黑暗中的光明？《Final Fantasy XVI》帶來的是新生還是毀滅？

這男主角看起來兇狠強勁霸，但其實是個人格過度完美的聖母暖男 © SQUARE ENIX

《Final Fantasy XV》故事背景

《Final Fantasy XVI》的故事舞台，始於逐漸走向滅亡和衰敗的「伐利斯傑亞」大陸( Valisthea/ヴァリスゼア)，在這片大陸上有著稱為母水晶(Mother Crystal)的巨型晶體；人民的日常是依附在魔法之上、水晶是魔法的根基，因此各國人民生活都相當仰賴水晶

供應個人使用的小型水晶、也都是源自母水晶剝落後衍生的礦場，同時母水晶不只體積龐大，而且為數眾多，簡單的說，整個伐利斯傑亞都是壟罩在水晶的恩惠與庇護之下

伐利斯傑亞大陸中有個六個大國: 羅薩里亞公國、鐵王國、聖布雷克帝國帝國、沃爾德王國、達爾梅基亞共和國、水晶自治領，這六大國多數也是仰賴母水晶的龐大力量，因而得以在亂世中拔得頭籌、建立霸業

水晶是魔法的根基，一般人想要使用魔法必然得透過水晶，但除了一般人類，還有兩種身分特例是不需要透過水晶就能直接發動魔法，分別是－

不使用水晶就能使用魔法的「稟賦者」

除了不用水晶也能施法，更獲得超乎常人魔法能力，並可以變身為巨型召喚獸的「顯化者」

各大國為爭奪吞併彼此的母水晶，更紛紛指使擁有強大召喚獸力量的顯化者接連發動戰爭，伐利斯傑亞上的戰火此消彼長、接連不斷，本作主角「克萊夫‧羅茲菲德」便是被捲入戰亂的羅札利亞公國第一王子

羅札利亞公國第一王子－克萊夫 © SQUARE ENIX

在這塊步步踏入滅亡，卻又僅能依賴與爭奪水晶恩惠、才得以苟延殘喘的大地中，克萊夫卻一反社會常理的，選擇斷絕水晶的庇蔭

這是一個斷絕水晶恩惠的故事。

《Final Fantasy XVI》的實際遊玩優點體驗

筆者自己主線通關、全支線解完、討伐全懸賞怪物，以下會在盡量在不劇透暴雷的前提，跟各位分享本作實際玩起來的亮點與感受，算是優缺點都相當突出顯著

－戰鬥方面極其流暢

《Final Fantasy XVI》製作人吉田直樹將本作定位為動作RPG，因此找來了曾任職於CAPCOM，並參與過《魔物獵人》、《龍族教義》、《惡魔獵人5》製作的鈴木亮太作為本作的戰鬥系統總監，是真正以動作遊戲的標準去打造出這一套戰鬥系統

各種普攻、操作招式、以及召喚獸的顯化招式都可以無間斷的互相取消、讓整體戰鬥節奏可說是行雲流水、絕無冷場，即便以歷年所有知名動作遊戲作為標竿來評斷，《Final Fantasy XVI》與之相比也是絲毫不遜色，說是前幾優秀的完全不為過

如果覺得這樣快節奏的戰鬥對於動作遊戲新手難度太高、本作也非常貼心的準備了各樣機制可以自行調整戰鬥難度，例如削減敵人血量的故事聚焦模式、或是提供自動連段、自動緩速、自動迴避飾品等等

當然，如果你認為預設的難度太低，不足以滿足你身為動作遊戲高手的靈魂，遊戲也是能提升難度、並且準備了不少能讓你證明高手身分的勳章與機制，算是相當貼心的想要輕玩家到核心玩家都能有良好的遊戲體驗

但本作戰鬥方面有一個說小不小的問題，比起分類在流暢度來說，這邊比較偏向數值設計那邊的鍋，所以我們後面再仔細說明

－動作過場演出是遊戲業界頂尖、怪獸大戰場景是遊戲業界最強

動作過場是業界頂尖，這還算正常，畢竟都2023年了，而且還是出自天尊SQUARE ENIX之手的3A大作，頂尖是天經地義理所當然的

但怪獸大戰場景和演出就不是單純的頂尖這麼簡單，是遊戲業界” 最強 ”

