用FIFA 21的最強陣容來主宰你的比賽吧！

有合適的球員顯然是FIFA 21成功重要的一部分，但就像英格蘭隊發現他們面對一支中場可以叫上法蘭克・蘭帕德 (Frank Lampard)、史蒂芬·傑拉德 (Steven Gerrard)、保羅·斯科爾斯 (Paul Scholes)、大衛·貝克漢 (David Beckham)、麥可・卡里克 (Michael Carrick)、歐文·哈格里夫斯 (Owen Hargreaves)、喬·科爾（Joe Cole）和肖恩·萊特-菲利普斯 (Shaun Wright-Phillips)的隊伍也難以取勝，這完全是取決於你怎麼使用他們。

這份清單列出了遊戲中一些最可行的玩法。他們對您的用處取決於您的遊玩風格、在球場上的球員，以及在Ultimate Team模式中，他們對您起了多大的反應。 考慮到這點，當我們邊瀏覽這些遊戲中的等級陣容時，同時也會列出他們的優缺點。

1. 4-2-2-2

4-2-2-2的適應性極強，並且是FIFA的主流 © EA

這或許是FIFA 20中最受歡迎的陣型了，並且也延續到21的版本中。 防守方面，它不僅提供四個後排，而且前面還放了兩個CDM (前腰)，因此組成非常穩定。同時，前進時它可以使用速度飛快的邊衛和機動性高的前鋒來構成很多戰術選擇，當中甚至包括把後排往前推。

優點

堅不可摧

很多進攻選擇

缺點

難以控制球權

不適用於速度較慢的前鋒

2. 4-2-3-1 (窄型)

4-2-3-1 擅長把球控在場中央 © EA

這是在FIFA一向受到歡迎的模式，儘管與所有陣容一樣，它也具有缺點，但它卻特別有效，畢竟它的優點可以很好地彌補缺點。 例如，雖然這對於後衛來說是不利的陣型，但是這個陣型能很好地將球控在場中央，因此可以為他們減輕一些壓力。 讓您的後衛往後靠，意味著他們不會向前蜂擁，也不會在背後留下空隙。

優點

讓您主宰中場

進攻者有很多機會

缺點

落單的前鋒在防守性比賽中可能毫無用處

沒有真正的後衛掩護

3. 4-3-3 (阻擋型)

用4-3-3來攻克較窄的陣型 © EA

去年，基本上每個人都打窄陣型，所以這是一個非常受歡迎的選擇，因為它的中場可以集中組成狹窄隊形，而前三位則可以隨著他們的步調在切入之前擴展開來。 這個陣型依賴高效率的控球中場和前鋒三人來打，但去年比較起作用，因為在大多數球員緊盯球場中央的情況下可以讓您擁有廣闊的視野。不過今年越來越多的球員向外站點，這可能會使這個陣型更容易受到反擊，但也可能為三號位騰出更多的空間向前進攻。

優點

陣型寬度很夠

可以在中場佔據優勢

缺點

反擊掩護差

很依賴能夠在內部來回穿梭切入的快速邊衛

4. 3-4-1-2

用3-4-1-2建立牢固的防守陣線 © EA

並非所有的「三後衛」編隊都必定是進攻陣型，但這絕對是。 可以說，這是遊戲中最好的反擊陣型，它配備了兩名前鋒，一名進攻型中場球員和兩名能夠向前衝的前鋒。 但是，但是全力進攻可說是他們的終極渴望。 您的前場三位雖可藉機尋找空檔，但您的確需要能看好時機隨時撤退的邊衛，另外後衛也必須擁有足夠的機動力來罩住全場。

優點

致命的反擊能力

靠兩前鋒造就成功的持久戰

缺點

沒有堅定的後衛和勤奮的邊衛就沒有用

難以反擊

5. 3-1-4-2

用3-1-4-2 噪起來 © EA

稍微改變一下上面的編隊，這名進攻型中場球員就進入了防守位置，減輕了後排四人的壓力，將發揮空間給擴大了。去年，它的用處不大，因為大多數玩家都選擇較窄的陣型。 今年，由於一些遊戲性調整，寬陣再次流行起來，因此它可能會取代更具攻擊性的上方編陣 (3-4-1-2)。這對得分手來說仍然很棒，他們的進攻範圍很廣，並且有一名防守型中場和兩名常規中鋒，可以控制中場。但是，其控球的難度也更大，尤其是當球從外線傳來的時候，而當防守在中路的掩護變多時，外線傳球也隨之增加。

優點

更穩定的反擊比賽

可以靠中場三位宰制

缺點

邊衛需要高耐力

基本上沒有人防守廣域

6. 4-1-2-1-2 0(寬型)

用4-4-2增添趣味 © EA

上個賽季這個策略並不是真的可行，但在FIFA 21中又回到了清單上。 雖然狹窄、緊湊的編隊是上賽季最常用的，但隨著球員們希望球射入球門，今年有望看到更多的寬陣型。 如果您有擅長橫傳的球員和半空球的前鋒，那麼這種陣型可能非常適合您。

優點

比賽寬度夠，橫傳多

四後衛防守穩定

缺點

兩個中場可能無球可踢

對抗兩個後衛的效果較差

7. 5-2-1-2

用5-2-1-2來泊巴士 © EA

5個後排雖然不怎麼出彩，但絕對奏效，尤其是當您的隊伍越級挑戰時。 這種陣型從不缺少防守掩護，並且可以讓您的後衛挺身而出並加入進攻，而不會有太多空隙。但是除此之外，它本身沒有創造任何寬度，需要幾乎在每個進攻位置都快速且有能力的球員才能充分利用自己會遇到的縫隙。但是，如果有兩個前鋒，前鋒就不太會被孤立，但好的舊式陣式在這裡就很有用。

優點

防守穩固

前鋒很少會完全被孤立

缺點