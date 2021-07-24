經驗豐富的攝影師經常被要求談論他們的工作或向他人傳授他們工作背後的花絮。而被問最多的問題之一就是如何對被詢求拍攝人像及動態平面照片。那些拍攝過程中，攝影師與被攝者彼此談論到個人脆的一面、自己如何付出全力，因為這些對話通常會顯現於最終形生的連結和攝影作品之中。

透過採訪 Margie Didal 與她交談時，我們試圖用攝影的方式來連結彼此——如同面對鏡頭般的私密感。Margie 目前位於不同時區的菲律賓宿務省，我們以問與答進而變成語音訊息一來一往的方式作訪問。雖然她身為 Red Bull 旗下選手之一，藉由這些對話，她實際上展現了更多個人內心的想法，以為作為一名滑板選手的動力與熱血。

我們很開心能與你談論近來遊走世界的趣事以及你的個人冒險，也恭喜你加入了紅牛滑板隊！

Margie：他們其實給了我驚喜，邀請我去班塔延群島跳傘！跳傘落地後，Red Bull 送給我一頂選手專屬帽，歡迎我加入團隊。這是我一生中最美妙的經歷之一，令人非常興奮。我期待能與 Red Bull 共赴更多的冒險旅程！

你什麼時候開始玩板的？是什麼原因激發你踩上滑板呢？

Margie：我從 12 歲開始玩滑板！ 那是在 2012 年吧，當時很好奇站在滑板滑行會是什麼感覺。

Margie Didal – Ollie © Zorah Olivia

你目前待在宿霧的家中，自己是否很享受待在家的這段時光？

Margie：有點不太習慣。我已經四處旅行太久，因為大多數比賽都因疫情而停賽之故，我也只能待在家裡和家人一起生活。目前為止都很不錯，與家人有更多時間可以相處。但要我待在家裡，對我來說一直是很痛苦的事，而且又不能玩板，不過我也一直試圖找機會在房子裡玩板！

很多人一直在努力持續地產出有創意的作品。你自己在家時又是如何打發時間呢？

Margie：我起床後有時是吃早餐或吃午餐，看我何時睡醒。平常沒有太多事要做，所以會混到很晚才睡覺，自然也就晚起。通常會做一些伸展運動，鍛煉身體，和家人相處。有時我會在我的 Instagram 或 臉書開直播，只是為了讓大家都知道我們很平安，一切很快地就會好轉。一切都會好起來的。我已經連續兩個月都沒有離開家裡，成日與家人在一起，這讓我充滿幹勁，也激勵我要在未來做得更好，明年更加進步。

那麼你宅在家裡時，吃最多的是什麼？

Margie：飯！ 不過我媽做的所有食物都很讚。家裡一直都是她為我們所有人做菜。

對於沒有去過宿霧的人來說，米飯是大多數餐點的重點。我們真的很喜歡體驗傳統烹飪米飯的作法，光是去年拜訪島嶼並和你工作團隊會面就很棒了。對於第一次要造訪宿霧的朋友，你首先會帶他們去做什麼？

Margie：我會做的第一件事可能是帶他們去吃菲律賓燒乳豬（ Lechon，慢火煨烤的豬肉），然後四處看看這座城市。 如果他們在菲律賓有很多時間，我們可以去其它島嶼、海灘和瀑布玩。你還可以與鯨鯊一起游泳。宿霧真的有很多地方可玩，在這裡只待一週根本不夠！

說到食物和宿務，我們待在那裡的時候，用 Pusô（掛飯）圖騰的刺青來紀念這個地方。紋身往往標記重要的記憶，你自己有什麼近期想刺的刺青圖案嗎？

Margie：可能要等明年吧，因為我的右手臂沒有足夠空間可以弄新刺青了。我已經有半手臂刺青，也我父母的肖像刺在臂上。不過，我身上還有紋上奧運五環的空間，要等到 2021 年去刺那個圖案！

Margie Didal gets new ink © Zorah Olivia

滑板賽事已經延後至 2021 年，對此你有何想法？你打算如何利用額外的時間來為 2021 年的賽事作準備？

Margie：當我聽說賽事移後至 2021 年時，心情有點激動，因為我會有更多時間作訓練和玩板，也讓我有更多時間鍛煉腳踝和膝蓋的肌力。但與此同時，在宿霧這裡很難好好玩板，因為我們城市裡沒有滑板公園，無法真正地作滑板場地的訓練，而且也不能出門。我們不曉得什麼時候可以再次出遠門旅行。如果有預算或有人支持我們（滑冰社群），就能建造一個室內滑板場來玩。我們這裡的雨季從六月開始，雨會一直下到十二月才結束。宿霧真的需要一個室內滑板場！

你在 2019 年的東南亞錦標賽獲得兩枚金牌！那麼加入菲律賓隊的日子，是否有任何令你最難忘的回憶？

Margie：和他們一起玩板是最棒的回憶，因為我所有的朋友都在國家隊。我們都臭味相投，最難忘的事是在東南亞錦標賽結束、我們贏得比賽之後，大家在飯店房間裡慶祝……但我們整個「嗨」過頭，不小心破壞一點點飯店房間裡的設備……必須在房間裡使用滅火器。第二天，我們不得不賠償 66,000 比索（約台幣 39,935 元）。我意思是這段回憶滿有趣的，但並不是因為我們要賠償飯店的關係啦。

Margie Didal © Zorah Olivia

你提到宿霧沒有室內滑板場，然後你目前又待在家裡玩板。在那個室內滑板場地成真之前，世界各地所有你去過的地方，你最喜歡的滑板場地是哪裡？

Margie：伍德沃德滑板營地（Woodward Camp，位於賓州）。 他們真的是什麼都有！是訓練和練習新招式的最佳場地。

伍德沃德滑板營地真的很讚。待在那裡最美好的記憶是什麼？

Margie：待在訓練營時，最美好的記憶就是能夠體驗這全世界上最棒的的滑板訓練營，結交一些新朋友，學一些東西，還有烤棉花糖巧克力夾心餅（S'mores）！我記得是每週二晚上，他們會生營火、烤棉花糖巧克力夾心餅。去伍德沃德營地之前，我從沒吃過這種東西。

你會如何以滑板來分享自己的個人意志力和正能量？

Margie：我用滑板向世界各地的人分享正向的一面！滑板就和生活一樣；不管你失敗多少次，你仍舊會重新站起來繼續前進。不斷地嘗試，直到你的招式成功落地為止。滑板就是一切，也是逃離人生難題的最好出口，讓我開心。滑板就是我的整個人生。