最強這兩個字完全沒有任何吹捧和浮誇，就是實打實的業界最強，如果你喜歡《哥吉拉》、《環太平洋》等等巨大怪獸打鬥的場景，那本作絕對不會讓你失望

人氣召喚獸巴哈姆特當然也是沒有缺席，aka本作的LGBTQ擔當 © SQUARE ENIX

這是媽媽很棒的奧丁 © SQUARE ENIX

上面那段影片只是讓你一窺堂奧而已，實際上玩起來的感受還要再更為衝擊，這方面的感受筆者就不多說，留給你自己體驗，你自己上PS STORE去抓個免費體驗版來跑最快最實際

如果要用一句話來概括本作動作場景和怪獸打戲，那就是” 超越電影的體驗 ”，完全不浮誇

順帶一提，如果不要用FF14當標準，筆者個人認為FF16音樂很優

－關鍵字資料庫、和歷史回顧圖解功能，鉅細靡遺

關鍵字與關鍵字之間的關聯字詞功能詳盡，而且會隨著遊戲進度更新版本，你可以當成專屬這遊戲的WIKI百科來看

除了關鍵字以外，同一個角色也是可以按L1R1切換時間軸，會有契合當下時間點的詳細說明 © SQUARE ENIX

全體國家動態，下方有時間軸可以讓你詳細閱覽各國檯面下的勾當 © SQUARE ENIX

主要人物勢力分布圖，可以讓你鉅細靡遺了解各個人物的身分與立場轉變來龍去脈 © SQUARE ENIX

回顧功能則是詳細羅列了每個時間點當中，各個勢力檯面上與檯面下的行為舉動，完整呈現，同時相關重要名詞，同樣也是你點擊就送你更深入的說明

以上這兩個系統在你沒親身玩遊戲之前可能只會覺得”這也沒什麼、就只是個說明系統”，但如果你實際有親身遊玩本作，就能夠理解為什麼這兩個系統獲得不少玩家一致好評，因為確實是相當貼心

顏值擔當1號女士，這位當然有收進資料庫，想躺她大腿的大概可以繞地球八圈半 © SQUARE ENIX

本作顏值擔當2，如果後續有DLC她應該還有很多戲分可以發揮 © SQUARE ENIX

好了，本作優點大概如上，接下來是實際遊玩的一些問題，那這些問題是不是足以被貼上缺點的標籤就見仁見智

《Final Fantasy XVI》的實際問題遊玩體驗

－戰鬥系統流暢的背後真相

隨著故事往後推進，早期特典的英勇之心武器失去威能，應該有不少玩家會開始感受到克萊夫的普攻、甚至是蓄力斬、精準迴避反擊等等的非召喚獸顯化招式，都相當蒼白無力，你越玩到後面、甚至是玩到第二輪開始，就會發現普攻的重要性和傷害量、跟自由落體一樣直線下滑

普攻刮痧這並不是你的問題，因為本作真正的傷害來源、底層的Damage Soure確實就是你能帶的六招召喚獸招式沒錯

本作的普攻真正的定位比較偏向《魔獸世界》、《Final Fantasy XIV》等知名網路遊戲，是用來填充招式間CD的小牙籤，聊勝於無的那種，即便敵人大倒時有著我方增傷1.5倍的紅利、但這個紅利不僅召喚獸顯化招式也吃得到，增幅量還更大

戰鬥方面普遍被嚴重詬病的另外一點就是光汙染，但筆者個人覺得還在接受範圍內 © SQUARE ENIX

因此這遊戲本質回合制，普攻包含蓄力斬、迴避反擊，都同樣只是墊檔填充用

本作真正要提升傷害真正的途徑，並非是像傳統動作遊戲那樣，如洪水般猛攻、再眼明手快的精準迴避或格擋反擊，而是要比照網路遊戲那樣先在戰鬥前跟規劃好你要排隊出手的招式，去考慮到各招式的CD，從而選出六招你可以打出你滿意連鎖的COMBO，然後實戰後再機械式的照順序按下你規劃好的COMBO流程

