boys © Chris Tedesco 我吃了很多沙子，所以今天不用吃午餐了 sergio-perez-11

關於氣墊船，Pérez評論道："我見過氣墊船，但從未駕駛過，所以這是我的第一次。我吃了很多沙子，所以今天不用吃午餐了。當你失去平衡時，氣墊船會翻車並衝到地板上，所以這相當具有挑戰性--駕駛時你必須想很多東西。"

對於即將到來的拉斯維加斯比賽，他說：「我認為拉斯維加斯是一個獨特的賽場--這裡有車迷，而且是第一次在夜間進行比賽。我想人們會非常喜歡 的。”

Oracle Red Bull Racing and Scuderia AlphaTauri race head-to-head for glory © Chris Tedesco

對於即將到來的拉斯維加斯比賽，他說：「我認為拉斯維加斯是一個獨特的賽場--這裡有車迷，而且是第一次在夜間進行比賽。我想人們會非常喜歡的。”

Tsunoda and Ricciardo get hyped on hovercrafts © Chris Tedesco

"我不知道氣墊船的性能如何，"Tsunoda說，"這其實很有趣，有很多漂移，但同時你必須精確控製油門，讓它快速轉彎。如果油門用得太大，觸地太深，就會停下來，所以要進行微調，這增加了難度。總的來說，這真的非常非常有趣。”