人生高峰勝過谷底: 所有你需要了解的Fernanda Maciel都在這裡

經過她身心靈的壯舉，這裡是你需要了解這位巴西女性的十件事情。

1. 她曾擔任環境律師

在全職投入超跑運動之前，Maciel在她的母國巴西專任環境相關的法務工作。她任職了五年的時間，但是十五年前她決定辭職。

在談到以前的工作時，她說: "我對於辭去律師的工作並沒有眷戀。當你為國家和州政府效力時，你會發現有很多政治角力、官僚主義的涉入。"

2. 她受到赤手登峰主角的啟發

她在慢跑和攀岩的領域上有兩位主要的榜樣: 一位是滑雪登山的先驅 - Hilaree Nelson，另一位則是Alex Honnold，他因為身為第一位徒手攀岩優勝美地的酋長岩而成名，而造就了奧斯卡得獎影片"赤手登峰"。

到不是因為他們運動的壯舉，而是其他層面的事情啟發了她。她說: "以Alex為例，他創建了他的基金會，我對此表示支持。 我認為身為一位運動員能夠帶來幫助，是一件很有趣的事情。"

3. 她也像Nadia Comaneci一樣追求完美。

生長的過程，Maciel是位嶄露頭角的體操選手 – 這也是她對於運動的第一個熱情所在 – 她的啟發是在1976年因為第一位獲得完美全十的分數而一戰成名並且榮獲奧運金牌的羅馬尼亞選手Nadia Comaneci。

"她是唯一一位獲得滿分的選手。"Maciel說道。"而這背後一定是有著很紮實的訓練。有些運動你可以訓練並且獲得冠軍，但對於體操來說，這是很瘋狂的，包含了很多的訓練以及技巧。對我來說，她確實發揮了她最大的潛力。"

Maciel stellt eine neue FKT am Gran Paradiso auf © Mathis Dumas/Red Bull Content Pool

4. 她的夢想是慢跑並且登上聖母峰。

如果錢不是問題，四十歲的MacielIf認為能夠跑上聖母峰會是她夢想的成就。

她不知道這會不會是她著手進行的事。她說: "我的夢想事挑戰聖母峰，但是所費不貲。我希望未來能夠進行。不過我真的需要累積更多的經驗。明年我的目標是在高山上跑完八千米，因為我需要這類的高山經驗並且知道自己的速度。"

5. 她的祖父試著在75歲的高齡重返柔術。

Maciel的基因不是來自超跑或是攀岩選手，相反的，是來自武術的運動背景。

她的祖父是位柔術冠軍，而父親則是卡波耶拉的大師。然而，她與家人不得不阻止祖父在晚年重返武術界。她補充說道，"我祖父嘗試在75歲那年重返柔術比賽，但是這太危險了!"

6. 她用跑的上學，因為比坐公車還要快速和便宜。

當Maciel還在上學時，她決定穿上慢跑鞋，因為這是到學校最好的方式。

她解釋道:"用跑得比追公車還快，而且我不想跟我父親要車資!所以我往返學校都是用跑的。學校建在山丘上，所以路程上上下下，很陡很難跑。"

7. 她很擔心在爬馬特洪峰時會失明。

在前一次嘗試登上馬特洪峰時，山況實在惡劣以至於她的眼瞼被凍傷，因此她擔心會因此失明。 was going blind.

回想起那個時刻，她說:"我沒辦法張開眼睛，並且獨自一人在醫院躺了三天。在醫院的時候沒有一個人會說英文。但是在第二天的時候有一位義大利籍的護士能夠與我對話，她用我的手機打給一位朋友並且解釋她身處的位置。那個時候我以為我會就此失明，當時在醫院是我人生最害怕的時刻。"

Maciel bei ihrem Rekordrennen auf Aconcagua © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

8. 她的室友Gonzalo也是在同一座山上喪命。

悲劇來自於當她的阿根廷室友帶著一位英國客人登上惡名昭彰的馬特洪峰時喪命，讓攀爬此座山對她來說更是行緒上的一大挑戰。"

她記得:"我失去Gonzalo。我們在出事的前一天還一起吃晚餐，我正要前往奧地利的一場比賽。我抵達那邊，一位同事告訴我一個大石烙下砸死了Gonzalo和他的英國籍客人。這個消息對我衝擊很大，導致沒有辦法好好比賽。"

9. 在征服馬特洪峰的隔天發生了大的山崩。

Maciel當時正在考慮是要在那個禮拜的週四還是周五接受大帕拉迪索山 - 馬特洪峰雙重挑戰。她選擇了週四，對於隔天發生的事件來說真的是明智之舉。

她透露到:"周五當天，因為山崩的關係一架直升機得去營救二十位登山者。對於登上一座如此危險的山峰來說我實在太幸運了。隨著天氣的變化會有很多的落石發生。"

10. 她的目標是希望用慢跑來拯救世界。

除了她各種遠征之外，氣候變遷不僅推動她從事體育活動，並且也深植於她更廣泛的生活面向。

她解釋到是如何運用她環保的方式於運動以及其他生活面向: "從十五歲那一年我就深知自己在世界上的使命是保護環境。我熱愛大自然，在山上有回家的感覺。這是我的家，也是為什麼我在山上會如此享受。我認為在山上會比之前在室內工作更啟發人們，帶來正面的力量。"