比起被動打反擊，主動排COMBO流程的傷害效率高出太多、甚至說是懸殊不為過，懸殊到其實你根本不必跟敵人有所交流，你按你的就好

唯獨打BOSS例外，因為BOSS綁定必然要有AOE範圍招和劇情演出上的鎖血，除了這兩項是強迫逼你互動以外，說實話越到後面敵我雙方就越不會有交流，因為你按你的就好，你該按的招按完對面就會自動倒光，因此本作的戰鬥系統本質是接近動作遊戲皮、回合遊戲骨

那這個做法是好是壞就見仁見智，往好的地方想，這個做法可以讓不擅長動作遊戲的玩家也能輕鬆輾壓，但反過來思考，普攻和顯化招式離譜的傷害比例，讓整個戰鬥連段和迴避反擊的重要性直線下降，這也讓找鈴木亮太來設計動作戰鬥系統的意義，整個被按在地面上磨擦

然後很妙的是這遊戲的戰鬥主軸就是安排整理顯化技的CD做排序，甚至裝飾品也有一堆減CD的，但遊戲內的顯化技說明完全沒跟你說、每一個顯化招式個別CD是多少，你全部都得自己測自己記，很搞人

－支線任務整體品質低落

本作跑腿任務太過繁雜，繁雜就算了還過於雞毛蒜皮，整體免洗罐頭感相當強烈，加上解這些支線，幾乎每條支線都會讓你各種折返跑去數次找NPC說話，偏偏這遊戲的交通和傳送機制並不算友善和貼心

交通功能本來就已經相當拖沓，支線無意義的跑圖和來回走動太多，更造就把交通功能欠佳這個問題更近一步被放大，你會在各個小支線感受到、製作方意圖透過大量空虛走動，去灌水提升遊戲時長的司馬昭之心

說穿了就是把線上遊戲那套，去哪裡、打幾隻、刷幾個，原封不動照搬，拿了網路遊戲拖你遊玩時間的思維來做單機遊戲

戲份被嚴重苛刻的本作女主角吉兒，溫柔堅強，但直到故事要尾聲了才終於有一點點點點點戲分 © SQUARE ENIX

你原本在網路遊戲解這些支線多無聊，在《Final Fantasy XVI》你玩起來就是有多想睡，如果你是《Final Fantasy XIV》的玩家，你可以直接想一下現在艾奧傑亞的支線任務有多無聊，那本作支線同樣就有多無趣，因為《Final Fantasy XIV》和《Final Fantasy XVI》兩邊的製作人彼此已經熟識到同床共枕數十年，自然兩邊手筆相去不遠

甚至是你在海都跑腿可能還有傳點可以用、要外派也可以直接使用傳送術(テレポ/TELEPO)和靠風脈起飛，但本作你在後期據點跑腿可是只能11號公車，更加搞人

尤其本作填塞支線的時間點幾乎都相當粗糙，那這部分因為講太過細節就直接暴雷，總之你玩了大概就會知道、這個粗糙的做法更造就主線與支線的割裂出戲感相當大

當中雖然偶爾會有一些世界觀的補充、還是還勉勉強強還可以的報酬，或是解鎖新系統，例如騎鳥、開道具欄、強化補品，但報酬部分真的絕大多數都是讓人沒有期待感和回饋感

支線劇情品質低落、回饋報酬普遍欠佳，說實話那些跑腿任務、和無名NPC的支線，無意義到一個匪夷所思的程度，當中至少有超過九成都是可以直接刪除的

－薛丁格的角色養成內容

關於本作的角色養成機制，你要說有嗎？

講個現實一點的，就是乏善可陳，畢竟武器防具完全沒有搭配可言，很單純的就是數值堆疊，時間到就換而已，沒有成就感可言，如果支線那邊是滿滿灌水硬要拉長遊戲時間，那武器防具的設計規劃這邊就是連水都不灌，直接擺爛

裝備飾品方面，除了初期就給你的自動神戒系列以外，其餘飾品給的強化都太過摳門、可說是幾乎沒有選擇可言，大多是裝了不如不裝的小垃圾，你把這個空間省下來、換上經驗值和技能點數加成，永續性強化機體性能還比較實際

甚至是連隨從的狗狗你都幾乎完全沒得客製和培育，頂多擦邊球一點就是你要犧牲主角的裝備欄去強化狗，沒了

但你要說完全沒有養成嗎？

說實話本作的配點系統自由度算高的，而且重新洗點分配技能是完全沒有罰則和代價，更是多方鼓勵你找出自己喜歡的連段，加上如果你有耐心打完第二輪，注意喔，是打完第二輪、不是打到第二輪。

如果你有耐心打完第二輪，其實第二輪後面你會拿到的裝飾品就像樣很多，不再是裝了不如不裝的小垃圾，但問題來了，你都兩輪打完了，就算你沒這些飾品也是所向披靡橫著走了，那這些飾品不管有多強，說實話也是趨近於無用武之地

順帶一提，也因為這個薛丁格的養成系統，支線報酬和地圖探索的回饋少到不行，因為這個遊戲可以強化玩家的項目太少，幾乎沒有養成要素，連帶支線報酬和地圖探索也是無法給你什麼探索的報酬，跟著吃了不少玩家負評

－趨近於零的地圖探索

這遊戲的地圖探索也同樣跟支線設計一樣是一言難盡，絕大多數你做的地圖探索都是無用功，頂多就偶爾給你樂譜和一些前面提到的素質很差的飾品，這兩樣就已經是寶箱的特獎了，沒有更好的獎品

絕大多數你在地圖上探索的獎勵會是零錢，2Gil或者5Gil，不然就是一些你根本用不完的小垃圾素材，就這樣，沒了

當你千里迢迢穿梭到地圖的邊緣或盡頭，結果看到的是開發團隊地上給你擺著遊戲中的貨幣2Gil或5Gil，也就是兩塊錢和五塊錢，用這種方式嘲諷認真做地圖探索的玩家真的是令人費解

－開高走低的假黑暗劇情

發售前做為宣傳主力的黑暗劇情方面，則是各種掛羊頭賣狗肉、雷聲大雨點小，前面劇本很敢寫，各種歐美戲劇風格的政治角力、國戰鬥爭以及各種發不完的便當、時不時穿插一些色色場面，都讓人對FF16劇情發展的與眾不同備感期待

但故事中期就各種傳統日式的陳舊八股，高速下台，各種趕火車、甚至連日劇常出現的愛說教和大道理也是不斷重複讀跳針

前面提到劇情開高走低，這個走低不只是故事的節奏怪異，連帶各個敵我雙方主要角色也是被各種神奇降智和人物扁平化

本作男二約書亞，主角的弟弟，同時也是鳳凰顯化者 © SQUARE ENIX

本作真男二托加爾，有情有義、有勇有謀，還懂過肩摔 © SQUARE ENIX

宣傳時期和遊戲開頭以各種灰暗、暴力、血腥、鬥爭、色情等等成人要素作為招牌，但越到後期越變成老套的萬年日式八股說教、弒神改命、人定勝天加上各種鎖血，各個重要人物的智商和記憶力還會不定時下線的那種，前面說過沒多久的話後面就吃書食言，對劇情發展可說是前面有多期待、後面就有多無奈

故事前期來個幾段稟賦者人權支線，這個元素筆者個人覺得是相當不錯的，同時也可以讓你更了解整個世界政局和社會環境，但《Final Fantasy XVI》整個遊戲的主線從中期開始就是老套的環繞著尊嚴與人權，主線變不出新把戲就算了，連支線也都還幾乎不斷跳針的重複這個單一人權元素，變成整款遊戲從頭到尾一直對人權兩字做蒼白平板的複讀，不只讓人對支線快速感到疲乏，還會急遽增添更多不耐感

發售前本作製作人吉田直樹在媒體訪談中，直接明言不喜歡”JRPG”這個名詞，認為JRPG這個詞彙是一種跳脫不出舊有框架的貶義字詞，不管你認不認同吉田直樹這番言論，每個人的意見也都值得被尊重

但結果《Final Fantasy XVI》端出來的是比傳統JRPG還更八股、更樣板的故事展開，加上劇情中不斷跳針的”人人有尊嚴”，更是除了不只樣板、還更是模板式複製貼上，相當諷刺

《Final Fantasy XVI》是否值得購買

提了這麼多問題，最主要的根源還是在於這遊戲大概是有期程壓力，在開發時間或製作成本上需要作出取捨，因此各種用減法思維做遊戲，不少遊玩性的關鍵要素，不是被這減法給剪成段枝殘幹、就是直接被這個取捨給磨平，只差沒拋光的那種

但筆者認為《Final Fantasy XVI》還是相當值得觀望要不要購買的，尤其如果你喜歡看巨獸打架，這片所有小問題扣的分數，都可以靠刺激帥氣的動作場景和業界最強的怪獸打戲加分加回來，而且還綽綽有餘

這句話應該是不少玩家的心聲 © LEGEND

如果可以的話筆者個人還滿希望出個《Final Fantasy XVI-2》，本作的基底體質算是大有可為，如果續作可以把那些被磨平的遊玩要素給好好加回來，還是相當值得期待後續發展

全程打主線的節奏雖稱不上是全程高能，但至少你比較不會被其他低能的設計氣到中風 © SQUARE ENIX

如果你跟筆者一樣近期能打電動的時間非常少，那也可以推薦你一個趕時間的玩法－就是當成互動式電影玩

你可以參照的選項如下

1. 難度調低

前面有說過，反正說實話這片的戰鬥系統，都被普攻傷害太低這個要素糟蹋得差不多了，所以說實話你遊戲難度選高或選低，差別也只有你顯化招要放幾輪的差別，跟你操作技術含量關聯性不大

2. 自動攻擊和自動迴避戒指裝起來

自動戒指在遊戲前期你還不熟meta的時候可以讓你有一個流暢的戰鬥感受，中後期開始就完全用不到了，因為沒有敵人撐得過你精心安排的六招顯化技，你會根本不需要普攻，也完全不需要迴避

3.全程主線

本作支線的拖沓割裂感太嚴重，支線玩越多你對這遊戲大概就扣越多分數，如果你真的很想知道劇情，本作所有的支線劇情中，超過八成的分量都可以用這兩句話說完:

稟賦者在這個社會比沒有人權還慘，是可拋棄使用的消耗品 即便如此還是有善心人士傾家蕩產不計代價想保護稟賦者

好了，看完上面兩句你等於打完九成的支線劇情了

4.不跑支線、不打懸賞

支線和懸賞的報酬，包含兩把最強武器和藥品強化在內，在這個回合制大招一輪六連就能結束戰鬥、又缺乏養成機制的系統底下，說實話本來就可有可無，因為你不管拿什麼武器都是直接車過去。

如果一輪六招不夠，那就兩輪十二招，如果你又玩低難度模式或裝了自動戒指，那更是閉著眼睛打都能過，你是不是拿最強武器說實話已經不重要了

本作的坐騎也是由支線解鎖的，說實話在這個遊戲的動線規劃偏差，探索地圖幾乎沒有獎賞，加上坐騎方便性低落、跑不快，上下鳥卡頓、還有不能騎鳥講話的堅持下，老實講坐騎這個系統本身的意義也很薄弱。

但有一說一，解鎖坐騎的任務八股歸八股，但筆者個人還是滿喜歡的，如果你真的有閒情逸致看老套劇情，還是可以看看

以上1234四個點你可以因應自己的需求和時間做調整，選你有需要的就好，你如果時間真的很少就推薦四條照做，四條照做的情況下可以讓你對本作有個不錯的印象到結尾

順帶一提，如果你不急著打完，又想練泰坦的精準反擊，在摸熟敵人節奏之前可以裝個自動緩速，會讓你練習反擊的學習曲線平穩滑順很多，大力推薦，泰坦的招式爽度還是不錯的，這是少數可以讓你想起來FF16原本是動作遊戲的僅存時刻

觸景傷情 © SQUARE ENIX

－《Final Fantasy XVI》的精髓在免費體驗版

整個FF16的遊戲節奏其實是開高走低，甚至可以說免費體驗版的部分正是整款遊戲的高光時刻，印象分數最高的部分都在這裡了，如果猶豫要不要買，推薦先去玩一下免費體驗版還不錯，尤其這個體驗版的優秀之處在於對產品特性做了傑出優秀的揚長避短，說是遊戲業界體驗版的教科書並不為過

所以反過來說，如果你連高光中的體驗版都不喜歡，那剛好省下玩這片的預算和時間也不錯，如果喜歡體驗的話是可以考慮入手正式版的，同時你體驗版的進度也可以繼續繼承到正式版，不虧

期待這系列可以鳳凰新生 © SQUARE ENIX